Μετά τα τουλάχιστον 20 ρωσικά drones που πέρασαν πριν από μερικές ημέρες στην Πολωνία, προκαλώντας αιφνιδιασμό στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες ξαφνικά συνειδητοποίησαν το πόσο ευάλωτες είναι σε σύγχρονες πολεμικές απειλές, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένας θόλος. Ενας anti-drone θόλος σαν αυτόν που ήδη η Ελλάδα έχει ξεκινήσει να χτίζει με δικά της αλλά και ισραηλινά ως επί το πλείστον συστήματα.

«Η ΕΕ θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τις δυνατότητες ανίχνευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών εντός ενός έτους», ήταν το μήνυμα που μετέφερε χθες ο επίτροπος Αμυνας Αντριους Κουμπίλιους (Euractiv), προσθέτοντας πως θα «πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε δυνατότητες ανίχνευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών», για να καταλήξει: «Ισως έχουμε καλή ικανότητα ανίχνευσης μαχητικών αεροσκαφών και πυραύλων, αλλά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν εξειδίκευση – πετούν πολύ χαμηλά, είναι μικρά».

Η Αθήνα που έχει ξεκινήσει να χτίζει τον δικό της θόλο την τελευταία τετραετία, υπό την απειλή των τουρκικών Bayraktar, έχει ήδη απτά αποτελέσματα. Στην παρούσα φάση ως προς την «ευρωπαϊκή anti-drone ασπίδα», η ελληνική «Ασπίδα του Αχιλλέα» δείχνει να είναι μια πολύ καλή πρόταση και καλά πληροφορημένες πηγές στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας που μίλησαν στα «ΝΕΑ» αναφέρουν πως το ευρωπαϊκό ζήτημα είναι γνωστό στην ελληνική πλευρά, αλλά αναμένουν την επίσημη ενημέρωση από την ΕΕ, πέραν της δήλωσης του κοινοτικού επιτρόπου.

«Είναι θετικό ότι συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινής άμυνας της ΕΕ, όπως και εμείς πράττουμε σε αυτόν τον τομέα, αλλά αναμένουμε επίσημη ενημέρωση» δήλωσε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή. Να θυμίσουμε εδώ πως ήδη το ελληνικό anti-drone σύστημα «Κένταυρος», που δοκιμάστηκε στο Αιγαίο πάνω σε τουρκικά Bayraktar και ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην Ερυθρά Θάλασσα καταρρίπτοντας τουλάχιστον δύο drones των Χούθι, έχει κλέψει τις εντυπώσεις και η φήμη του απογειώθηκε όταν υπήρξε και δημοσίευμα του Reuters που αναφερόταν στην επιτυχία του.

Τι γνωρίζουμε για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα του anti-drone τείχους; Βέβαια, για να είμαστε συγκεκριμένοι, όπως τονίζεται και σε σχετικό ρεπορτάζ του Euronews, όσο η Φον ντερ Λάιεν όσο και ο Κουμπίλιους αναφέρονται στο τείχος κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Βαλτικής, μια συλλογική προσπάθεια μεταξύ Πολωνίας, Φινλανδίας, Εσθονίας, Λετονίας και Λιθουανίας για την ενίσχυση των ανατολικών συνόρων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Πολυεπίπεδο σύστημα άμυνας

Στην καρδιά αυτού του εγχειρήματος είναι ένα «πολυεπίπεδο σύστημα άμυνας από drones» που ονομάζεται Eirshield, μια πλατφόρμα κατά των drones που αναπτύχθηκε μέσω κοινής συνεργασίας μεταξύ της εσθονικής εταιρείας DefSecIntel και της Λετονικής Origin Robotics. Χρησιμοποιεί ραντάρ, κάμερες, ανιχνευτές ραδιοσυχνοτήτων, με ΑΙ και την κατεύθυνση του drone και το επίπεδο απειλής του για να αποφασίσει εάν ένα εχθρικό drone πρέπει να μπλοκαριστεί ή να παρεμποδιστεί ή εάν πρέπει να χτυπηθεί με ένα άλλο drone. Το Eirshield έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε «γρήγορα ιπτάμενους μη επανδρωμένους» στόχους που φέρουν κεφαλές που μπορούν να πετάξουν με ταχύτητα άνω των 200 χιλιομέτρων την ώρα. Το σύστημα θα έχει επίσης ορισμένα φορητά μέρη.

Ποια μπορεί να είναι η ελληνική συμβολή αν αυτός ο anti-drone θόλος αποφασιστεί να καλύψει όλη την ΕΕ; Με ένταξη ελληνικών συστημάτων, όπως τα «Κένταυρος», «Υπερίων» και «Τηλέμαχος» σε αυτό τον θόλο και όχι μόνο. Οπως γίνεται αντιληπτό, δηλαδή, η Ελλάδα εκεί που δεν θα το περίμενε κανείς έχει να επιδείξει μια μεγάλη γκάμα συστημάτων για αυτό τον σκοπό και το μόνο που απομένει είναι η απόφαση σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο.