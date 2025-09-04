«Αρκετά! Αυτό το έγκλημα πρέπει επιτέλους να σταματήσει!». Η έκκληση να δοθεί επιτέλους τέλος στη γενοκτονία της Γάζας έγινε από την παλαιστίνια ηθοποιό Σάζα Κιλάνι που πρωταγωνιστεί στην ταινία «Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» της Κάουτερ Μπεν Χάνια. Και η εν λόγω ταινία, που ήδη θεωρείται φαβορί για τον Χρυσό Λέοντα, όχι μόνο λόγω θέματος αλλά και επειδή είναι θαυμάσιος κινηματογράφος, διαμόρφωσε το άκρως πολιτικό κλίμα της χθεσινής μέρας στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Διαβάζοντας μια ανακοίνωση έκκλησης για ειρήνη, η ηθοποιός μίλησε για όλους τους συντελεστές, παριστάμενους και μη, της εν λόγω ταινίας, η οποία πραγματεύεται δεξιοτεχνικά ένα γνωστό θέμα: πέρυσι ολόκληρη η υφήλιος είχε σοκαριστεί από τον θάνατο ενός εξάχρονου κοριτσιού, της Χιντ Ρατζάμπ, σε μια περιοχή της Γάζας, όπου βρισκόταν μόνο μέσα σε ένα αυτοκίνητο με όλους τους συνεπιβάτες νεκρούς.

«Πώς φτάσαμε στο σημείο να επιτρέπουμε σε ένα παιδί να παρακαλεί για τη ζωή του;» συνέχισε η Κιλάνι – και δεν ήταν βεβαίως η μόνη από το πάνελ της ταινίας στη συνέντευξη Τύπου που μοιράστηκε την αγωνία της εκείνες τις δραματικές στιγμές. Περιορίζοντας τη δράση μέσα στο κέντρο επιχειρήσεων της Ερυθράς Ημισελήνου στη Ραμάλα, η ταινία εστιάζει στην τηλεφωνική επικοινωνία των υπευθύνων του κέντρου με το κορίτσι. Μάλιστα, η φωνή του κοριτσιού που ακούμε στην ταινία είναι η πραγματική ενώ προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τους ειδικά εκπαιδευμένους υπαλλήλους που βρίσκονταν στην άλλη άκρη της γραμμής.

«Κάθε Παλιστίνιος που άκουγε αυτή τη φωνή άκουγε μια φωνή έκκλησης βοήθειας ολόκληρης της Γάζας» είπε η Κάουτερ Μπεν Χάνια, που προέρχεται από τον χώρο του ντοκιμαντέρ. Ολοι οι ηθοποιοί γύρισαν αυτή την ταινία επειδή ένιωθαν ότι όφειλαν να το κάνουν, «ήταν καθήκον μας» όπως είπαν οι ίδιοι. Ενας από αυτός, ο Μόουζες Μαλχές που υποδύεται τον Ομάρ (ήταν ο πρώτος που ήρθε σε επαφή με τη Χιντ), είπε ότι έχει ζήσει παρόμοιες καταστάσεις όταν ήταν παιδί. «Για εμένα η “Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ” δεν είναι ταινία, είναι η ζωή μου».

Σπαράζει η καρδιά σου

Στην ταινία βλέπουμε πως ο συναισθηματικός παράγοντας παίρνει τον πρώτο λόγο. Ο Ομάρ δεν αντέχει την κατάσταση παράνοιας που επικρατεί στην «επιχείρηση» σωτηρίας που δεν λέει να αρχίσει και έρχεται σε σύγκρουση με τον προϊστάμενό του, που πρέπει να ακολουθήσει κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες, όπως ορίζει το πρωτόκολλο, για την ασφάλεια όλων.

Μέσα σε ένα απίστευτο αλαλούμ τηλεφώνων και κακών συνεννοήσεων, ένα κοριτσάκι μόνο του αγωνιά για τη ζωή του. «Ελάτε να με πάρετε, ελάτε να με πάρετε!» λέει στο τηλέφωνο και η καρδιά σου σπαράζει γνωρίζοντας ότι είναι η φωνή του πραγματικού κοριτσιού που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία, η οποία είναι η πιο άμεσα πολιτική που προβλήθηκε μέχρι σήμερα στο φεστιβάλ και πολύ δύσκολα δεν θα κερδίσει τον Χρυσό Λέοντα το Σάββατο που μας έρχεται (να σημειώσουμε επίσης ότι στην παραγωγή της έχουν συμμετάσχει ως executive producers ο Μπραντ Πιτ και ο Χοακίν Φίνιξ).