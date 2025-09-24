Το καλό φέτος μετά από αρνητικά αποτελέσματα όπως αυτό στη Λάρισα για την ΑΕΚ είναι ότι άμεσα ακολουθεί παιχνίδι. Με την Ευρώπη αλλά και το νέο φορμάτ του Κυπέλλου υπάρχει συνεχώς μεσοβδόμαδο ματς και παράλληλα η δυνατότητα για μία νίκη που θα αφήσει πίσω την γκέλα που προηγήθηκε. Έτσι, η Ένωση υποδέχεται απόψε (19:00) τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και θέλει τη νίκη ώστε να παραμείνει σε τροχιά τετράδας, έχοντας ως στόχο και την πρώτη θέση σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα προχωρήσει και πάλι σε πολλές αλλαγές, όπως είχε κάνει και στο προηγούενο ματς με το Αιγάλεω.

Ενας από τους παίκτες που αναμένεται να πάρει θέση βασικού είναι ο Δημήτρης Καλοσκάμης που στα τελευταία ματς είναι ενεργός καθώς έχει ξεπεράσει πλήρως τον σοβαρό τραυματισμό του. Επαιξε αλλαγή με τον Λεβαδειακό, βασικός στο Αιγάλεω και πέρασε αλλαγή στα τελευταία λεπτά με την ΑΕΛ. Εκεί όπου θα μπορούσε να είχε αποδειχτεί «χρυσή» αλλαγή αν στη φάση του 90ού λεπτού είχε βρει εστία στο τελείωμά του μέσα από την περιοχή και δεν είχε στείλει την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πέρα από το Κύπελλο, όπου λόγω του νέου κανονισμού είναι υποχρεωτική η συμμετοχή ενός Ελληνα κάτω των 21 ετών, θα βλέπουμε όλο και περισσότερο και στο πρωτάθλημα τον Καλοσκάμη.

Η ΑΕΚ δεν τον απέκτησε το καλοκαίρι από τον Ατρόμητο απλά επειδή καλύπτει τα κριτήρια συμμετοχής στο Κύπελλο. Και είναι πιθανό αν δεν είχε μείνει εκτός για τόσο μεγάλο διάστημα, να ήταν στη λίστα για το Conference League, στην οποία βέβαια μπορεί να μπει από το νέο έτος, εφόσον η Ενωση προκριθεί στα νοκάουτ. Το καλό για τον Καλοσκάμη είναι ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε πολλές θέσεις, από τα άκρα της επίθεσης μέχρι και σε πιο κεντρικό ρόλο, το κακό βέβαια είναι ότι σε όλες αυτές τις θέσεις υπάρχει… συνωστισμός στο ρόστερ. Δεν θα είναι εύκολο να βρίσκει χρόνο, αλλά με τόσα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, θα τις έχει τις ευκαιρίες του.

Και αξίζει να έχει ευκαιρίες σε αντίθεση για παράδειγμα με τον Λιούμπισιτς που όσες φορές έχει αγωνιστεί (και) φέτος, δεν έχει δείξει απολύτως τίποτα. Εδώ δημιουργείται και μία απορία για το πώς γίνεται ο Λιούμπισιτς να συνεχίζει να παίρνει χρόνο ενώ ο Γιόνσον δεν μπαίνει δευτερόλεπτο. Είναι προφανές πως ο Νίκολιτς δεν τον πιστεύει τον Δανό, αλλά στα περισσότερα ματς τον έχει στον πάγκο. Ακόμα και στο Αιγάλεω δηλαδή, δεν τον έβαλε καθόλου παρότι δεν εξάντλησε καν τις πέντε αλλαγές που έχει δικαίωμα να κάνει. Κι αν μέχρι τώρα δεν τον έβλεπε μία φορά, τώρα που έχει μπει και ο Γκρούγιτς στην εξίσωση, πιθανότατα δεν θα είναι ούτε στις αποστολές ο Γιόνσον. Οπως δεν ήταν στο ματς με την ΑΕΛ την Κυριακή.

Για να επανέλθουμε στον Λιούμπισιτς, ενδεικτικό της κατάστασής του είναι το ότι ο Νίκολιτς τον άφησε εκτός λίστας στο Conference League, σε μία πολύ λογική απόφαση βάσει της εικόνας του ποδοσφαιριστή. Ο σέρβος τεχνικός πίστευε το καλοκαίρι όταν ανέλαβε πως θα μπορούσε να τον επαναφέρει και να πάρει από εκείνον πράγματα, αφού δυνατότητες έχει, ωστόσο παρότι του έδωσε πολλές ευκαιρίες το καλοκαίρι, ο Λιούμπισιτς δεν ανταποκρίθηκε. Θα το κάνει τώρα που θα παίζει (όταν θα παίζει) μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις; Μοιάζει δύσκολο, αλλά αν δεν το κάνει και τώρα, θα χάσει το… τρένο οριστικά. Τέλος, η ΑΕΚ τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ με 10.000 ευρώ πρόστιμο για καταστροφή 60 καθισμάτων από τους οπαδούς της στο γήπεδο της Λιβαδειάς. Αν υπήρχε και ρίψη των καθισμάτων, τότε η Ενωση θα είχε τιμωρία έδρας, όπως συνέβη στην περίπτωση του Παναθηναϊκού στο ματς με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό.