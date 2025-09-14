Σαφές μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, έστειλε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου Μυρτώς Λιαλιούτη από «ΤΑ ΝΕΑ», τόνισε ότι η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από την ήττα της σημερινής κυβέρνησης.

«Έχω απαντήσει πολλές φορές αυτή την ερώτηση, αλλά ας το κάνουμε πιο ξεκάθαρα. Νίκη του ΠΑΣΟΚ και ήττα της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει αλλαγή σελίδας για τον τόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ανδρουλάκης εστίασε ιδιαίτερα στην κατάσταση της μεσαίας τάξης, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι ενώ υποσχέθηκε να την εκπροσωπήσει, στην πράξη της δημιούργησε τεράστια προβλήματα. «Πώς περιγράφεται η μεσαία τάξη στον δυτικό κόσμο; Είναι άνθρωποι με καλές δουλειές, με εισοδήματα που τους επιτρέπουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, να έχουν αξιοπρεπή στέγαση, να νιώθουν ασφάλεια σε επίπεδο υγείας και να μπορούν να πάνε διακοπές. Αυτό σήμερα υπάρχει με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας;», διερωτήθηκε, επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν έχει τη δυνατότητα ούτε για λίγες μέρες διακοπές, ενώ η χώρα καταγράφει από τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη και θεαματική αύξηση στα ενοίκια, που έφτασαν έως και 50% μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική για τα ζητήματα των θεσμών, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση της ΝΔ ακολούθησε την ίδια υπονομευτική τακτική που είχαν ακολουθήσει και οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. «Ο κ. Μητσοτάκης οργάνωσε ένα παρακράτος υποκλοπών, γύρισε τη χώρα δεκαετίες πίσω, δεν άφησε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της σε κορυφαίες υποθέσεις όπως η τραγωδία των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, χρησιμοποίησε το άρθρο 86, επιτέθηκε σε ανεξάρτητες Αρχές και ακόμη και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία», σημείωσε.

«Τα δύο βασικά προτάγματα της Νέας Δημοκρατίας, η εκπροσώπηση της μεσαίας τάξης και ο σεβασμός των θεσμών, αποδείχθηκαν απολύτως αναξιόπιστα. Για αυτό πρέπει να ηττηθούν, να πάνε στην αντιπολίτευση και να έχουμε μια κυβέρνηση με τη δημοκρατική παράταξη που θα φέρει μια νέα εποχή κανονικότητας και πραγματικού σεβασμού του πολίτη», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Διαβάστε αναλυτικά την ερώτηση της δημοσιογράφου Μυρτώς Λιαλιούτη και ολόκληρη την απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη:

Ερώτηση: «Σας ακούσαμε χθες να περιγράφετε με πολύ μελανά χρώματα την τελευταία εξαετία και να δεσμεύεστε πως η χώρα θα γυρίσει σελίδα. Δεσμεύεστε, δηλαδή, πως το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη ΝΔ -όσες εκλογικές αναμετρήσεις κι αν χρειαστούν για να προκύψει κυβέρνηση; Υπάρχει κάποιο σενάριο στο οποίο θα μπορούσατε να συγκυβερνήσετε;»

Απάντηση Ν. Ανδρουλάκη:

«Έχω απαντήσει πολλές φορές αυτή την ερώτηση. Αλλά ας το κάνουμε πιο ξεκάθαρα. Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής, μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Νίκη του ΠΑΣΟΚ και ήττα της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει αλλαγή σελίδας για τον τόπο. Και θα σας πω γιατί πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία. Ας θυμηθούν οι πολίτες ποια ήταν τα δύο βασικά προτάγματα της Νέας Δημοκρατίας το ’19 αλλά και του ’23. Το πρώτο είναι να εμφανίζεται και να υποδύεται ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι ο γνήσιος πολιτικός εκπρόσωπος της μεσαίας τάξης. Πώς περιγράφεται η μεσαία τάξη σε όλο τον δυτικό κόσμο; Είναι άνθρωποι που έχουν καλές θέσεις δουλειάς, με εισοδήματα που μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, να τους δώσουν εφόδια, που νιώθουν ασφάλεια σε επίπεδο υγείας, υπηρεσιών υγείας, που έχουν στέγαση με αξιοπρέπεια και όχι ένα πανάκριβο δικαίωμα όπως είναι σήμερα, που μπορούν να πάνε μερικές μέρες διακοπές. Αυτό σήμερα περιγράφεται ως μεσαία τάξη με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας; Εδώ υπάρχουν μελέτες της Eurostat που ένας στους δυο Έλληνες δεν μπορεί να πάει ούτε μερικές μέρες διακοπές. Είμαστε δεύτεροι με τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη. Τα ενοίκια είναι από τα υψηλότερα. Έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων σε τέσσερα χρόνια. Φτάσανε στο 50%. Άρα εδώ είχαμε έναν πρωθυπουργό που ήρθε να εκπροσωπήσει τη μεσαία τάξη, αλλά αντί να την εκπροσωπήσει πολιτικά της δημιούργησε τεράστια εμπόδια στην καθημερινότητα της. Και το δεύτερο πρόταγμα, οι θεσμοί. Ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμμένο καταρράκωσαν τους θεσμούς και ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης για να τους ανασυγκροτήσει. Και τι είδαμε; Να οργανώνει ένα παρακράτος υποκλοπών γυρνώντας την πατρίδα μας δεκαετίες πίσω, να μην επιτρέπει στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της σε κορυφαίες υποθέσεις όπως η τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ χρησιμοποιώντας το ‘άρθρο 86. Επιθέσεις στις ανεξάρτητες Αρχές, επιθέσεις οργανωμένες από media που ελέγχει η Νέα Δημοκρατία, ακόμη και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Άρα τα δύο προτάγματα, αυτά αποδεικνύουν ότι είναι απολύτως αναξιόπιστοι, για αυτό πρέπει να ηττηθούν, να πάνε στην αντιπολίτευση και να έχουμε μια κυβέρνηση με τη δημοκρατική παράταξη να φέρνει μια άλλη εποχή κανονικότητας πραγματικής και σεβασμού του πολίτη στη χώρα μας».

«Όλα στο φως – Δεν έχω προστάτες, δύναμή μου είναι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ»

Όσον αφορά τις συνεργασίες, ανέφερε πως έχει αποδείξει «ότι όταν χρειαστεί, στη Βουλή και πάντα στο προσκήνιο, είμαι έτοιμος να συνεργαστώ για να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά στο προσκήνιο. Το ΠΑΣΟΚ παιχνίδια παρασκηνίου δεν παίζει με κανένα».

Ερωτηθείς αν συμφωνεί με αναφορά του πρωθυπουργού περί «χορηγίας» του κ. Τσίπρα από συμφέροντα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι «οι πολίτες γνωρίζουν, έχουν κρίση οι πολίτες και βλέπουν ποιοι ό,τι πετύχαμε το κάναμε με τις δικές μας δυνάμεις και ποιοι ό,τι έχουν πετύχει το έχουν πετύχει με λαϊκισμό, διχόνοια και τα συμφέροντα από δίπλα». «’Αρα μην βάζετε στο ίδιο καλάθι την δική μου πορεία με τις πορείες του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Τσίπρα. Εγώ ούτε δίχασα, ούτε κορόιδεψα τον λαό, ούτε έχω προστάτες. Δεν έχω προστάτες, δεν έχω δεσμεύσεις. Δύναμη μου είναι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, δύναμη μου είναι η σχέση εμπιστοσύνης που οικοδομώ καθημερινά με το λόγο μου, με την δημόσια συμπεριφορά μου και με τις πρακτικές μου, με τους απλούς πολίτες», σημείωσε. Πρόσθεσε: «Όλα στο φως τίποτα στο σκοτάδι και στο παρασκήνιο».

Κληθείς να σχολιάσει τις κατηγορίες κυβερνητικών πηγών για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, περί πράσινων λεφτόδεντρων και ακοστολόγητων προτάσεων που θα οδηγήσουν σε επιτήρηση, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «είναι πραγματικά ανέκδοτο το κόμμα που έφερε την χρεοκοπία στην Ελλάδα…», «που οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια και την επιτήρηση, να λέει στο κόμμα που θυσιάστηκε για να μείνει η χώρα στο Ευρώ ότι εμείς θα φέρουμε μνημόνια». «Πόσο θράσος, πόση αλαζονεία, πόση αμετροέπεια. Είτε παρουσιάζαμε τα μισά είτε τα διπλάσια, το δελτίο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας ήταν έτοιμο. Έχουμε την ευθύνη και την εμπειρία για να είμαστε πολύ συνεπείς σε αυτά που προτείνουμε» σημείωσε. «Γιατί δεν είπαμε και 14ο μισθό που ακούγεται τόσο ωραία; Γιατί εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες και ποιες είναι οι δυνατότητες. Γιατί είπαμε το νέο ΕΚΑΣ; Γιατί γνωρίζουμε ότι στην κοινωνία είναι 350.000 χαμηλοσυνταξιούχοι και δεν μπορούν να ζήσουν και πρέπει κάτι να κάνουμε για αυτούς. Βάλαμε προτεραιότητες βάσει των πραγματικών κοινωνικών αναγκών», τόνισε. Πρόσθεσε ότι «ο 13ος μισθός δεν είναι μόνο δίκαιο εισοδηματικά για αυτά που έχασαν το Δημόσιο τα προηγούμενα χρόνια, χρειάζεται και για κίνητρο», καθώς «δεν είναι πια ελκτικός ο δημόσιος τομέας». «Τα μέτρα μας είναι συγκεκριμένα κοστολογημένα και έχουν κοινωνικές προτεραιότητες, για να δώσουμε στο δημόσιο τομέα τη δυνατότητα να υπηρετήσει τον πολίτη σωστά τα επόμενα χρόνια. Αν καταρρεύσει η δημόσια διοίκηση, η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία η ακρίβεια θα υπερδιπλασιαστεί γιατί θα αυξηθούν οι ανελαστικές δαπάνες. Εμείς με το σχέδιο μας τις αποκλιμακώνουμε. Είναι μια ολιστική προσέγγιση», συμπλήρωσε.

Ανδρουλάκης: Περιμένω από τη Δικαιοσύνη απαντήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Κοστολογήσαμε όλα τα μέτρα. Είναι συγκεκριμένα, βιώσιμα και δίνουν προοπτική σε όλους. Δεν λαϊκίζουμε, άλλοι λαϊκίζουν», απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ερώτηση για επαναφορά του 13ου μισθού στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την 89η ΔΕΘ στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη. «Έχουμε άλλη νοοτροπία για την υποστήριξη της κοινωνίας, με το βλέμμα στην κοινωνία και όχι το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις», συμπλήρωσε ο κ.Ανδρουλάκης.

Ερωτηθείς με ποιες δυνάμεις θα μπορούσε να συνεργαστεί μετεκλογικά το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για να κυβερνήσει απάντησε: «Δεν μπορώ να κάνω το Νοστράδαμο και να φανταστώ ή να περιγράψω ποιο θα είναι το εκλογικό αποτύπωμα της λαϊκής ετυμηγορίας στις επόμενες εκλογές. Εγώ μπορώ να επαναλάβω πως έστω και με μια ψήφο το ΠΑΣΟΚ μπροστά από τη ΝΔ ο τόπος θα έχει άλλη κυβέρνηση, πολιτική αλλαγή που σίγουρα θα φέρει καλύτερη ζωή για τον ελληνικό λαό».

Επίσης, ο κ. Ανδρουλάκης ερωτηθείς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό, Γιώργο Μυλωνάκη είπε: «Περιμένω από την ελληνική δικαιοσύνη να καλέσει τον κ.Μυλωνάκη και να μάθουμε την αλήθεια. Δεν θα με εκπλήξει τίποτα από το περιβάλλον του κ.Μητσοτάκη» και πρόσθεσε πως «οι στενότεροι συνεργάτες του πρωθυπουργού έγιναν πρωταγωνιστές σκανδάλων που έχουν εκθέσει διεθνώς τη χώρα».

Οι δημοσκοπήσεις χειραγωγούνται από συμφέροντα

«Στόχος και προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι μία. Η πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε κατηγορηματικά ο Νίκος Ανδρουλάκης σε επίμονες ερωτήσεις για το κατά πόσο ανησυχεί το ΠΑΣΟΚ από τη φημολογούμενη ίδρυση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

«Αν ο κ. Τσίπρας, που είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τον διασπάσει ή αποχωρήσει δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ και δεν θα μπει σε καμία συζήτηση παρασκηνίου», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Συμπλήρωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει τη δουλειά του και πως δεν φοβάται τίποτα. «Είναι χτισμένο σε γερά θεμέλια και έχει μέταλλο», πρόσθεσε.

Σχετικά με το ότι οι δημοσκοπήσεις δεν επιβεβαιώνουν εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε πως η κυβέρνηση της ΝΔ και συμφέροντα επηρεάζουν τις δημοσκοπήσεις για να ελέγξουν τις πολιτικές εξελίξεις. Δήλωσε αισιόδοξος γιατί η πολιτική και οι εκλογές είναι το πεδίο των εκπλήξεων και των ανατροπών.

Όσον αφορά την κρίση στη Γάζα ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δεν σημαίνει και συνενοχή. Υποστήριξε ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός κ. Νετανάχιου πρέπει να απολογηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη. Πρότεινε ως λύση την ίδρυση Παλαιστινιακού Κράτους για να περιοριστούν οι εθνικιστικές δυνάμεις στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους.

Η κυβέρνηση δεν θέλει να ελέγξει την αγορά και να πιέσει τα ολιγοπώλια

«Εμείς κάναμε τον νόμο του 2011 καθορίζοντας τα απώτατα όρια της ελληνικής ΑΟΖ βάσει των διεθνών κανόνων. Γιατί από το 2011 μέχρι σήμερα δεν έγιναν βήματα; Ξέρετε πόσο κόστισε αυτή η τεράστια καθυστέρηση στον ελληνικό λαό;», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης ερωτηθείς για τις εξελίξεις γύρω από το θέμα με τους υδρογονάνθρακες. Πρόσθεσε ότι τα βήματα αυτά είναι σημαντικά αλλά θέλουν σχέδιο και μομέντουμ. «Εμείς θα αξιολογήσουμε την σύμβαση με τη Chevron, τη θεωρούμε ένα θετικό βήμα», «είναι σημαντικό να γίνουν αυτές οι επενδύσεις για εθνικούς και γεωπολιτικούς λόγους αλλά πρέπει να έχει σημαντικό όφελος η χώρα μας από αυτές συμβάσεις», ανέφερε.

Ερωτηθείς σχετικά με το ζήτημα της ακρίβειας και ειδικότερα αναφορικά με τα είδη στα οποία το ΠΑΣΟΚ θα μειώσει το ΦΠΑ κι αν το έχει κοστολογήσει, σημείωσε αρχικά ότι το ένα σκέλος της ακρίβειας είναι τα ανελαστικά έξοδα που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, (στέγαση, εκπαίδευση των παιδιών, υγεία) και πως με το πρόγραμμα του το ΠΑΣΟΚ αποκλιμακώνει τα ανελαστικά έξοδα. Ανέφερε επί παραδείγματι ότι «με το πρόγραμμα μας για την κοινωνική κατοικία ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα δημιουργούμε κανόνες ανταγωνισμού για να αποκλιμακωθούν τα ενοίκια. Με το ισχυρό ΕΣΥ μειώνουμε τις δαπάνες, μαζί με τον έλεγχο της αγοράς και την τροπολογία που καταθέσαμε πριν από μερικές μέρες. Και για την δημόσια παιδεία μέσω του εθνικού απολυτηρίου- που ήταν μια θεσμική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και που αγκάλιασαν κι άλλα κόμματα- κάνουμε το δημόσιο σχολείο ένα κέντρο παροχής εφοδίων που ενισχύει την δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη των παιδιών μας, αποκλιμακώνοντας τις δαπάνες για εκπαίδευση διότι όταν αποκτήσει αυτά τα χαρακτηριστικά θα πάψει να είναι μόνο ένα κέντρο εξετάσεων».

Όσον αφορά στα τρόφιμα, τόνισε ότι έχουμε χρέος προς την πατρίδα, με την κατάσταση που υπάρχει στο δημογραφικό, «να μηδενίσουμε το ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα». «Δεν έχουμε χρέος να πάμε στο 6% το ρύζι και κάποια άλλα προϊόντα, όπως τις πατάτες, που αφορούν τους πιο φτωχούς και αδύναμους Έλληνες; Έχουμε χρέος να το κάνουμε και θα το κάνουμε» τόνισε. Πρόσθεσε ότι «το κόστος δεν είναι υψηλό διότι και για κάποια προϊόντα μπορούμε να το κάνουμε σταδιακά και για κάποια άλλα, όπως αυτά που είπα, να το κάνουμε άμεσα και να είναι ένα ευέλικτο μετρό». Σημείωσε πως το κρίσιμο είναι αν θα περάσει ο μειωμένος ΦΠΑ στις τιμές, για να τονίσει: «Μα εδώ είναι ο ρόλος μας. Δεν ξέρει η Ευρώπη που το προτείνει ως μέτρο και που καταφέρνουν τα κράτη που το υλοποιούν να φέρνει αποτελέσματα και ξέρει η κυβέρνηση της ΝΔ;». Σχολίασε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ φοβάται να κάνει πράξη αυτό το μέτρο «γιατί δεν θέλουν να ελέγξουν την αγορά και να πιέσουν τα ολιγοπώλια».

Σε ερώτημα σχετικά με την πολιτική που παρουσίασε για τη μεταρρύθμιση του κράτους, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε τις βασικές προτάσεις του και τόνισε πως για το ΠΑΣΟΚ είναι προτεραιότητα το κράτος, διότι είναι νευραλγικής σημασίας για να πετύχουν τα υπόλοιπα. Σημείωσε ότι ως επικεφαλής στις ανεξάρτητες αρχές και οργανισμούς πρέπει να μπαίνουν οι καλύτεροι και όχι οι φίλοι. Μεταξύ άλλων ρώτησε γιατί η κυβέρνηση «παίζει με τη μονιμότητα, όταν την έχει η Γερμανία και η Γαλλία με τις ισχυρότερες διοικήσεις στην Ευρώπη». Υποστήριξε πως το κάνει αυτό η κυβέρνηση «διότι θέλει ένα δημόσιο τομέα ευάλωτο για να σηκώνει το τηλέφωνο ο υπουργός ή το γραφείο του Πρωθυπουργού και να λέει ‘κύριοι του ΟΠΕΚΕΠΕ μην κάνετε αυτό τον έλεγχο, είναι δικός μας». Για το άρθρο 86 είπε ότι πρέπει να τροποποιηθεί: «Και να προστατεύεται ο υπουργός ώστε να μπορεί να υπογραφεί ευκολότερα και να μην υπάρχει φόβος για την υπογραφή του, αλλά να μην προστατεύεται ο υπουργός από τον εκάστοτε πρωθυπουργό που όταν υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον ξέρει ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα επιτρέψει στην δικαιοσύνη να το διερευνήσει. Μπορούμε να τα πετύχουμε και τα δύο σε αυτή την συνταγματική αναθεώρηση». Τόνισε ότι η μεταρρύθμιση που προτείνει το ΠΑΣΟΚ περιορίζει τους υπουργούς «που νομίζουν ότι το κράτος είναι λάφυρο για να μείνουν για πάντα στις καρέκλες τους».

Ελλάδα – Κύπρος να είναι πρωταγωνιστές της Ευρώπης στην Ν.Α. Μεσόγειο

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ μπορούν να αντιμετωπίσουν τα ανελαστικά έξοδα των νοικοκυριών ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, όταν ρωτήθηκε για τα μέτρα που πρότεινε στην ομιλία του στη ΔΕΘ και τόνισε ότι θεωρεί χρέος να μηδενιστεί ο ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα π.χ για το βρεφικό γάλα Επέκρινε τη κυβέρνηση της ΝΔ πως δεν υιοθετεί τέτοιες πολιτικές γιατί δεν θέλει να ελέγξει τα ολιγοπώλια της αγοράς.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όταν ρωτήθηκε σχετικά, εξήγησε τις προτάσεις που ανακοίνωσε για την αλλαγή στο κράτος και δήλωσε ότι είναι απαραίτητη η αξιολόγηση από το ΑΣΕΠ, για να γίνει με διαφάνεια καθώς το επιθυμεί ο πολίτης αλλά όχι η ΝΔ, για να μην αποκαλυφθεί το κομματικό της κράτος. Επίσης ανακοίνωσε ότι πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 86 για να μην υπάρχει ούτε ασυλία, ούτε προστασία των υπουργών.

Ερωτηθείς για τη απόκλιση Ελλάδας Κύπρου για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να είναι οι δύο χώρες οι πρωταγωνιστές της Ευρωπαϊκής πολιτικής αμυνας στη ΝΑ Μεσόγειο και τόνισε κατηγορηματικά πως δεν μπορεί η Τουρκία να είναι μέρος της νέας αμυντικής αρχιτεκτονικής της Ευρώπης ούτε, όπως είπε συγκεκριμένα, « να εξοπλίζεται ενας τρομοκράτης της διεθνούς πολιτικής».

Για την περιφερειακή ανάπτυξη ανέφερε ότι είναι κομβικός παράγοντας για την συνολική πορεία της χώρας, επισημαίνοντας ότι αυτό εξασφαλίζουν τα 12 Περιφερειακά σχέδια που το ΠΑΣΟΚ προτείνει. Σημείωσε ακόμη, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση, ότι με τις επιλογές της στην ενέργεια στέρησε την αναπτυξιακή δυναμική της περιφέρειας και οδήγησε στην εγκατάλειψη παραγωγικών κλάδων.

«Η ΔΕΘ είναι ταυτότητα για τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι ακόμη ένα έργο και πρέπει να γίνει σωστά»

«Χρόνια τώρα έχω πει ότι θέλουμε το project για την ανάπλαση της ΔΕΘ να έχει ήπιες υποδομές, πολύ πράσινο για να αναπνεύσει η πόλη και μου κάνει εντύπωση η στροφή της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση. Η Έκθεση είναι ταυτότητα για τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι ακόμη ένα έργο και πρέπει να γίνει σωστά» σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κληθείς να απαντήσει για το σχέδιο ανάπλασης της Διεθνούς Εκθέσεως, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την 89η ΔΕΘ στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Ο κ.Ανδρουλάκης χαρακτήρισε «προτεραιότητα» την ενοποίηση του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης, λέγοντας πως το έργο αυτό «θα αλλάξει την εικόνα του αστικού ιστού όλων των παραθαλάσσιων δήμων». Επίσης, πρόσθεσε πως πρέπει να ολοκληρωθεί το Μετρό και να παρθούν σημαντικές πρωτοβουλίες στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας ώστε «να πρωτοστατήσει η Θεσσαλονίκη σε όλα τα Βαλκάνια».

Επίσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ρωτήθηκε για τις σοβαρές καταστροφές που σημειώθηκαν πριν από δύο χρόνια στη Θεσσαλία. «Από τις πρώτες εβδομάδες της τεράστιας καταστροφής είχα πει ότι πρέπει να γίνει μια task force που να αναλάβει όλο το σχέδιο ανάταξης της Θεσσαλίας. Έγιναν ελάχιστα από τότε. Και δεν φτάνει ότι έγιναν ελάχιστα σε επίπεδα υποδομών, καθυστέρησαν οι αποζημιώσεις, η κατάσταση σε κάποια χωριά είναι τραγική, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τις ζωονόσους. Έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους», υπογράμμισε.

«Εμείς δεσμευόμαστε για ένα οργανισμό που θα αναλάβει όλο το αναπτυξιακό σχέδιο σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους επιστήμονες της Θεσσαλίας που θα προκρίνουν έργα και επιλογές για να μην ξαναπάθουμε τέτοιες ζημιές», συμπλήρωσε.

Κληθείς να απαντήσει εάν έχει σκεφτεί πρόσωπα για το κυβερνητικό σχήμα και εάν θα περιλαμβάνει εξωκοινοβουλευτικούς σε ενδεχόμενη νίκη του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στις επόμενες εκλογές είπε: «Το ποιοι θα αναλάβουν τα υπουργεία είναι σημαντικό, αλλά σημαντικότερο όλων είναι να ξέρει ο ελληνικός λαός τι θα κάνουμε. Κι εμείς τα περιγράψαμε».

Κάποιοι έφεραν τα funds και τους servicers στη χώρα χωρίς κανόνες και έκαναν Φαρ Ουέστ την αγορά δανείων

«Μίλησα για το ιδιωτικό χρέος βάζοντας διάφορες πτυχές, οι 120 δόσεις, οι ρυθμίσεις είναι κάτι που ζητάει η αγορά άμεσα. Αυτό δείχνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης ερωτηθείς σχετικά με το ιδιωτικό χρέος.

«Τα funds και οι servicers δεν ανταποκρίνονται, δεν τους ενδιαφέρει, δεν έχουν προτεραιότητα την ρύθμιση αλλά επενδύουν στην εξόντωση. Κάποιοι τους έφεραν στη χώρα χωρίς κανόνες και έκαναν Φαρ Ουέστ την αγορά δανείων στην Ελλάδα. Θέλουμε να σταματήσει να είναι ξέφραγο αμπέλι η αγορά δανείων και θα θεσπίσουμε καθολική υποχρεωτικότητα, να πρέπει να υποβάλει πρόταση ρύθμισης ο πιστωτής στον εξωδικαστικό συμβιβασμό και όχι να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και δεν βλέπει, αφήνοντας χιλιάδες Έλληνες να βυθίζονται στην απελπισία», είπε.

Σε ερώτηση για την Ήπειρο και κατ’ επέκταση για τις περιφέρειες, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «αντί να γίνει μια σοβαρή συζήτηση για την κατάσταση στον πρώτο βαθμό της Τ.Α. ακούω ότι η ΝΔ έχει μόνο μία έγνοια, να αλλάξει τον εκλογικό νόμο και να φέρει ένα εκλογικό νόμο στην αυτοδιοίκηση που μου είπαν από την ΚΕΔΕ ότι υπάρχει μόνο στα νησιά Φίτζι, να εκλέγονται δηλαδή δήμαρχοι και με 15% και με 20%». «’Αρα η αγωνία δεν είναι να επενδύσουμε στην αυτοδιοίκηση, να της δώσουμε εργαλεία, όπως αυτά που εμείς ανακοινώσαμε, αλλά πώς θα ελέγξουμε τους δήμους», σχολίασε. Τόνισε ότι «περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς σοβαρή τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς ισχυρό πρωτογενή τομέα και μεταποίηση, χωρίς φορολογικά κίνητρα, χωρίς υποδομές διαχείρισης υδάτων και ενεργειακό σχεδιασμό, δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό το σχέδιο θα υλοποιήσουμε εμείς σε κάθε περιφέρεια ξεχωριστά βάσει των πλεονεκτημάτων που έχει κάθε περιφέρεια», σημείωσε.

Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφορικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες, αν μπορεί να πει «με ονόματα και διευθύνσεις» αν αποκλείει κάποια πολιτικά κόμματα ή και πρόσωπα, σχολίασε στο ίδιο μήκος κύματος ότι «έχετε και τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις», για να απαντήσει: «Ο λαός θα ψηφίσει, θα αποφασίσει κι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του. Όποιος αποδέχεται αυτή την εφαρμογή του προγράμματος μπορεί να συζητήσει με το ΠΑΣΟΚ. Στόχος είναι να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα που χθες περιγράψαμε. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν πειρασμό συμφωνιών που υπονομεύουν την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Αυτό είναι το ευαγγέλιο μας, το πρόγραμμα μας. Είναι πρόγραμμα γενναίων μεταρρυθμίσεων και γενναίας πολιτικής αλλαγής. Όποιος θέλει αυτή την πολιτική αλλαγή ας έρθει να συνεργαστεί για αυτή την αλλαγή. Αλλά να μπούμε σε ένα παιχνίδι εξουσίας, υπονομεύοντας τις δεσμεύσεις που έδωσα στον ελληνικό λαό δεν θα το κάνω».

«Δυστυχώς κάποιοι έχουν εγκληματήσει σε βάρος της Δυτικής Μακεδονίας»

«Το θέμα της απολιγνιτοποίησης με έχει απασχολήσει πολύ από την πρώτη μέρα που ήμουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πώς έπρεπε να εφαρμοστεί το σχέδιο αυτό. Δυστυχώς, κάποιοι έχουν εγκληματήσει σε βάρος της Δυτικής Μακεδονίας γιατί παρουσίαζαν εύκολα τα πράγματα» απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς για την απολιγνιτοποίηση και την εγκατάλειψη της περιοχής από τους νέους, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την 89η ΔΕΘ στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», στη Θεσσαλονίκη.

«Τώρα εδώ που φτάσαμε πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις, αλλαγή μοντέλου για τη Δυτική Μακεδονία. Είναι η περιφέρεια με τη μεγαλύτερη δημογραφική αιμορραγία που προκαλείται από τη μετανάστευση των νέων ανθρώπων. Να κατευθύνουμε πόρους για μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις σε όλους τους τομείς», συμπλήρωσε. Υπογράμμισε, δε, πως απαιτείται «προτεραιοποίηση, προσπάθεια και συνεννόηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Ο κ.Ανδρουλάκης σε ερώτηση για τους αγρότες και το κόστος παραγωγής στον πρωτογενή τομέα απάντησε πως «το αγροτικό πετρέλαιο πρέπει να είναι αφορολόγητο από την αντλία», έκανε λόγο για «ανανεώσιμες πηγές με προτεραιότητα» αλλά και για αποζημιώσεις που θα «πρέπει να γνωρίζει ένας νέος άνθρωπος γιατί αποζημιώνεται και όχι να είναι τόσο εκτεθειμένος σε μια καταστροφή».

Ερωτηθείς για τη νησιωτικότητα, τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για μειωμένο ΦΠΑ και τα νησιά του Ιονίου Πελάγους ο κ.Ανδρουλάκης αναρωτήθηκε: «Άντε στην ορεινή Ελλάδα δεν έχουμε ανάπτυξη και ο κόσμος περνάει δύσκολα. Άντε στα νησιά μας που έχουν ανάπτυξη περνάει καλύτερα ο κόσμος;». Πρόσθεσε πως πρέπει να δοθεί βάρος «στο βιώσιμο τουρισμό, στην ανθεκτικότητα και στο αξιοβίωτο της τοπικής κοινωνίας».

«Η χώρα έχει αργήσει πάρα πολύ κι είναι επείγον να τρέξουμε για να αναστραφεί η μείωση του πληθυσμού»

Το ΠΑΣΟΚ προκρίνει νόμιμη και κανονική μετανάστευση, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης , για το μεταναστευτικό στη συνέντευξη του στην ΔΕΘ. Απέρριψε την πολιτική ξέφραγο αμπέλι, όπως επί ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική Πλεύρη για απόρριψη ασύλου, ανέφερε. «Και οι δύο αρνούνται το πρόβλημα», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξήγησε ότι πρέπει να γίνουν διεθνείς διμερείς συμφωνίες γιατί οι κοινωνίες έχουν τα όριά τους.

Σχετικά με το δημογραφικό υπογράμμισε ότι η χώρα έχει αργήσει πάρα πολύ κι είναι επείγον να τρέξουμε, ως χώρα , για να αναστραφεί η μείωση του πληθυσμού. Προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη με κίνητρα και δημόσιες πολιτικές .Εμφανίστηκε απαισιόδοξος για την επιστροφή πολλών που έφυγαν από τη χώρα, αν δεν αλλάξει το κράτος και η λειτουργία του .

Για τα μικρά νησιά και τους ορεινούς οικισμούς, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι απαιτούνται ειδικά αναπτυξιακά σχέδια που θα καλυτερεύσουν τη ζωή εκεί.

