Ο Παναθηναϊκός έχει οριοθετήσει τους στόχους του όσον αφορά στον επόμενο προπονητή της ομάδας. Με πρώτο στη λίστα το όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ, μια περίπτωση την οποία έχουν δουλέψει αρκετά οι Πράσινοι και την έχουν φέρει σε επίπεδο οριστικής συμφωνίας με τον ίδιο τον προπονητή. Αν ο Ρεμπρόφ ήταν ελεύθερος εντελώς, θα βρισκόταν ήδη στην Αθήνα και πιθανότατα θα είχε αναλάβει τα νέα του καθήκοντα. Δεν συμβαίνει αυτό γιατί δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ουκρανική ομοσπονδία ως προπονητής της εθνικής ομάδας της χώρας, η οποία έχει μπροστά της σε είκοσι μέρες πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Κάτι που καθυστερεί την υπόθεση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πάντως από την πρώτη στιγμή του έκανε σαφές πως είναι διατεθειμένος να τον περιμένει μέχρι τότε και να μην κοιτάξει τις άλλες επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι. Τις τελευταίες μέρες έχει προκύψει εξέλιξη και αυτή έχει να κάνει με τις κινήσεις του Σεργκέι Ρεμπρόφ για να καταφέρει να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιό του με την Εθνική Ουκρανίας και να μπορέσει να έρθει στον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με όσα έχουν μεταφέρει οι συμπατριώτες του, ο πρώην σπουδαίος επιθετικός αναμένεται να συναντηθεί μέσα στην εβδομάδα με τους ιθύνοντες της ουκρανικής ομοσπονδίας (και συνεργάτες του αφού κατέχει τον ρόλο του αντιπροέδρου) ώστε να ξεκαθαρίσει μια και καλή το θέμα. Από την πλευρά του, σύμφωνα πάντα με όσα υποστηρίζουν οι Ουκρανοί, εκείνο που θα επιχειρήσει θα είναι να πάει σε ένα… βελούδινο διαζύγιο αμέσως μετά τα παιχνίδια του Οκτωβρίου και στη συνέχεια να μπει στο αεροπλάνο με προορισμό την Ελλάδα. Από τον Παναθηναϊκό περιμένουν πλέον τις κινήσεις του Ρεμπρόφ, έχοντας επί της ουσίας έρθει σε συμφωνία μαζί του. Οπως περιμένουν και το οριστικό τηλεφώνημά του πως θα λύσει το θέμα της Εθνικής και θα έρθει να αφοσιωθεί στον Παναθηναϊκό, αφού το σενάριο παράλληλης απασχόλησης δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Χθες στην Ουκρανία έγραψαν πως ο Ρεμπρόφ αναμένεται να ταξιδέψει και στην Ελλάδα για να δει από κοντά τον Παναθηναϊκό, αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται πως ισχύει μέχρι ο 51χρονος προπονητής να υπογράψει με το Τριφύλλι.

Ο ρόλος του Μπαλντίνι

Εξέλιξη και μάλιστα σημαντική προέκυψε στο θέμα του Φράνκο Μπαλντίνι, ο οποίος τις τελευταίες μέρες βρέθηκε στην Αθήνα για να τα πει από κοντά με τον Γιάννη Αλαφούζο. Ο Ιταλός, πρώην διευθυντής ποδοσφαίρου σε Ρόμα, Ρεάλ Μαδρίτης και Τότεναμ, είναι πλέον πολύ κοντά στη συμφωνία του με τον μεγαλομέτοχο του Παναθηναϊκού προκειμένου να αναλάβει τον ρόλο του συμβούλου του. Δεν θα έχει δηλαδή να κάνει τόσο με την ομάδα και την καθημερινότητά της, όσο με τη διοίκηση και τον ίδιο τον Γιάννη Αλαφούζο. Προφανώς και αν προκύψει οριστική συμφωνία, ο Μπαλντίνι θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στις εξελίξεις και τις αποφάσεις που αναμένονται μέσα στο επόμενο διάστημα για αλλαγή στο διοικητικό επίπεδο, αλλά για το αγωνιστικό τμήμα, λειτουργώντας συμβουλευτικά για το τι πρέπει να γίνει.

Ο Παπαδημητρίου

Σε ό,τι αφορά τον Γιάννη Παπαδημητρίου, για τον οποίο υπάρχουν πολλές φήμες τις τελευταίες μέρες, η παρουσία του Μπαλντίνι δεν επηρεάζει το δικό του πόστο. Ο Ιταλός δεν έρχεται για να κάνει ό,τι ο Παπαδημητρίου, αλλά σίγουρα θα είναι εκείνος που στο τέλος της ημέρας θα κρίνει και τον τεχνικό διευθυντή, όπως και τον εκάστοτε προπονητή. Στην Ιταλία ανέφεραν χθες ότι ο Μπαλντίνι σκοπεύει να προτείνει τον Ντε Ρόσι για τον πάγκο του Παναθηναϊκού, κάτι πάντως που δεν προέκυπτε πως έχει βάση.

Οσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός αναχωρεί σήμερα το πρωί για την Ελβετία όπου αύριο κάνει πρεμιέρα στη league stage του Europa League αντιμετωπίζοντας τη Γιουνγκ Μπόις σε έναν χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς.