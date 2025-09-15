Ο Νίκος Ανδρουλάκης αξιοποίησε το βήμα της ΔΕΘ για να ζητήσει για πρώτη φορά τόσο εμφατικά άμεση προσφυγή στις κάλπες – τις οποίες περιέγραψε ως μονόδρομο για την «πολιτική αλλαγή» στη χώρα.

Σε σκληρό τόνο απέναντι στη ΝΔ και επιχειρώντας να δημιουργήσει ένα δίπολο μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέμεινε σε κάθε σημείο που θεωρεί πως ο αντίπαλός της δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που έχει δημιουργήσει: στη μεταρρύθμιση του κράτους (προτείνοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με το όνομα «Αναστάσιος Πεπονής»), στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και τη διαφάνεια, στη στήριξη κοινωνικών ομάδων όπως οι μικρομεσαίοι και οι αγρότες, στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων –με μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη φορολογία, το ΕΣΥ και τη δημόσια παιδεία.

Ευέλικτο υπουργικό σχήμα

Ανάμεσα στις βασικές εξαγγελίες του Ανδρουλάκη ήταν μέτρα που, στην πασοκική οπτική, ήταν πλήρως κοστολογημένα, καθώς και άλλα που «χτίζουν» το προοδευτικό, μεταρρυθμιστικό προφίλ που θέλει να συνθέσει η Χαριλάου Τρικούπη. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει η συγχώνευση του υπουργείου Εσωτερικών με αυτό της Ψηφιακής Μεταρρύθμισης ώστε το υπουργικό σχήμα να είναι πιο μικρό και ευέλικτο, η δημιουργία μιας «νέας Διαύγειας», η επαναφορά του 13 μισθού, η προστασία της πρώτης κατοικίας με νέο νόμο στα πρότυπα του νόμου Κατσέλη (τον οποίο ο Ανδρουλάκης ανέφερε ως «νόμο ΠΑΣΟΚ»), η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και η τιμαριθμική προσαρμογή της φορολογικής κλίμακας για τη μείωση του κόστους ζωής, με τον τρόπο που το έκανε η Πορτογαλία. Αιχμές άφησε και για το Εθνικό Απολυτήριο, δείχνοντας την απόσταση που υπάρχει με τη ΝΔ ακόμα και σε πεδία που θεωρητικά θα μπορούσε να υπάρξει συναίνεση: «Τώρα μας ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα πάρει πρωτοβουλία εθνικού διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Μα πόση υποκρισία!» σχολίασε, τονίζοντας πως αυτή η πρωτοβουλία ανήκει στο ΠΑΣΟΚ. «Η άρνηση του Πρωθυπουργού να αναγνωρίσει ακόμη και το στοιχειώδες – ποιος δηλαδή πήρε αυτή την πρωτοβουλία, δείχνει την απύθμενη αλαζονεία και το θράσος του».

Κι αν η ομιλία του το Σάββατο έδωσε το προγραμματικό στίγμα, η χθεσινή συνέντευξη Τύπου έδωσε το πολιτικό. «Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής, μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Νίκη του ΠΑΣΟΚ και ήττα της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει αλλαγή σελίδας για τον τόπο», απάντησε στην ερώτηση που του έκαναν «ΤΑ ΝΕΑ», κλείνοντας εμμέσως το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ –τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. «Είναι απολύτως αναξιόπιστοι. Γι’ αυτό πρέπει να ηττηθούν, να πάνε στην αντιπολίτευση και να έχουμε μια κυβέρνηση με τη δημοκρατική παράταξη να φέρνει μια άλλη εποχή» τόνισε, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών «ανάλογα τους συσχετισμούς» και «πάντα στο προσκήνιο» με όσους συμφωνούν πάνω στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

Είπε για:

Μια νέα θητεία της ΝΔ

«Σκεφτείτε τι σημαίνει μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, με τα έως σήμερα πεπραγμένα τους για τον τόπο. Ας προλάβουμε πριν είναι αργά. Εχουμε δυσάρεστες εμπειρίες ως λαός από κυβερνήσεις που δεν σέβονταν τον πολίτη, τους θεσμούς και το κράτος. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο».

Τις μετεκλογικές συνεργασίες

«Πρέπει να ηττηθούν, να πάνε στην αντιπολίτευση και να έχουμε μια κυβέρνηση με τη Δημοκρατική Παράταξη να φέρνει μια άλλη εποχή (…) Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές σημαίνει ότι ακόμη και με μία ψήφο να είμαστε μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ έχει την πρωτοβουλία να γίνουν άλλα πράγματα (…) Εχω αποδείξει ότι όταν χρειαστεί στη Βουλή και πάντα στο προσκήνιο είμαι έτοιμος να συνεργαστώ για να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά στο προσκήνιο. Το ΠΑΣΟΚ παιχνίδια παρασκηνίου δεν παίζει με κανέναν. Δεν μπορώ να κάνω τον Νοστράδαμο και να επινοήσω ποιο θα είναι το εκλογικό αποτύπωμα της λαϊκής ετυμηγορίας στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Τον Αλέξη Τσίπρα

«Αν ο κ. Τσίπρας μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι εν ενεργεία βουλευτής ή διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ. Αυτό αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν πρόκειται να μπω σε καμία συζήτηση που εξυφαίνεται στο παρασκήνιο για να διευκολύνω τη Νέα Δημοκρατία να αλλάζει την ατζέντα. Ο καθένας ας βγει μπροστά όπως πιστεύει. Το ΠΑΣΟΚ θα κάνει τη δουλειά του και η δουλειά του είναι μία. Δεν έχει να φοβάται τίποτα».

Τον προσωπικό στόχο του

«Οι πολίτες γνωρίζουν, έχουν κρίση και βλέπουν ποιοι το πετύχαμε με τις δικές μας δυνάμεις και ποιοι, ό,τι έχουν πετύχει, το έχουν πετύχει με λαϊκισμό, διχόνοια και τα συμφέροντα από δίπλα. Μη βάζετε στο ίδιο καλάθι τη δική μου πορεία με τις πορείες του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα. Προσωπικά ούτε δίχασα, ούτε κορόιδεψα τον ελληνικό λαό, ούτε έχω προστάτες. Θα ήθελα πολύ το δικό μου παράδειγμα πολιτικής ανέλιξης να ήταν και ένα γενικότερο παράδειγμα άλλης νοοτροπίας».

Το πρόγραµµα

«Το κόμμα που έφερε τη χρεοκοπία στην Ελλάδα αφήνοντας με την κυβέρνηση Καραμανλή το μεγαλύτερο παγκοσμίως έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που οδήγησε τη χώρα στα Μνημόνια και την επιτήρηση, λέει στο κόμμα που θυσιάστηκε για να μείνει η χώρα στο ευρώ ότι εμείς θα φέρουμε Μνημόνιο. Κοστολογήσαμε όλα μας τα μέτρα. Είναι πολύ συγκεκριμένα, είναι βιώσιμα και δίνουν προοπτική σε όλους. Δεν λαϊκίζουμε, άλλοι λαϊκίζουν».

Την αδυναµία αντιπολίτευσης

«Ποιος αποκάλυψε το σκάνδαλο των υποκλοπών; Ποιος μίλησε πρώτος με ερώτηση στον Πρωθυπουργό για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Σε ποιου τις πρωτοβουλίες οφείλονται οι παραιτήσεις Βορίδη, Αυγενάκη, Τριαντόπουλου, Παπασταύρου, Δημητριάδη και διοικητή της ΕΥΠ κ. Κοντολέοντος; Αντιπολίτευση υπάρχει. Δεν μάχεται όμως με τα ίδια όπλα που μάχεται η κυβέρνηση της ΝΔ. Είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει και που δείχνει και χαρακτηριστικά καταρράκωσης της ποιότητας της δημοκρατίας».

Τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Περιμένουμε από την ελληνική Δικαιοσύνη να καλέσει τον κ. Μυλωνάκη και να μάθουμε την αλήθεια. Δεν θα με εκπλήξει τίποτα από το περιβάλλον του κ. Μητσοτάκη. Τα έχουμε δει όλα! Είναι ικανοί για όλα. Δεν έχουν κανένα μέτρο, κανένα σεβασμό στους θεσμούς, κανένα σεβασμό στην κοινωνία. Οι στενότεροί τους συνεργάτες έχουν γίνει πρωταγωνιστές σκανδάλων, που έχουν εκθέσει διεθνώς τη χώρα. Το θέμα είναι τι κάνει η Δικαιοσύνη».