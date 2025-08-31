Ο «Frankenstein» του βραβευμένου σκηνοθέτη Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Guillermo del Toro) αποτέλεσε το απόλυτο κινηματογραφικό γεγονός στη Βενετία, κερδίζοντας ένα 13λεπτο standing ovation – το μεγαλύτερο χρονικά χειροκρότημα της φετινής, 82ης διοργάνωσης του φημισμένου φεστιβάλ. Το πλήθος ξέσπασε σε ενθουσιώδη χειροκροτήματα, σε μια στιγμή που τόσο ο Όσκαρ Αϊζακ (Oscar Isaac), που ερμηνεύει τον παρανοϊκό επιστήμονα, όσο και ο Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi), που υποδύεται το τέρας, δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους.

Κατά τη διάρκεια αυτής της αποθεωτικής στιγμής, ο Ντελ Τόρο ευχαρίστησε το κοινό, αγκαλιάζοντας τους πρωταγωνιστές του. Ο Ελόρντι, βαθιά συγκινημένος, δέχθηκε ένα φιλί στο μάγουλο από τον Αϊζακ, ενώ στη συνέχεια οι δύο άνδρες μοιράστηκαν μια θερμή αγκαλιά, αποτυπώνοντας το κλίμα του σεβασμού και της συντροφικότητας της βραδιάς.

Μια νέα κινηματογραφική εκδοχή του μύθου

Η πολυαναμενόμενη γοτθική ταινία επιστημονικής φαντασίας του Ντελ Τόρο αποτελεί μια φρέσκια ερμηνεία πάνω στο διαχρονικό μυθιστόρημα τρόμου της Μέρι Σέλεϊ (Mary Shelley) του 1818. Η πλοκή επικεντρώνεται σε έναν ιδιοφυή επιστήμονα που καταφέρνει να δώσει ζωή σε ένα τερατώδες πλάσμα, με δραματικές συνέπειες και για τους δύο ήρωες. Η συμμετοχή της ταινίας στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ της Βενετίας και η διεκδίκηση του Χρυσού Λέοντα την τοποθετούν ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές της χρονιάς.

Με διάρκεια 149 λεπτά και εντυπωσιακό προϋπολογισμό 120 εκατομμυρίων δολαρίων, ο «Frankenstein» εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ισχυρό υποψήφιο για τα βραβεία και μια σημαντική επένδυση για το Netflix.

Κατά την πρεμιέρα στη Βενετία, δίπλα στους Αϊζακ και Ελόρντι βρέθηκαν οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές: Μία Γκοθ (Mia Goth), Κρίστοφ Βαλτς (Christoph Waltz) και Φέλιξ Κάμερερ (Felix Kammerer), ενισχύοντας την αίσθηση διεθνούς παραγωγής υψηλών προδιαγραφών.

Λαμπερές παρουσίες και θερμή υποδοχή

Το κόκκινο χαλί του φεστιβάλ γέμισε με αστέρες όπως ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον (Aaron Taylor-Johnson), η Τζέσικα Γουίλιαμς (Jessica Williams), ο Τζέσε Γουίλιαμς (Jesse Williams) και η Σοφία Κάρσον (Sofia Carson). Οι θερμές εκδηλώσεις θαυμασμού κορυφώθηκαν όταν οι Ελόρντι και Αϊζακ αφιέρωσαν χρόνο στους πολυπληθείς θαυμαστές τους, βγάζοντας selfies και υπογράφοντας αυτόγραφα έξω από το ιστορικό θέατρο.

Μέσα στην αίθουσα, η ανυπομονησία κορυφώθηκε με το κοινό να αποθεώνει τον πρωταγωνιστή του «Euphoria». Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο ήταν όταν ακούστηκε η φωνή *«Σ’ αγαπάμε, Τζέικομπ!»* και ο ηθοποιός απάντησε *«Κι εγώ σας αγαπώ!»*, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γνήσιας συγκίνησης.

Ο Ντελ Τόρο και το παιδικό του όνειρο

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Variety ο Ελόρντι αποκάλυψε το απαιτητικό σημείο του ρόλου του, λέγοντας πως χρειάστηκε να υπομένει έως και 10 ώρες καθημερινά στην καρέκλα του μακιγιάζ. Η αφοσίωση του συνόλου του καστ στη μεταφορά της ιστορίας είναι ενδεικτική της σοβαρότητας της παραγωγής.

Ο Ντελ Τόρο, βραβευμένος με Όσκαρ για τη «Μορφή του Νερού» το 2017, επανήλθε δυναμικά φέτος στη Βενετία, δηλώνοντας πως με τον «Frankenstein» εκπληρώνει ένα παιδικό του όνειρο. Η νέα του ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 17 Οκτωβρίου και στη δημοφιλή πλατφόρμα Netflix στις 7 Νοεμβρίου.

Όπως παραδέχτηκε στη συνέντευξη Τύπου στη Βενετία, *«Ακολουθώ το πλάσμα από παιδί»*, προσθέτοντας αστειευόμενος: *«Τώρα που ολοκληρώθηκε, βρίσκομαι σε επιλόχεια κατάθλιψη»*.