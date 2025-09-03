Μια ιδιαίτερη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, με παιδιά από τη Γάζα που φιλοξενούνται σε ελληνικές δομές υγείας να γίνονται δεκτά μαζί με τις μητέρες τους και τον πρέσβη της Παλαιστίνης στην Αθήνα. Η πρωτοβουλία ανήκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, και προκάλεσε κύμα συγκίνησης εντός του Κοινοβουλίου.

Όλες οι πολιτικές παρατάξεις υποδέχθηκαν τα παιδιά στα θεωρεία, εκφράζοντας την αμέριστη στήριξή τους στις ανθρωπιστικές ενέργειες που αγκαλιάζουν τον παλαιστινιακό λαό της Γάζας. Η παρουσία των μικρών επισκεπτών και των οικογενειών τους στην Ολομέλεια αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον ρόλο της Ελλάδας στην παροχή αλληλεγγύης, με εκπροσώπους να δηλώνουν τη σπουδαιότητα τέτοιων δράσεων.

Ανάδειξη της ανθρωπιστικής στήριξης της Ελλάδας

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, Γιώργος Κώτσηρας, τόνισε πως η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κάθε ανθρωπιστικής προσπάθειας που αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ομαλότητας στη Γάζα, επισημαίνοντας ότι: «η Ελλάδα πρωτοστατεί σε οποιαδήποτε ανθρωπιστική πρωτοβουλία λαμβάνεται προκειμένου να μπορέσει να αποκατασταθεί η ανθρωπιστική ροή στη Γάζα και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επεσήμανε με έμφαση τη σημασία της παρουσίας των παιδιών: «Αυτοί οι άνθρωποι της Παλαιστίνης είναι σήμερα εδώ για να θυμίζουν ότι πολύ κοντά σε εμάς, παιδιά δολοφονούνται, ακρωτηριάζονται και χάνουν τις οικογένειες τους», σημειώνοντας πως περίπου 20.000 παιδιά αποτελούν θύματα γενοκτονίας στη Γάζα. Τόνισε ακόμα ότι αυτό το τραγικό αποτέλεσμα δεν οφείλεται σε τυχαία γεγονότα ή αστοχίες, αλλά συνιστά πολιτική γενοκτονίας που, όπως σημείωσε, «η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αποδοκιμάσει και να στηλιτεύσει», ζητώντας δράσεις για τη διακοπή της τραγωδίας.

Συγκινητικές στιγμές στη Βουλή

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, υποδέχθηκε προσωπικά τα παλαιστίνια παιδιά με τις μητέρες τους και τον Παλαιστίνιο πρέσβη, εκφράζοντας θερμά λόγια: «η κυρία Κωνσταντοπούλου και εγώ δεν έχουμε παιδιά, εσείς είστε τα παιδιά μας». Η συγκίνηση που προκάλεσε στο Κοινοβούλιο η υποδοχή και η ανοιχτή αγκαλιά προς τα θύματα του πολέμου στη Γάζα αποτέλεσε κεντρικό σημείο της επίσκεψης, υπενθυμίζοντας και τη συμβολική σημασία της αλληλεγγύης σε περιόδους κρίσης.