Ερωτήματα σχετικά με τη φιλία του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη, Τζέφρι Έπστιν, συνεχίζουν να στοιχειώνουν τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά με τη δημοσιοποίηση μιας επιστολής γενεθλίων που ο αμερικανός πρόεδρος είχε αρνηθεί προηγουμένως ότι έγραψε. Δόθηκε επίσης στη δημοσιότητα μια φωτογραφία που υπονοεί «αγοραπωλησία» γυναίκας μεταξύ Έπστιν και Τραμπ.

Η επιστολή γενεθλίων, η ύπαρξη της οποίας αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την «Wall Street Journal» τον Ιούλιο, δημοσιοποιήθηκε από τους Δημοκρατικούς βουλευτές, αφότου η επιτροπή εποπτείας της Βουλής έλαβε το «βιβλίο γενεθλίων» του 2003 από τους δικηγόρους του Έπστιν, έπειτα από κλήτευση. Τα σημειώματα εστάλησαν το 2003, τρία χρόνια πριν από τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών νεαρών κοριτσιών για σεξουαλική κακοποίηση από τον Έπστιν το 2006 και ουσιαστικά είναι τα ευχετήρια σημειώματα που είχαν σταλεί από φίλους του με την ευκαιρία των 50ών γενεθλίων του.

Η επιστολή περιέχει κείμενο που είναι γραμμένο σε μορφή ενός υποτιθέμενου διαλόγου μεταξύ Τραμπ και Έπστιν, στον οποίο ο Τραμπ τον αποκαλεί «φίλο» και λέει: «Είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό», ενώ κλείνει με την υπογραφή του σημερινού προέδρου των ΗΠΑ. Το κείμενο βρίσκεται μέσα στο σκίτσο της σιλουέτας μιας γυμνής γυναίκας. Ο Τραμπ έχει αρνηθεί ότι έγραψε ή σκίτσαρε το σημείωμα, απορρίπτοντάς το ως «ψεύτικο» και επιμένοντας ότι «αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, δεν είναι ο τρόπος που μιλάω».

Το κείμενο ξεκινάει με τη φράση «Πρέπει να υπάρχουν περισσότερα στη ζωή από το να έχεις τα πάντα». Και ακολουθεί ο φανταστικός διάλογος:

Ντόναλντ: Ναι, υπάρχουν, αλλά δεν θα σου πω ποια είναι.

Τζέφρι: Ούτε εγώ, μια και επίσης ξέρω.

Ντόναλντ: Εχουμε κάποια πράγματα κοινά, Τζέφρι.

Τζέφρι: Ναι, έχουμε τώρα που το σκέφτομαι.

Ντόναλντ: Εχεις παρατηρήσει ότι τα αινίγματα δεν γερνάνε ποτέ;

Τζέφρι: Μου ήταν ξεκάθαρο την τελευταία φορά που σε είδα.

Ντόναλντ: Οι φίλοι είναι καταπληκτικό πράγμα. Χρόνια πολλά – είθε κάθε μέρα να είναι άλλο ένα υπέροχο μυστικό.

Το περιβόητο δερματόδετο «λεύκωμα γενεθλίων» είναι μια συλλογή 238 σελίδων με φωτογραφίες, επιστολές και στίχους που συγκεντρώθηκαν από τη στενή συνεργάτιδα του Έπστιν, Γκισλέιν Μάξγουελ. Στην ενότητα «Περιεχόμενα» του βιβλίου, κάτω από μια επικεφαλίδα με τίτλο «ΦΙΛΟΙ», υπάρχει ένας κατάλογος με περισσότερα από 20 ονόματα, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, ο δικηγόρος Άλαν Ντέρσοβιτς και ο Τραμπ.

«Η επιτροπή εποπτείας εξασφάλισε το διαβόητο “λεύκωμα Γενεθλίων” που περιέχει ένα σημείωμα του προέδρου Τραμπ για το οποίο ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ρόμπερτ Γκαρσία, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην επιτροπή εποπτείας στη Βουλή των Αντιπροσώπων. «Ηρθε η ώρα ο πρόεδρος να μας πει την αλήθεια για όσα γνώριζε και να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία του Έπστιν».

Χθες δόθηκε στη δημοσιότητα, μέσα από το λεύκωμα, και μια φωτογραφία του Έπστιν μαζί με τον Τζόελ Πάσκοου, στέλεχος του θερέτρου Mar-a-Lago που ανήκει στον Τραμπ και μια γυναίκα το πρόσωπο της οποίας δεν φαίνεται, να κρατάνε μια τεράστια επιταγή με την υπογραφή του Τραμπ, που δημιουργεί την υπόνοια ότι ο Έπστιν του «πούλησε» μια γυναίκα για 22.500 δολάρια. Η λεζάντα που τη συνοδεύει αναφέρει: «Ο Τζέφρι δείχνει πρώιμα ταλέντα με χρήματα + γυναίκες! Πουλάει “πλήρως απαξιωμένη” [έκδοση] στον Ντόναλντ Τραμπ για 22.500 δολάρια». Η «Wall Street Journal» ανέφερε ότι η γυναίκα ήταν κάποια με την οποία ο Έπστιν και ο δύο φορές πρόεδρος των ΗΠΑ «συναναστρέφονταν» τη δεκαετία του 1990.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει περάσει μήνες αλλάζοντας τη θέση της σχετικά με το εάν τα αρχεία που σχετίζονται με τον Έπστιν θα δημοσιοποιηθούν ή ακόμα και αν υπάρχουν, με τον Τραμπ σε κάποιο σημείο να τα αποκαλεί «φάρσα των Δημοκρατικών». Η επιτροπή εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, με τη συμμετοχή Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών, συνεχίζει να εξετάζει τα αρχεία που σχετίζονται με τον Επστιν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, ενώ ανέμενε να δικαστεί για τις ομοσπονδιακές κατηγορίες που του είχαν ασκηθεί για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.