Η Ρωσία διέψευσε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή σε πρόσφατα περιστατικά με drones στη Δανία, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές εικασίες ως αβάσιμες.

Η ρωσική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη απέκρουσε ως «γελοιότητες» τις υποψίες περί ρωσικής εμπλοκής.

Σε ανακοίνωσή της στο Telegram, έκανε λόγο για «σκηνοθετημένη πρόκληση» και πρόσχημα κλιμάκωσης εντάσεων.

Αγνώστου ταυτότητας drones πέταξαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα πάνω από πολιτικά και στρατιωτικά αεροδρόμια στη Δανία.

Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας τόνισε ότι διαφαίνεται πλέον «συστηματική απειλή» από «επαγγελματία παίκτη».

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής πρεσβείας στην Κοπεγχάγη, οι εικασίες για ρωσική εμπλοκή σε πρόσφατα περιστατικά με drones στη Δανία απορρίπτονται πλήρως ως «γελοιότητες».

Η πρεσβεία, με ανάρτησή της στο Telegram, χαρακτήρισε τις διαταραχές που σημειώθηκαν σε δανέζικα αεροδρόμια ως «σκηνοθετημένη πρόκληση». Υποστήριξε ότι τα περιστατικά αυτά αξιοποιούνται ως πρόσχημα για να κλιμακωθούν οι εντάσεις στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στην εβδομάδα, άγνωστης προέλευσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν πτήσεις πάνω από πολιτικά και ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Δανία για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα.

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας δήλωσε πως πλέον υπάρχει μια «συστηματική απειλή», αποδίδοντας τα περιστατικά σε ενέργειες «επαγγελματία παίκτη».