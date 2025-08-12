Ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ απέρριψε αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης για δημοσιοποίηση εγγράφων που αφορούν την ποινική διαδικασία εις βάρος της Γκιλέιν Μάξγουελ, της καταδικασμένης συνεργού του εκλιπόντος χρηματομεσίτη και διακινητή Τζέφρι Έπστιν. Σύμφωνα με την απόφαση, τα εν λόγω έγγραφα δεν προσφέρουν καμία νέα πληροφορία που να αξίζει να δημοσιευθεί.

Τα επίμαχα έγγραφα περιέχουν καταθέσεις μαρτύρων σχετικά με την υπόθεση, οι οποίες είχαν παρουσιαστεί ενώπιον σώματος ενόρκων κατά τη διάρκεια της δίκης όπου η Μάξγουελ καταδικάστηκε το 2022. Η ετυμηγορία την έβρισκε ένοχη για στρατολόγηση νεαρών γυναικών και κοριτσιών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση τους από τον Τζέφρι Έπστιν.

Αιτιολόγηση της απόρριψης

Ο δικαστής Πολ Ένγκελμαγερ από τη Νέα Υόρκη εξήγησε πως η δημοσιοποίηση των εγγράφων «δεν έχει να προσφέρει καμιά νέα σημαντική πληροφορία». Σύμφωνα με τον ίδιο, «τα έγγραφα δεν ταυτοποιούν κανένα άλλο πρόσωπο, πέρα από τον Έπστιν και τη Μάξγουελ, που είχε σεξουαλικές επαφές με ανήλικη. Δεν αναφέρονται ούτε ταυτοποιούν κανέναν πελάτη των Έπστιν και Μάξγουελ».

Πολιτικές διαστάσεις και αντιδράσεις

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου ο αμερικανός πρόεδρος έχει εντείνει τις προσπάθειες για να βάλει τέλος στη συνεχιζόμενη πολεμική. Ένα μέρος της εκλογικής του βάσης εξακολουθεί να τον κατηγορεί για έλλειψη διαφάνειας στην υπόθεση Έπστιν, τον διαβόητο χρηματομεσίτη που βρέθηκε νεκρός στη φυλακή το 2019 πριν ακόμα δικαστεί για πολλαπλά σεξουαλικά κακουργήματα.

Παρά το γεγονός ότι είχε υποσχεθεί αποκαλύψεις που θα έριχναν φως στην υπόθεση, τελικά η κυβερνητική ανακοίνωση ότι «δεν εντοπίστηκε κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί τη δημοσιοποίηση περισσότερων εγγράφων» προκάλεσε έντονες αντιδράσεις – ειδικά στο κίνημα MAGA.

Στο ίδιο πλαίσιο, κατατέθηκε αίτημα για άρση του απορρήτου των στοιχείων που παρουσιάστηκαν στο σώμα ενόρκων. Την ίδια στιγμή, άλλος δικαστής αναμένεται να αποφανθεί σε παρόμοιο αίτημα που αφορά καταθέσεις ενόψει της δίκης του ίδιου του Τζέφρι Έπστιν.

Η πορεία της Μάξγουελ και οι επόμενες εξελίξεις

Η Γκιλέιν Μάξγουελ, πλέον 63 ετών, εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών και πρόσφατα μεταφέρθηκε σε φυλακή με πιο χαλαρούς όρους κράτησης. Εν τω μεταξύ, ο Τοντ Μπλαντς, δεύτερος στην ιεραρχία του υπουργείου Δικαιοσύνης και πρώην προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε πολύωρες ανακρίσεις της Μάξγουελ, χωρίς ωστόσο να έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους μέχρι στιγμής.