«Να έχουν οι άνθρωποι, δεν λέω. Αλλά πού τα βρίσκουν;». Ο στίχος του Γιάννη Νεγρεπόντη από «Τα μικροαστικά» των σέβεντις, με κάνει να ποθώ να συνεχίσω όλο και μικροαστικότερα. Στη δική μας ιστορία υπήρχαν βέβαια πολλά εκατομμύρια καθώς και μια Porsche αλλά δεν βαριέσαι; Και τι οδικό δίκτυο δηλαδή να διαθέτει ο νομός Κοζάνης για να μην πέσουν σε κατάθλιψη τέτοια θεριά ανήμερα της σύγχρονης μηχανολογίας; Αυτά πιστεύω ότι κάρφωσαν τη συντονίστρια Πόπη, πολιτεύτρια, γενική κουμανταδόρισσα ευρωπαϊκών πόρων και γυναικείας επιχειρηματικότητας, αχαχούχα. Δεν κρίνω, δεν ξέρω τα εσωτερικά της ΝΔ για να καταλάβω πώς γίνεται να καταλήγει διαρκώς σε τέτοια κελεπούρια και πώς τριτοκλασάτα τοπικά παραγοντιλίκια καταφέρνουν να εκθέτουν τον πρωθυπουργό της τρίτης τετραετίας, ξανά αχαχούχα. Ο κλαυσίγελως είναι μια ομηρική διατύπωση, από την πρώτη ραψωδία της Ιλιάδας – που μας πάει καρότσι ίσα με σήμερα. Υπάρχει μπόλικη αλαζονεία κι ακόμη περισσότερη βλακεία σε κάτι τέτοια αλισβερίσια. Ποτέ μην υποτιμάς μια τσαντισμένη Porsche ή μια Ferrari. Είναι δυνατότερες από σένα, και παίρνουν εύκολα ανάποδες, βρουμ βρουμ. Μια μέρα οι δυο υπερσυμπιεστές του κινητήρα τους θα στραφούν εναντίον σου που τις πας συνεχώς απ΄ τις λακούβες.

Δύσκολο και το παρκάρισμα του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Τον είχα εκτιμήσει αφάνταστα που το φετινό καλοκαίρι έκανε τον ντράμερ σε πανηγύρια για την παγκόσμια ημέρα της μπάμιας και της μελιτζάνας της τσακώνικης. Να κι ένας ακομπλεξάριστος άνθρωπος, είχα σκεφτεί, είχα… Τι το ΄θελε να ξαναμπλέξει και να τον λούζουν τώρα πατώκορφα μίντια και παραμίντια που κατάπιαν ασμένως τη μετατόπιση της Ράνιας Θρασκιά στο ΠΑΣΟΚ καθώς και άλλων προνοητικών συριζαίων οι οποίοι, αφού έπλυναν καλά – καλά τα ποδάρια τους στην Ύδρα, στη δεξαμενή ομβρίων του Κασσελάκη, μετά ξαναμπήκαν στο μαντρί του επίσημου Φάμελλου;

Σκασίλα μου μεγάλη πού θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λοβέρδος. Εξά του (δικαίωμά του, εξουσία του), που λέει κι ο Βιτσέντζος Κορνάρος. Υπάρχει όμως η πρόσφατη απόφαση για τη συκοφαντία της Novartis. Καμιά εμβριθής ανάλυση δεν την ονοματίζει, ούτε την αναφέρει σαν ενδεχόμενο κίνητρο, ψυχικό έστω, γι’ αυτή τη μετακίνηση και γενικώς. Πριονίστε μας κι άλλο τα μυαλά. Αντέχουμε.