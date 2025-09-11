Η παρουσία του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ, που ολοκληρώνεται σήμερα με τη συνέντευξη Τύπου, έρχεται σε μια περίοδο που η Κουμουνδούρου έχει να διαχειριστεί την όλο και αυξανόμενη φημολογία για την επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα – και υπό αυτή την έννοια, το «έλα χαμογέλα» από τη φωνή του αδερφού του Σωκράτη Φάμελλου, Μανώλη, λίγο πριν από την εμφάνιση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο βήμα του Βελλιδείου έδωσε τη νότα αισιοδοξίας που απαιτείται αυτή τη στιγμή από τα στελέχη του κόμματος. Μπροστά σε ένα αβέβαιο μέλλον, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφάνισε ενιαίο μέτωπο, με τα στελέχη του στην πρώτη γραμμή των καθισμάτων και τα φιλιά μεταξύ Φάμελλου και Παύλου Πολάκη να σφραγίζονται με την πρόταση για «ισχυρή παρουσία του κράτους στην Εθνική Τράπεζα», ένα από τα ζητήματα που παρότι ο Πολάκης έχασε στο συνέδριο (ζητώντας πρόγραμμα κρατικοποίησης), παραμένει βασικό στη δική του ατζέντα.

Περιμένοντας τον… Τσίπρα

Μια φράση του Φάμελλου, πάντως, είχε πολλούς αποδέκτες, τόσο εκτός όσο και εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώντας για τη σημασία των προοδευτικών συνεργασίων, ο πρόεδρος του κόμματος τόνισε πως «για να γυρίσει γρήγορα η Δικαιοσύνη και να γίνει ουσία το Σύνταγμα και η Δημοκρατία, δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις, για αμφισημίες, για προσωπικές ή κομματικές στρατηγικές. Εδώ χρειάζεται καθαρή στάση» – περιγραφή που θα μπορούσε να απευθύνεται όχι μόνο στα «όχι» του ΠΑΣΟΚ και στα «ίσως» της Νέας Αριστεράς, αλλά και στον πρώην πρωθυπουργό που ακόμα δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά των επόμενων κινήσεών του. Σε πολιτικό επίπεδο, ο Φάμελλος επανέλαβε τη διάθεση του ΣΥΡΙΖΑ για κοινοβουλευτική συμπόρευση, τη δημιουργία ενός φόρουμ διαλόγου και τη συγκρότηση ενός προοδευτικού ψηφοδελτίου στις επόμενες εκλογές, που θα εκκινεί από τη συνεργασία σε μείζονα κοινωνικά θέματα και διεκδικήσεις με την κοινωνία των πολιτών και τα κινήματα. Θέτοντας, δηλαδή, τον ΣΥΡΙΖΑ εντός πλαισίου της προοδευτικής λύσης, τη στιγμή που οι διαθέσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν μοιάζουν τόσο θετικές ως προς το κόμμα και τα στελέχη του.

«Δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις από μια Δεξιά βουτηγμένη στα σκάνδαλα και από μια Αριστερά που δίνει μάχη για διαφάνεια και κοινωνική δικαιοσύνη», ανέφερε «δείχνοντας» εμμέσως προς το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις για τις κινήσεις τους στον δρόμο προς την κάλπη το 2027. Σε επίπεδο προγράμματος, στη λογική των 10+1 αξόνων «για μια προοδευτική Ελλάδα», ο Φάμελλος πρότεινε μεταρρυθμίσεις με κοινωνικό και «πράσινο» αποτύπωμα: δημόσιο νερό, χωρικό σχεδιασμό, αλλαγή συγκοινωνιακού μοντέλου με προτεραιότητα στις σιδηροδρομικές υποδομές, κυκλική οικονομία, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, χωρίς ιδιωτικοποίηση και καύση απορριμμάτων, κλιματική ανθεκτικότητα, δημόσια πολιτική με πρόληψη πυρκαγιών – πλημμυρών, σχέδιο για το δημογραφικό και την περιφερειακή ανάπτυξη.