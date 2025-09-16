Η παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ έφερε και την επόμενη σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Οταν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, συνάντησε το λεφτά υπάρχουν», ήταν ο τίτλος που έβαλε ο Παύλος Μαρινάκης στην εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελλίδειο – κοστολογώντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στα 4 δισ. ευρώ. «Οποια μέτρα καταγγέλλει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν βγαίνουν και μιλάει για λεφτόδεντρα, έναν χρόνο μετά τα υλοποιεί», του απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς. Πατώντας στο παράδειγμα της προσωπικής διαφοράς και της μείωσης των φορολογικών συντελεστών που το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει πέρυσι, τα είχε ακούσει από τη ΝΔ και φέτος εξήγγειλε από τη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Με μια νέα ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για τον παλαιστίνιο σκηνοθέτη Μπασέλ Αντρα (που κέρδισε Οσκαρ μαζί με τον ισραηλινό συνάδελφό του Γιουβάλ Αμπραχάμ για το ντοκιμαντέρ “No Other Land”), του οποίου το σπίτι κατελήφθη πριν από μερικές μέρες από εποίκους της Δυτικής Οχθης. Ο Αντρα είχε έρθει στην Αθήνα τον περασμένο Ιούνιο, για να παραλάβει το βραβείο Ειρήνης από το Ινστιτούτο Τσίπρα –σήμερα η τύχη του σκηνοθέτη αγνοείται. «Ως ευρωπαίους πολίτες, μας ντροπιάζει η στάση της ΕΕ, που αρνείται να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ (…) Ως Ελληνες, μας ντροπιάζει διπλά η στάση του κ. Μητσοτάκη, που (…) μπλοκάρει τις κυρώσεις κατά της ισραηλινής κυβέρνησης».

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Στην προοδευτική αντιπολίτευση οι διαφορές φτάνουν και μέχρι την εξωτερική πολιτική. Από τη Νέα Αριστερά έκαναν χθες έναν γύρο επικοινωνίας με τους υπόλοιπους, ώστε να υπάρξει ένα κοινό κείμενο στήριξης της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla για τη Γάζα, η οποία αναχώρησε την Κυριακή από τη Σύρο. Το μόνο κόμμα που ανταποκρίθηκε («δυστυχώς», όπως σημείωναν από την Πατησίων για τη διάθεση που επικρατεί) ήταν η Πλεύση Ελευθερίας. «Για ακόμη μία φορά, επέλεξαν είτε μικροκομματικές τακτικές είτε, ακόμη χειρότερα, υποστήριξαν τη λεγόμενη «στρατηγική σχέση με το Ισραήλ»», σχολίαζαν – για το ΠΑΣΟΚ, πάντως, θα έπρεπε να το έχουν καταλάβει από τη σχετική απάντηση του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, πολύ νωρίτερα.

ΑΠ’ ΤΑ ΣΕΠΟΛΙΑ

Από όλες τις πολιτικές προτάσεις που ακούστηκαν για το Δημογραφικό, ούτε μία δεν το συνέδεσε με τους μετανάστες – οι επικοινωνιολόγοι και οι δημοσκόποι λένε ότι το θέμα είναι τζιζ, ότι η κοινωνία συντηρητικοποιείται, ότι μια τέτοια σύνδεση θα έχει περισσότερους επικριτές από υποστηρικτές. Και όμως, τα δάκρυα των Αντετοκούνμπο, το «μεγαλύτερο επίτευγμα στην καριέρα» του Γιάννη που παίζει 13 χρόνια στο NBA («το έκανα για τη χώρα»), η φωτογραφία με τα τρία αδέλφια «από τα Σεπόλια» του Κώστα, οι πανηγυρισμοί του Θανάση τι είναι; Η ζωντανή απόδειξη ότι η Ελλάδα ψηλώνει, εκτείνεται, και από όσους δεν γεννιούνται αλλά γίνονται. Μόνο μαζί τους, ποτέ χωρίς αυτούς.

ΑΠΟΡΙΑ

Ποια ήταν η ερώτηση που ήταν στα sos του επιτελείου του Νίκου Ανδρουλάκη για τη συνέντευξη Τύπου, αλλά δεν ήρθε ποτέ;