Δεν ήρθα να μοιράσω τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής του κ. Μητσοτάκη, γιατί προτείνω μια άλλη οικονομική πολιτική συνολικά

«Αυτό εξαρτάται και από τις επιλογές που θα γίνουν ευρύτερα στην πόλη. Μην βάζουμε όμως την κοινωνία απέναντι σε ένα πραγματικό πρόβλημα όπως είναι η στέγαση, ας βρούμε τις σωστές λύσεις», απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης ερωτηθείς ποια θέση παίρνει στο δίλημμα για μετατροπή του πρώην στρατοπέδου Ζιάκα στη Θεσσαλονίκη, σε μητροπολιτικό πάρκο ή σε κατοικίες.

Τόνισε ότι «η στεγαστική πολιτική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κόστος ζωής σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα και πρέπει να συζητήσουμε πώς θα αξιοποιήσουμε χωρίς εργολάβους την μεγάλη δημόσια περιουσία». «Το πρόβλημα είναι πώς θα την αξιοποιήσουμε, δηλαδή αν την δώσουμε σε εργολάβους να πουλάνε τα μισά και να νοικιάζουν τα άλλα μισά, τι κάναμε; Το θέμα είναι, όπως εμείς έχουμε προτείνει, μέσα από ένα ενιαίο φορέα να αξιοποιήσουμε σωστά την δημόσια περιουσία, να γίνουν πολλές κατοικίες που δεν θα δίνονται δωρεάν αλλά θα νοικιάζονται φθηνά», είπε, σημειώνοντας ότι έτσι θα έχει έσοδα και το κράτος να συνεχίσει τέτοια προγράμματα. «Αυτό είναι το ζήτημα και τις προτεραιότητες πρέπει να τις θέσει η τοπική κοινωνία ώστε να έχουμε και πράσινο και σοβαρή στεγαστική πολιτική», τόνισε.

«Όλα αυτά προϋποθέτουν να φύγει η Νέα Δημοκρατία το γρηγορότερο δυνατό. Για να έχουμε μια άλλη πολιτική και στην παραγωγή και στην ανάπτυξη και στην λειτουργία του κράτους», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ερωτηθείς για το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και την εικόνα της οικονομίας. «Δεν ήρθα εδώ για να μοιράσω τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής του κ. Μητσοτάκη, γιατί προτείνω μια άλλη οικονομική πολιτική συνολικά», τόνισε. Πρόσθεσε ότι «εμείς ψηφίζουμε θετικά μέτρα, αλλά είναι άλλος ο ρόλος μας, ο ρόλος μας είναι να παρουσιάσουμε ως κόμμα ένα ευρύτερο πλαίσιο αλλαγής της χώρας. Τα μέτρα που προτείναμε και έχουν δημοσιονομικό αποτύπωμα είναι πολύ προσεκτικά, μεθοδικά και συγκεκριμένα και με πολύ χαμηλότερο κόστος από αυτά που έχουν συνηθίσει οι Έλληνες να ανακοινώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης από τη ΔΕΘ. Συγκρίνετε πώς μιλούσαν κάποιοι στο παρελθόν από αυτό το βήμα και πόσο συγκεκριμένα και συγκροτημένα και κοστολογημένα παρουσιάσαμε εμείς αυτά τα μέτρα».

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι για την Παλαιστίνη το ΠΑΣΟΚ έχει θέση που ξεκάθαρα περιέγραψε. Στο ερώτημα εάν το ΠΑΣΟΚ θα καταργήσει το νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αν γίνει κυβέρνηση, είπε ότι «εμείς θέλουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο να είναι ο πυλώνας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά δεν αρνούμαστε τι συμβαίνει στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι πρέπει και στην Ελλάδα να υπάρξουν μη κρατικά μη κερδοσκοπικά όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες». «Στην Ευρώπη», συνέχισε, «το 85% των Ευρωπαίων φοιτητών σπουδάζουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο, είναι ισχυρό και παράγει έρευνα και συνδέεται με την αγορά. Αυτό θέλουμε και στην Ελλάδα». «Οπότε ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο, και μη κρατικό μη κερδοσκοπικό. Λίγα και καλά με campus και έρευνα και όχι σε πολυκατοικίες όπως αυτά που κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Για να έχουμε προς τον ελληνικό λαό αυτά που έχει ως επιλογές και κάθε ευρωπαίος πολίτης», τόνισε. Σχολίασε ότι «το πώς έγινε αυτή ιστορία με τα κολέγια που έγιναν ιδιωτικά πανεπιστήμια το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά και το ΠΑΣΟΚ ήταν απέναντι σε αυτό και επιβεβαιωθήκαμε, γιατί μας έλεγαν ότι θα έρθει το Χάρβαρντ και η Σορβόννη και τελικά κολέγια που προϋπήρχαν στην Ελλάδα εμφανίστηκαν ως πανεπιστήμια. Νομίζω ότι πρέπει να παραμείνουν κολέγια».