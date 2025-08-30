Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν σήμερα τη Βενετία, διαμαρτυρόμενοι για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, με αφορμή το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το οποίο φέτος χαρακτηρίζεται από έντονο πολιτικό στίγμα. Η διαμαρτυρία, που διοργανώθηκε από αριστερές οργανώσεις της περιοχής, κορυφώθηκε έξω από τον χώρο του Φεστιβάλ, όπου οι συμμετέχοντες ήρθαν αντιμέτωποι με ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Η πορεία πλημμύρισε με παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ, πολλά από τα οποία ζητούσαν μποϊκοτάζ του Ισραήλ και τερματισμό της γενοκτονίας. Την ατμόσφαιρα συνόδευαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», εκφράζοντας τη διεθνή ανησυχία για την κλιμακούμενη βία στην περιοχή.

Καλλιτεχνικός κόσμος και συμμετοχή στο πολιτικό μήνυμα

Σημαντικοί εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού χώρου και συμμετέχοντες του Φεστιβάλ έσπευσαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στην παλαιστινιακή πλευρά. Ο Μάρκο Τσότολα, 31χρονος μηχανικός πληροφορικής, τόνισε: «Η βιομηχανία του θεάματος οφείλει να πάρει θέση για τη Γάζα, αφού διαθέτει βήμα και μεγάλη απήχηση. Δεν λέω ότι όλοι πρέπει να μιλούν για “γενοκτονία”, αλλά τουλάχιστον να τοποθετηθούν με γνώμονα την ανθρωπιά, επειδή το συγκεκριμένο ζήτημα υπερβαίνει την πολιτική».

Πλάι του, η καθηγήτρια Κλαούντια Πότζι τόνισε, κρατώντας παλαιστινιακή σημαία: «Όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Αξιοσημείωτες ήταν και οι δημόσιες παρεμβάσεις καλλιτεχνών στη διάρκεια του Φεστιβάλ. Η Μαροκινή σκηνοθέτις Μαριάμ Τουζανί με τον σύζυγό της, σκηνοθέτη Ναμπίλ Αγιούς, περπάτησαν στο κόκκινο χαλί κρατώντας μαύρο πλακάτ που έγραφε: «Σταματήστε τη γενοκτονία στη Γάζα». Η Τουζανί επεσήμανε την ανάγκη για ελεύθερη δημόσια έκφραση θέσεων: «Είναι απαραίτητο να ακουστεί η φωνή όλων μας. Θέλω όλοι να μπορούν να μιλήσουν και να υψώσουν τη φωνή τους».

Αντίστοιχα, ο Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος έδειξε τη δική του υποστήριξη φορώντας παλαιστινιακή καρφίτσα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την ταινία «Bugonia».

Το Φεστιβάλ ως πολιτικός δίαυλος: Εκκλήσεις και αντιδράσεις

Στην έναρξη του φετινού Φεστιβάλ, δέκα ανεξάρτητοι Ιταλοί σκηνοθέτες, υπό τη συλλογικότητα Venice4Palestine (V4P), εξέδωσαν έκκληση καταδίκης του πολέμου στη Γάζα, αντιδρώντας στη σύγκρουση που ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με τον Φαμπιομάσιμο Λότσι, ιδρυτικό μέλος του V4P, «ο στόχος ήταν να βρεθεί η Γάζα και η Παλαιστίνη στο προσκήνιο του δημόσιου διαλόγου στη Βενετία, κάτι που επιτεύχθηκε».

Η συλλογικότητα συγκέντρωσε 2.000 υπογραφές, με τη στήριξη γνωστών δημιουργών όπως ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ο Τοντ Φιλντ, ο Μάικλ Μουρ και ο Κεν Λόουτς. Η ένταση μεταξύ τέχνης και πολιτικής κορυφώθηκε όταν το V4P ζήτησε να μην προσκληθούν καλλιτέχνες που θεωρούνται υποστηρικτές του Ισραήλ, όπως η Γκαλ Γκαντότ και ο Τζεράρντ Μπάτλερ, των οποίων η παρουσία παραμένει αβέβαιη.

Ο διευθυντής του Φεστιβάλ, Αλμπέρτο ​​Μπαρμπέρα, τόνισε πως «η Μπιενάλε αποφεύγει τις άμεσες πολιτικές τοποθετήσεις», υπογραμμίζοντας ωστόσο την ευαισθησία του σχετικά με την τραγική κατάσταση στη Γάζα.

Η Γάζα στο επίκεντρο της κινηματογραφικής αφήγησης

Ένα από τα σημαντικά γεγονότα του φετινού Φεστιβάλ αποτελεί η προβολή της ταινίας «The Voice of Hind Rajab» της Γαλλοτυνήσιας σκηνοθέτιδας Κάουτερ Μπεν Χάνια. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός μικρού κοριτσιού που σκοτώθηκε στη Γάζα στις 29 Ιανουαρίου 2024, μαζί με μέλη της οικογένειάς της, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλούν οι αυθεντικές ηχογραφήσεις από τηλεφωνική κλήση της Χιντ Ρατζάμπ στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στην ταινία και είχαν σοκάρει τη διεθνή κοινή γνώμη όταν δημοσιοποιήθηκαν.