Πολιτική

“Αντί για «προγραμματικό σχέδιο», ο κ. Ανδρουλάκης από το βήμα της ΔΕΘ επανέφερε τις αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος με «πράσινα λεφτόδεντρα» και «ακάλυπτες» υποσχέσεις” τόνισαν κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Οι ίδιες πηγές κατηγόρησαν τον κ.Ανδρουλάκη ότι “αντί για εναλλακτικές προτάσεις, περιέγραψε τον πιο γρήγορο δρόμο για επιστροφή της […]