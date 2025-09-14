Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παραχωρεί  συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στα πλαίσια της 89ης ΔΕΘ.

Τελευταία Νέα