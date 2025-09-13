Πανάκριβα κόστισε σε επιχειρηματία η άρνησή του να δείξει στους ελεγκτές της ΑΑΔΕ τα αρχεία των ταμειακών μηχανών που του ζήτησαν στη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου. Για την άρνησή του να παρουσιάσει τα στοιχεία βρέθηκε αντιμέτωπος με πρόστιμα άνω των 700.000 ευρώ. Ο επιχειρηματίας ελέγχθηκε το 2021 από κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων για τα φορολογικά έτη 2015 – 2019, αλλά όπως αναφέρει η Πράξη Επιβολής Προστίμου, αρνήθηκε να προσκομίσει τα λογιστικά αρχεία που ζήτησαν οι εφοριακοί υπάλληλοι. Συγκεκριμένα ο φορολογούμενος με έδρα νησί των Κυκλάδων, δεν προσκόμισε την πλήρη ανάγνωση των μνημών των φορολογικών μηχανισμών που δήλωσε και χρησιμοποιούσε, τους φορολογικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ) και τις φορολογικές ταμειακές μηχανές του μετά των φορολογικών μνημών καθώς και τα νόμιμα αρχεία που δημιουργούν οι ΦΗΜ, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων. Ετσι, οι ελεγκτές της ΥΕΔΔΕ, καταλόγισαν πρόστιμα ύψους 142.108,80 ευρώ για κάθε ένα από τα 5 ελεγχόμενα φορολογικά έτη (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) και αθροιστικά το τελικό ποσό εκτοξεύτηκε σε 710.544,006 ευρώ.

Η αδήλωτη εργασία

Υποχωρεί η αδήλωτη εργασία, όπως δείχνουν τα στοιχεία για τους ελέγχους και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν τον Αύγουστο του 2025 για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024 οι κυρώσεις έχουν μειωθεί στο μισό (από 1 εκατ. ευρώ σε 493.500 ευρώ).

Κρούσματα εξαπάτησης

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά εξαπάτησης από πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως υπάλληλοι ή εκπρόσωποι της εταιρείας. Οι επιτήδειοι επικοινωνούν τηλεφωνικά από άγνωστους αριθμούς κινητών και προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι ενεργούν εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλου φορέα. Ενδεικτικά, αναφέρουν ότι υπάρχουν «υψηλοί λογαριασμοί» και στη συνέχεια προσπαθούν να αποσπάσουν στοιχεία σχετικά με τιμαλφή ή μετρητά, προτείνοντας μάλιστα ραντεβού για δήθεν «έλεγχο».

Οι επιπτώσεις στα παιδιά

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) διέταξε την Google, την OpenAI, τη Meta Platforms, την Alphabet και άλλους τέσσερις κατασκευαστές chatbots τεχνητής νοημοσύνης να της παραδώσουν πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις των τεχνολογιών τους στα παιδιά.