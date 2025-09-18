Αυξημένη δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) εντοπίστηκε τη νύχτα κοντά στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας, προκαλώντας νέους προβληματισμούς στην πολωνική κυβέρνηση. Η παρακολούθηση των αεροσκαφών έρχεται σε συνέχεια της απόφασης για κλείσιμο των συνόρων, μία εξέλιξη που συνδέεται με τα πρόσφατα στρατιωτικά γυμνάσια “Zapad” που πραγματοποίησε το Μινσκ σε συνεργασία με τη Ρωσία.

Η Πολωνία, μέλος τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ, εκφράζει αυξημένο επίπεδο ανησυχίας μετά και το περιστατικό στην οποία περίπου 21 ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια της νύχτας της 9ης προς τη 10η Σεπτεμβρίου. Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν την ολοένα και πιο τεταμένη κατάσταση στα σύνορα, στον απόηχο των γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μαρτσιν Κιερβίνσκι, ερωτηθείς για την εξακολούθηση του κλεισίματος των συνόρων, παρά την ολοκλήρωση των ασκήσεων Zapad, σημείωσε ότι: «Η Πολωνία θα ανοίξει τα σύνορά της όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας».

«Πολύ τεταμένη» η κατάσταση στα σύνορα

Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις του Κιερβίνσκι, «την περασμένη νύχτα, η Συνοριοφυλακή παρατήρησε αυξημένη δραστηριότητα λευκορωσικών και ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών να επιχειρούν να διασχίσουν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας». Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η κατάσταση στη μεθόριο παραμένει πολύ τεταμένη, χωρίς να προχωρήσει σε αποκάλυψη επιπλέον λεπτομερειών γύρω από τα περιστατικά.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρίνισε πως δεν σημειώθηκε πολωνική παρέμβαση ή απόπειρα κατάρριψης οποιουδήποτε drone, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών κινήσεων ανάλογα με την εξέλιξη των γεγονότων.

Ενίσχυση των ρωσο-λευκορωσικών δεσμών και κλειστά σύνορα

Η Λευκορωσία και η Ρωσία έχουν ενισχύσει τη μεταξύ τους συνεργασία στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, με το Μινσκ να επιτρέπει τη διέλευση ρωσικών στρατευμάτων από το έδαφός του. Η Πολωνία, από την άλλη πλευρά, παραμένει ένας από τους βασικότερους υποστηρικτές της Ουκρανίας κατά την πολεμική σύγκρουση.

Σε ό,τι αφορά τις συνοριακές διαβάσεις, η Πολωνία έχει ήδη προχωρήσει σε κλείσιμο των τεσσάρων από τις πέντε βασικές διελεύσεις με τη Λευκορωσία, λόγω συνεχιζόμενων εντάσεων με το Μινσκ. Επιπλέον, τρεις συνοριακοί σταθμοί εμπορικών σιδηροδρόμων έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, επιτείνοντας την απομόνωση μεταξύ των δύο χωρών.