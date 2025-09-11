Από την 1η Νοεμβρίου 2025, όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα οφείλουν να υποστηρίζουν πληρωμές μέσω του συστήματος IRIS για κάθε συναλλαγή με ιδιώτες. Η νέα ρύθμιση, που θεσμοθετήθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ψηφιακής οικονομίας από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έχει ως στόχο τη διευκόλυνση των άμεσων πληρωμών, τη μείωση του κόστους συναλλαγών και την ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας.

Τι είναι το IRIS;

Το IRIS Online Payments είναι μια ελληνική υπηρεσία άμεσων πληρωμών από λογαριασμό σε λογαριασμό (account-to-account), που επιτρέπει στους καταναλωτές να ολοκληρώνουν τις αγορές τους χωρίς χρήση κάρτας, μέσω:

IBAN πληρωμής

ή QR code που σαρώνεται από την τραπεζική εφαρμογή του χρήστη.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, χωρίς χρεώσεις για τον καταναλωτή ή την επιχείρηση, και με άμεση πίστωση των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του εμπόρου.

Το IRIS υποστηρίζεται από όλες τις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα (Eurobank, Εθνική, Πειραιώς, Alpha), καθώς και από άλλους παρόχους πληρωμών, και αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία της Εθνικής Δεξαμενής Ψηφιακών Πληρωμών.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του IRIS για τους χρήστες;

Η πληρωμή μέσω IRIS προσφέρει στον τελικό καταναλωτή ευκολία, ασφάλεια και έλεγχο, χωρίς την ανάγκη κάρτας ή τρίτων εφαρμογών.

Χωρίς χρήση κάρτας – Δεν απαιτείται η εισαγωγή αριθμού κάρτας ή CVV, η πληρωμή γίνεται από την τραπεζική εφαρμογή του χρήστη.

Χωρίς προμήθειες – Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση ή “κόψιμο” από το ποσό πληρωμής. Ο χρήστης πληρώνει ακριβώς όσο κοστίζει η παραγγελία.

Ασφάλεια συναλλαγής – Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσα από την εφαρμογή της τράπεζάς του, με όλα τα συστήματα ασφαλείας (biometric login, push confirmation, κ.λπ.).

Mobile-friendly εμπειρία – Σάρωση QR, tap & pay από το banking app, χωρίς login ή redirect σε τρίτα site.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του IRIS για τις επιχειρήσεις;

Η ενσωμάτωση του IRIS στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα αποτελεί και μια στρατηγική ευκαιρία για βελτίωση του τρόπου που διαχειρίζεστε τις online πληρωμές.

Μηδενικές προμήθειες – Οι IRIS συναλλαγές δεν επιβαρύνονται με τα κόστη των χρεώσεων καρτών, εξοικονομώντας σημαντικά ποσά σε επιχειρήσεις με μεγάλο όγκο πληρωμών.

Άμεση εκκαθάριση – Τα ποσά πιστώνονται σε πραγματικό χρόνο στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης, χωρίς καθυστερήσεις ή ενδιάμεσους παρόχους.

Αυτόματη ταυτοποίηση πληρωμής (reference/order ID) – Κάθε συναλλαγή IRIS συνοδεύεται από μοναδικό reference ID, το οποίο μπορεί να αντιστοιχηθεί άμεσα με την παραγγελία του πελάτη.

Συμβατότητα με ταμειακές μηχανές και ePOS – Οι IRIS πληρωμές είναι διασυνδεδεμένες με τα συστήματα της ΑΑΔΕ και τις ταμειακές μηχανές, διευκολύνοντας την αυτοματοποιημένη τιμολόγηση.

Ενισχυμένη φορολογική διαφάνεια – Κάθε πληρωμή είναι άμεσα καταγεγραμμένη, επαληθεύσιμη και συνδέεται με το εκδοθέν παραστατικό, περιορίζοντας τις ασάφειες ή παρατυπίες.

Αύξηση εμπιστοσύνης – Οι καταναλωτές γνωρίζουν ότι πληρώνουν απευθείας μέσω της δικής τους τράπεζας, σε ένα περιβάλλον ασφαλές, οικείο και ελεγχόμενο από εκείνους.

Το IRIS λειτουργεί σε πλήρη εναρμόνιση με το πλαίσιο ψηφιακών πληρωμών που προωθείται πανευρωπαϊκά μέσω του EPC (European Payments Council) και της πρωτοβουλίας SEPA Instant.

Τι σημαίνει η νέα υποχρέωση για IRIS στα ηλεκτρονικά καταστήματα (eShop);

Η νέα υποχρέωση δεν αντικαθιστά τα ήδη υπάρχοντα συστήματα πληρωμής (π.χ. κάρτες, Paypal κ.ά.), αλλά προσθέτει το IRIS ως επιπλέον επιλογή στο checkout.

Τι πρέπει να κάνουν τα eShops:

1. Ενσωμάτωση του IRIS στο checkout

Το IRIS πρέπει να εμφανίζεται ως επιλογή πληρωμής κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, όπως και οι υπόλοιπες μέθοδοι. Η τεχνική ενσωμάτωση εξαρτάται από την πλατφόρμα του eShop.

2. Επικοινωνία με τον πάροχο ePOS ή την τράπεζα

Οι τράπεζες ή οι παρόχοι σας (π.χ. Viva, EveryPay, Alpha Bank, Eurobank) θα σας παρέχουν:

Τεχνικές προδιαγραφές για την IRIS σύνδεση

Διαπιστευτήρια sandbox / live περιβάλλοντος

Οδηγίες για δημιουργία QR code / redirect URL

3. Ανασχεδιασμός του checkout UI/UX

Η επιλογή πληρωμής μέσω IRIS πρέπει να:

Εμφανίζεται ευδιάκριτα με ξεκάθαρη σήμανση

Εξηγεί την απλότητα και τα πλεονεκτήματα της μεθόδου

Παραδείγματα copy για button/label:

“Πληρωμή με IRIS – Άμεσα, χωρίς κάρτα”

“Άμεση τραπεζική πληρωμή μέσω της εφαρμογής σας”

“Χωρίς προμήθεια – Άμεση πίστωση”

4. Έλεγχοι πληρότητας και δοκιμές συμβατότητας

Πριν ενεργοποιηθεί live η μέθοδος IRIS, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι:

Οι πληρωμές εμφανίζονται στο admin panel του eShop

Το order status ενημερώνεται αυτόματα (π.χ. “Ολοκληρώθηκε – Πληρώθηκε με IRIS”)

Στέλνεται email επιβεβαίωσης στον πελάτη

Το σύστημα καταγράφει το reference ID της συναλλαγής για φορολογική διασταύρωση

Χρονοδιάγραμμα και προθεσμίες

Η εφαρμογή της ρύθμισης τίθεται σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2025. Η καθυστέρηση ενσωμάτωσης δύναται να επιφέρει διοικητικές κυρώσεις, καθώς ο έλεγχος συμμόρφωσης γίνεται από την ΑΑΔΕ μέσω διασταύρωσης δεδομένων POS και checkout.