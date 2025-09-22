Είναι το σενάριο που πολλοί φοβούνται στην Ευρώπη για το πώς μπορεί να ξεκινήσει ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος – μέχρι που ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε το ξεκαθάρισε. «Ας μην είμαστε αφελείς», δήλωσε στα μέσα Ιουλίου στο Βερολίνο, έπειτα από συνάντηση με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. «Αν ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ θέλει να επιτεθεί στην Ταϊβάν, θα φροντίσει πρώτα να τηλεφωνήσει στον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και να του πει: “Θα το κάνω, και χρειάζομαι να τους κρατήσεις απασχολημένους στην Ευρώπη, επιτιθέμενος σε έδαφος του ΝΑΤΟ”. Αυτός είναι πιθανότατα ο τρόπος με τον οποίο θα εξελιχθεί η κατάσταση».

Ο στρατηγός σερ Ρίτσαρντ Σίρεφ, πρώην αναπληρωτής ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη για το ΝΑΤΟ, συμφωνεί με την εκτίμηση αυτή. Και περιγράφει λεπτομερώς στην “Daily Mail” πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα – απηχώντας, προφανώς, τα σενάρια που επεξεργάζονται οι ανώτεροι αξιωματικοί της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, καθώς η κατάσταση στα βορειοανατολικά σύνορα γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Οι πρόσφατες παραβιάσεις από ρωσικά drones και αεροσκάφη του εναέριου χώρου της Πολωνίας και της Εσθονίας δείχνουν ότι η Μόσχα δοκιμάζει την ετοιμότητα των νατοϊκών δυνάμεων.

Ο Σίρεφ σημειώνει ότι «η παραμονή του Τραμπ στην προεδρία ουσιαστικά λήγει το 2028. Και μέχρι τότε ο καθυστερημένος επανεξοπλισμός της Ευρώπης θα έχει ξεκινήσει, ενισχύοντας τις αμυντικές μας δυνατότητες. Ετσι, τα πιθανά κέρδη για τον Σι και τον Πούτιν από μια αιφνιδιαστική επίθεση στη Δύση είναι τεράστια. Αλλά για να επωφεληθούν θα πρέπει να δράσουν σύντομα. Βρισκόμαστε στο χείλος μιας κατακλυσμιαίας σύγκρουσης μεταξύ υπερδυνάμεων σε δύο μέτωπα – ο ορισμός ενός παγκόσμιου πολέμου». Περιγράφει πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα, ξεκινώντας από μια υποθετική ημερομηνία.

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025

12 μεσημέρι (ώρα Γκρίνουιτς). Μια εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στο Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας, διακόπτει τις βασικές υπηρεσίες της πόλης. Καθώς τα νοσοκομεία μεταβαίνουν σε γεννήτριες έκτακτης ανάγκης και οι τράπεζες αναστέλλουν το εμπόριο, ένα κύμα λεηλασιών ξεσπά στη Λιθουανία.

12.11. Αναφέρονται τοπικές διακοπές ρεύματος στη Λετονία και την Εσθονία.

15.16. Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα ανακοινώνει την επιβολή στρατιωτικού νόμου στην πρωτεύουσα, σε απάντηση στις ταραχές και τη βία. Ο στρατός κατεβαίνει στους δρόμους. Οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες είναι ταραχοποιοί από τη γειτονική Λευκορωσία.

16.30. Ο υπουργός Ενέργειας Νταϊνίους Κρέιβις προειδοποιεί ότι η διακοπή ρεύματος προκλήθηκε από επίθεση κακόβουλου λογισμικού στο εθνικό δίκτυο, το οποίο άλλαξε από το σύστημα BRELL της σοβιετικής εποχής στο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ενωσης τον Φεβρουάριο. Για να ελαχιστοποιηθεί η εξάπλωση ιών, προφανώς ενσωματωμένων μέσω της παλαιότερης ηλεκτρικής υποδομής της Λιθουανίας, οι χώρες της Βαλτικής έχουν απομονωθεί από το δίκτυο της ΕΕ.

18.15. Εν μέσω αυξανόμενων αναταραχών, ο Ναουσέντα ανακοινώνει άμεση απαγόρευση της κυκλοφορίας. Στην Εσθονία, ο πρόεδρος Αλαρ Κάρις ακολουθεί το παράδειγμά του. Η Σουηδία και η Πολωνία προσφέρονται να στείλουν εφεδρικές γεννήτριες στις χώρες της Βαλτικής, αλλά δεν θα είναι σε λειτουργία για τουλάχιστον 36 ώρες.

20.20. Δυσλειτουργίες στην παροχή ρεύματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία προκαλούν κύματα πανικού και οι Αρχές παρακαλούν το κοινό να αγνοήσει την παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

4 Νοεμβρίου

07.00 (ώρα Γκρίνουιτς). Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοινώνει ότι, λόγω των αναταραχών στις γύρω χώρες, στρατεύματα στον ρωσικό θύλακο του Καλίνινγκραντ τίθενται σε πλήρη επιφυλακή και μετακινούνται στα σύνορα με τη Λιθουανία. Δύο πλήρως θωρακισμένες μεραρχίες και μια μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού στη Λευκορωσία – πάνω από 60.000 στρατιώτες – κινητοποιούνται επίσης. Μια άλλη μεραρχία αρμάτων μάχης βρίσκεται στα ανατολικά σύνορα της Εσθονίας εδώ και μήνες, υποτίθεται ότι προετοιμάζεται για δράση στην Ουκρανία.

08.10. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιχειρεί να απευθύνει επείγουσα κλήση στο Κρεμλίνο. Μη μπορώντας να μιλήσει με τον Πούτιν, προειδοποιεί τον υπουργό Εξωτερικών του, Σεργκέι Λαβρόφ, ότι μια στρατιωτική εισβολή στη Λιθουανία δεν θα γίνει ανεκτή. Ο Λαβρόφ απαντά ότι οι ρωσόφωνοι κάτοικοι του Βίλνιους γίνονται στόχος εθνικιστικών όχλων και ότι η Μόσχα δεν θα τους εγκαταλείψει.

11.35. Ξεσπά αψιμαχία στις όχθες της λίμνης Βιστίτις, κοντά στο σημείο όπου η Λιθουανία συνορεύει τόσο με την Πολωνία όσο και με το Καλίνινγκραντ. Αυτό είναι το βόρειο άκρο του διαδρόμου Σουβάλκι, μιας στενής γραμμής μήκους 65 μιλίων που αποτελεί το μόνο χερσαίο σύνορο μεταξύ των τριών χωρών της Βαλτικής και της υπόλοιπης ΕΕ. Λιθουανικά και τσεχικά στρατεύματα ανταποδίδουν τα πυρά σε μια μικρή αντάρτικη δύναμη άγνωστων επιτιθέμενων. Δύο στρατιώτες του ΝΑΤΟ σκοτώνονται και ένας επιτιθέμενος συλλαμβάνεται. Ισχυρίζεται ότι είναι φιλορώσος Λιθουανός, αλλά η εμφάνισή του και η ρωσική διάλεκτος δείχνουν ότι είναι Τσετσένος.

11.48. Ο Πούτιν ισχυρίζεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις στο Καλίνινγκραντ έχουν δεχθεί πυρά από «λιθουανούς αντάρτες» και διατάζει εισβολή για την κατάληψη του διαδρόμου Σουβάλκι. Μια μοίρα μαχητικών αεροσκαφών SU-27 πετά χαμηλά πάνω από τα σύνορα, ακολουθούμενη από MiG-31 οπλισμένα με πυραύλους Kinzhal. Το μήνυμα είναι αδιαμφισβήτητο. Η Ρωσία διεκδικεί κυριαρχία στον αέρα.

12.02. Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανακοινώνει ότι επικαλείται τη ρήτρα συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, το Αρθρο 5. Η Λιθουανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και ως εκ τούτου οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των χωρών του ΝΑΤΟ. Ιδιωτικά, προσπαθεί να μιλήσει με τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, αλλά του λένε ότι δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Ο Ρούτε συνομιλεί για λίγο με τον υπουργό Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγσεθ, του οποίου η απάντηση είναι: «Το Αρθρο 5; Σίγουρα, θεωρητικά, αλλά τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα; Ζητείτε σοβαρά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να κηρύξει πόλεμο στη Ρωσία λόγω ορισμένων αεροσκαφών που πετούν χαμηλά; Γίνετε ρεαλιστές!».

13.26. Στο Λονδίνο, στην υπόγεια αίθουσα ενημέρωσης Α (Cobra) του γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου στο Γουάιτχολ, ο αρχηγός της Αεροπορίας Ρίτσαρντ Νάιτον προειδοποιεί τον Κιρ Στάρμερ ότι θα ήταν απερίσκεπτο να χρησιμοποιήσει τη RAF για να αντιδράσει, προκειμένου να αποκτήσει αεροπορική υπεροχή επί των χωρών της Βαλτικής. Η ρωσική αεράμυνα στο Καλίνινγκραντ είναι ισχυρότατη, συμπεριλαμβανομένων των S-300 και των πιο προηγμένων συστημάτων “Growler” S-400.

5 Νοεμβρίου

06.30 (ώρα Γκρίνουιτς). Η ομάδα μάχης Enhanced Forward Presence (eFP) στη Ρούκλα της Λιθουανίας δέχεται πυρά από ρωσικό πυροβολικό. Αυτή η πολυεθνική δύναμη που αποτελείται κυρίως από γερμανικά στρατεύματα, μαζί με στρατιώτες από Βέλγιο, Ολλανδία, Νορβηγία και Τσεχία, βρίσκεται περίπου 80 χλμ. έξω από το Βίλνιους. Ο ρόλος της είναι να υποστηρίζει τη Λιθουανική Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού – αλλά πολλά από αυτά τα στρατεύματα έχουν αποσυρθεί για να αντιμετωπίσουν τους ταραξίες στο Βίλνιους. Η eFP έχει περισσότερες από 50 απώλειες πριν αναγκαστεί να υποχωρήσει.

09.00. Το ΝΑΤΟ καταρρέει δημόσια μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρόεδρος Τραμπ δημοσιεύει tweet στο Truth Social: «Μίλησα με τον Πούτιν. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ τηλεφωνική κλήση. Η Λιθουανία είναι μια ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ χώρα, χρειάζεται σταθερότητα και υπάρχουν πολλοί Ρώσοι εκεί που πρέπει να είναι ΑΣΦΑΛΕΙΣ. Ο Βλαντίμιρ είναι φίλος της Αμερικής και, όπως κι εγώ, θέλει ειρήνη».

15.35. Ο υπουργός Αμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι αναφέρει στην Cobra ότι ρωσικά τανκς εισέβαλαν στα περίχωρα του Βίλνιους πριν από 30 λεπτά, με την υποστήριξη αεροπορικών πυρών. Η Φινλανδία και η Πολωνία έχουν υποσχεθεί υποστήριξη, αλλά, με τη Ρωσία να ελέγχει τον διάδρομο Σουβάλκι, η αποστολή ενισχύσεων είναι δύσκολη.

6 Νοεμβρίου

04.00 (ώρα Γκρίνουιτς, μεσημέρι στο Πεκίνο). Ο πρόεδρος Σι επαινεί τη Ρωσία για την «υπεράσπιση των πολιτών της» και υπόσχεται την πλήρη υποστήριξη της Κίνας. Αυτό περιλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες αποθηκευμένα βλήματα 122 χιλιοστών και 152 χιλιοστών, καθώς και την αποστολή υπερηχητικών πυραύλων DF-17 που είναι σε θέση να αποφύγουν σχεδόν οποιαδήποτε αεράμυνα. Ο Σι συγχαίρει τον Πούτιν, ο οποίος, όπως λέει, έδειξε ότι το ΝΑΤΟ είναι «χάρτινη τίγρη».

18.00 (02.00 την επόμενη ημέρα στο Πεκίνο). Κινεζικές πυραυλικές συστοιχίες στοχεύουν την Ταϊβάν, το πυκνοκατοικημένο νησί 160 χλμ. από τις ακτές της ηπειρωτικής χώρας. Χιλιάδες πύραυλοι εκτοξεύονται στοχεύοντας στρατηγικά σημεία. Ακολουθούν σμήνη από δεκάδες χιλιάδες drones.

21.00. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι η Κίνα θα αντιμετωπίσει «το μεγαλύτερο βάρος όλων των κυρώσεων» εάν δεν κηρυχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός.

7 Νοεμβρίου

01.00 (ώρα Γκρίνουιτς, 09.00 στην Ταϊβάν). Κινεζικά πολεμικά πλοία αρχίζουν να περικυκλώνουν το νησί, επιβάλλοντας αποκλεισμό. Περιλαμβάνουν αμφίβια πλοία εφόδου Type 075 και αεροπλανοφόρα Type 076, όλα εξοπλισμένα με εκτοξευτές πυραύλων εδάφους – αέρος και ικανά να μεταφέρουν χιλιάδες πεζοναύτες, μαζί με ελικόπτερα, drones και αποβατικά σκάφη.

02.00. Κύματα κινέζων αλεξιπτωτιστών πέφτουν στην Ταϊβάν, συναντώντας σθεναρή αντίσταση. Γίνεται σαφές ότι περισσότερο από το ήμισυ της κυβέρνησης στην Ταϊπέι και ένα μέρος των μεσαίων αξιωματικών του στρατού, καθώς και το ένα τρίτο των πιλότων μαχητικών του, έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις με drones. Οι 23 εκατομμύρια κάτοικοι της Ταϊβάν βρίσκονται σε πανικό.

04.00. Περίπου 750.000 κινέζοι στρατιώτες συγκεντρώνονται στις ακτές του Πορθμού της Ταϊβάν για να διασχίσουν πέντε τεράστιες πλωτές οδούς που στήνονται.

12.30. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει κατ’ ιδίαν στην Ντάουνινγκ Στριτ ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να πολεμήσουν για να σώσουν την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ το βλέπει αυτό ως «μια μεγάλη, όμορφη ευκαιρία» για την Αμερική να γίνει ο κορυφαίος παραγωγός ηλεκτρονικών ημιαγωγών της Δύσης, σπάζοντας το μονοπώλιο της Ταϊβάν.

Σε μόλις πέντε ημέρες η ισορροπία της παγκόσμιας ισχύος έχει αλλάξει ριζικά. Η Κίνα έχει καταλάβει το έπαθλο που επιθυμούσε εδώ και καιρό. Η Ρωσία προελαύνει στα κράτη της Βαλτικής. Το ΝΑΤΟ έχει διαλυθεί.