Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παραχωρεί συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στα πλαίσια της 89ης ΔΕΘ.
Δημοφιλή
- 1
Νωρίτερα οι συντάξεις Οκτωβρίου - Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες
- 2
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πάνω από την τεράστια περιουσία του, η Εθνική, η φανέλα και η χαρά 10 εκατ. Ελλήνων
- 3
Τσάρλι Κερκ: Ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία Τάιλερ Ρόμπινσον «συγκατοικούσε με τρανσέξουαλ σύντροφο»Α
- 4
ΕΣΥ: Μεγάλες ελλείψεις προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία - «Κύμα» φυγής υγειονομικών
- 5
Κι όμως, κάτι πρόλαβε να κάνει ο Μανόλο...
- 6
Οδηγίες SOS στο παρά πέντε για τα ασανσέρ - Οι προθεσμίες, η πλατφόρμα, το κόστος και τα πρόστιμα
- 7
Μητσοτάκης: Πόσο αυξάνονται τα εισοδήματα - Δέκα παραδείγματα των φορολογικών ελαφρύνσεων
- 8
Επίσκεψη Μητσοτάκη σε σπίτι δικαιούχου του προγράμματος κατ’ οίκον παράδοσης φαρμάκων υψηλού κόστους - «Μία
- 9
Τα 4 κλειδιά για να βγείτε στη σύνταξη: Ολα τα μυστικά για σωστή προετοιμασία (γράφημα)
- 10
Νέο μισθολόγιο για ένστολους: Πόσα χρήματα θα πάρουν 151.422 στελέχη
H επιστολή – απάντηση της Αθήνας στον ΟΗΕ για τις παράνομες διεκδικήσεις της Λιβύης
Πώς απορρίπτεται από την ελληνική μεριά το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Ολόκληρη η επιστολή
Μητσοτάκης: Πόσο αυξάνονται τα εισοδήματα – Δέκα παραδείγματα των φορολογικών ελαφρύνσεων
Για μια μεταρρύθμιση που επιστρέφει στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας τους καρπούς των συλλογικών μας προσπαθειών, κάνει λόγο ο πρωθυπουργός
Κυβερνητικές πηγές: Ο κ. Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ επανέφερε τα «πράσινα λεφτόδεντρα» του παρελθόντος
“Αντί για «προγραμματικό σχέδιο», ο κ. Ανδρουλάκης από το βήμα της ΔΕΘ επανέφερε τις αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος με «πράσινα λεφτόδεντρα» και «ακάλυπτες» υποσχέσεις” τόνισαν κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Οι ίδιες πηγές κατηγόρησαν τον κ.Ανδρουλάκη ότι “αντί για εναλλακτικές προτάσεις, περιέγραψε τον πιο γρήγορο δρόμο για επιστροφή της […]
Θεσσαλονίκη: Συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στις 12:00 στο «Ι. Βελλίδης»
Με τη σημερινή συνέντευξη Τύπου ολοκληρώνεται η παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, στη Θεσσαλονίκη για την 89η Διεθνή Εκθεση.
Άμεση προσφυγή στις κάλπες ζήτησε από το βήμα της 89ης ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης – Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ
Στην πολιτική αλλαγή και στις παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών εστιάστηκε η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό