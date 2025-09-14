Ακόμη και εννέα χρόνια μετά τον θάνατό του συνεχίζει να εκπλήσσει με τον ίδιο γοητευτικό τρόπο που ξάφνιαζε τους μουσικόφιλους και όσο μπορούσε να τους προσφέρει την τέχνη του. Οι περισσότεροι μέχρι σήμερα πίστευαν ότι η τελευταία δημιουργία του Ντέιβιντ Μπόουι ήταν το «Blackstar» – το άλμπουμ που άρχισε να δουλεύει όταν έμαθε ότι νοσεί από καρκίνο καταγράφοντας όλη τη διαδικασία αποδοχής της θνητότητάς του. Ο Λευκός Λεπτός Δούκας της μουσικής δεν σταμάτησε να ονειρεύεται όπως αποδεικνύουν τα τελευταία ευρήματα καθώς τους τελευταίους μήνες της ζωής του δούλευε πάνω σε ένα νέο μουσικό έργο που το τιτλοφορούσε «The spectator» με την υποσημείωση «μιούζικαλ του 18ου αιώνα».

Οπως είχε πει ο ίδιος στο BBC Radio 4 το 2002, «ήθελα πάντα να γράψω θέατρο και υποθέτω θα μπορούσα απλά να γράψω για το θέατρο στο σαλόνι μου – αλλά η πρόθεσή μου ήταν πάντα να έχω ένα αρκετά μεγάλο κοινό». Την ύπαρξή του αγνοούσαν ακόμη και οι πιο στενοί του συνεργάτες. Πρόσβαση είχε μόνο ο ίδιος στο πάντα κλειδωμένο δωμάτιο και ο προσωπικός του βοηθός. Οταν το 2016 έφυγε από τη ζωή οι σημειώσεις του ανακαλύφθηκαν κλειδωμένες στο γραφείο του.

Από αύριο οι πιστοί θαυμαστές του και οι μελετητές του έργου του θα έχουν την ευκαιρία να τις δουν από κοντά, αφού αποτελούν μέρος από το αρχείο του Ντέιβιντ Μπόουι, το οποίο βρήκε πλέον μόνιμη θέση στo Μουσείο Victoria & Albert στο Χάκνεϊ του Λονδίνου. Και αυτό χάρη στην καταγραφή όλων των αντικειμένων του σπουδαίου βρετανού μουσικού.

Το «The spectator», όπως προκύπτει από τις πάμπολλες σημειώσεις του Μπόουι, ήταν ένα καθημερινό περιοδικό που κυκλοφόρησε σε 55 τεύχη από το 1771 και 1712 καταγράφοντας και σχολιάζοντας τα ήθη και τη μόδα της κοινωνίας του Λονδίνου.

Ο βρετανός τραγουδιστής γράφοντας με μαύρο στιλό συνόψισε πολλά από τα δοκίμια, και τα βαθμολογούσε με 10! Εβαλε όμως 8 σε μια ηθογραφία που αφορούσε την ιστορία δύο αδελφών: μια όμορφη και ματαιόδοξη έχασε τον μνηστήρα της από την απλή και ταπεινή πλην καλοσυνάτη. Σε αυτό μάλιστα είχε γράψει «θα μπορούσε να είναι μια καλή δευτερεύουσα πλοκή»!

Αλλο ένα ενδιαφέρον – σύμφωνα πάντα με τις σημειώσεις – σημείο της πλοκής φαίνεται να είναι η κεντρική φιγούρα του μιούζικαλ που δεχόταν επίθεση από μια διαβόητη συμμορία στο προβικτωριανό Λονδίνο. Την πόλη των πολλών αντιθέσεων: πλούσιοι και φτωχοί, ενάρετοι και εγκληματίες είχαν βρει τον τρόπο να συνυπάρχουν.

Η συλλογή

Αυτές οι πολύτιμες σημειώσεις που δηλώνουν τη βαθιά μελέτη της εποχής την οποία θα αποτύπωνε στο μιούζικάλ του δεν είναι το μοναδικό αντικείμενο που μπορούν να απολαύσουν από το μαγικό σύμπαν του θρυλικού τραγουδιστή και μάλιστα δωρεάν.

Στο σημαντικό μουσείο Victoria & Albert βρίσκεται η μεγάλη συλλογή, «David Bowie Centre», που αποτελείται από 90.000 αντικείμενα!

Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται 414 κοστούμια και αξεσουάρ, περίπου 150 μουσικά όργανα, ενισχυτές, και άλλα αντικείμενα ηχητικού εξοπλισμού, 187 βραβεία.

Ο τεράστιος αυτός όγκος των εκθεμάτων θα παρουσιάζεται στο κοινό κυκλικά μέσα από 9 διαφορετικές εκθέσεις. Οποιος έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί την έκθεση θα έχει την ευκαιρία να δει εκθέματα όπως την ιστορική πλεκτή ολόσωμη φόρμα διά χειρός Κανσάι Γιαμαμότο από την εποχή του Ziggy Stardust. Ή το κοστούμι του Τιερί Μιγκλέρ που φόρεσε στον γάμο του με την Ιμάν.

Ενδιαφέρον έχει επίσης μια ιδιαίτερα ψυχρή επιστολή από τη δισκογραφική εταιρεία Apple Records – των Beatles – χειρόγραφοι στίχοι, σχέδια, αλλά και μια γεύση από τη μέθοδο που δοκίμασε ο Μπόουι, την «cut up» την οποία εμπνεύστηκε από τον Γουίλιαμ Μπάροουζ και την εφάρμοσε στο κομμάτι «Blackout» από τον δίσκο «Heroes».

Το ταξίδι στο μαγικό σύμπαν του «ανθρώπου που έπεσε στη Γη» θα δώσει σε φαν και μελετητές τα κλειδιά της κατανόησης για το εύρος της τόσο επιδραστικής του περσόνας.