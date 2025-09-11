Στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, απαντά στις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών. Υπενθυμίζεται πως χθες, ο κ. Φάμελλος ανέπτυξε στο Βελλίδειο το όραμά του για μια «προοδευτική Ελλάδα» που θα επαναφέρει το «οξυγόνο» στην ελληνική κοινωνία, το οποίο, όπως τόνισε, έχει στερήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ παρουσιάζει το σχέδιο του κόμματος για την ανασυγκρότηση της χώρας, εστιάζοντας σε κοινωνική δικαιοσύνη, βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου: