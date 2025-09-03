Σε δραματικά επίπεδα έχει φτάσει ο αριθμός των παιδιών με αναπηρία στη Γάζα, καθώς τουλάχιστον 21.000 ανήλικοι έχουν υποστεί αναπηρία ως αποτέλεσμα του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CDPH) των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της CDPH, περισσότερα από τα μισά παιδιά που τραυματίστηκαν συνολικά στη σύγκρουση αντιμετωπίζουν πλέον προκλήσεις στην καθημερινότητά τους λόγω αναπηρίας. Συνολικά, περίπου 40.500 παιδιά έχουν υποστεί τραυματισμούς που σχετίζονται άμεσα με τις πολεμικές συγκρούσεις των τελευταίων δύο ετών, όπως επισημαίνεται στην έκθεση που συντάχθηκε από ομάδα ειδικών στη Γενεύη.

Απρόσιτες οι εκκενώσεις και η ανθρωπιστική βοήθεια για τα ανάπηρα άτομα

Η Επιτροπή τονίζει ότι το Ισραήλ οφείλει να λάβει πρόσθετα μέτρα για την προστασία των παιδιών με αναπηρία, εφαρμόζοντας ειδικά πρωτόκολλα εκκένωσης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ατόμων με κινητικές, ακουστικές ή οπτικές δυσκολίες. Όπως σημειώνεται, οι ισραηλινές εντολές εκκένωσης στη Γάζα συχνά δεν φθάνουν σε όσους έχουν προβλήματα ακοής ή όρασης, κάνοντας «αδύνατη την ασφαλή εκκένωση» για τους πλέον ευάλωτους.

Τα μέλη της επιτροπής κάνουν λόγο για «ανάπηρα άτομα που αναγκάζονται να διαφύγουν σε επικίνδυνες και αναξιοπρεπείς συνθήκες, όπως το να σέρνονται στην άμμο ή στη λάσπη χωρίς βοήθεια κινητικότητας». Η απώλεια του βοηθητικού εξοπλισμού είναι εκτεταμένη, με το 83% των ατόμων με αναπηρία να έχουν χάσει βασικά βοηθήματα κινητικότητας, όπως αναπηρικά αμαξίδια, περιπατητήρες και προσθετικά μέλη. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι πολλοί δεν μπορούν να βρουν εναλλακτικές, όπως κάρα που σέρνουν γαϊδούρια, και η μετακίνηση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη λόγω της καταστροφής κτηρίων και υποδομών.

Εμπόδια στη διάθεση ανθρωπιστικής βοήθειας

Παράλληλα, οι περιορισμοί που έχουν τεθεί στην ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας επηρεάζουν δυσανάλογα τους ανθρώπους με αναπηρία. Σύμφωνα με την Επιτροπή, πολλά άτομα μένουν «χωρίς τρόφιμα, πόσιμο νερό ή εγκαταστάσεις υγιεινής, και εξαρτώνται από άλλους για την επιβίωσή τους». Τονίζεται επίσης ότι είδη όπως τα αναπηρικά αμαξίδια, οι περιπατητήρες και άλλα προσθετικά μέλη, τα οποία θεωρούνται από τις ισραηλινές αρχές «αντικείμενα διπλής χρήσης», συχνά αποκλείονται από τις αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω την κατάσταση.

Η έκθεση καταγράφει ότι από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έως τις 21 Αυγούστου φέτος, έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 157.114 άνθρωποι, εκ των οποίων το 25% κινδυνεύουν να αποκτήσουν μόνιμη αναπηρία. Η Επιτροπή απευθύνει δραματική έκκληση για την άμεση παράδοση μαζικής ανθρωπιστικής βοήθειας στα άτομα με αναπηρία που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις και ζητά από όλες τις πλευρές να προχωρήσουν στη λήψη μέτρων προκειμένου να αποφευχθούν «νέες βιαότητες, προκαταλήψεις, θάνατοι και στέρηση δικαιωμάτων» σε αυτόν τον ευάλωτο πληθυσμό