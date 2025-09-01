Κυκλοφόρησαν νέα στοιχεία σχετικά με την έντονη συνεδρίαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου το βράδυ της Κυριακής. Κατά την πολύωρη και φορτισμένη συζήτηση για το επόμενο βήμα στον πόλεμο στη Γάζα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, άσκησε δριμεία – και άνευ προηγουμένου – κριτική στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και στους υπουργούς που συμμετείχαν, επειδή επέμεναν στην «εδώ και τώρα» ήττα της Χαμάς μέσω στρατιωτικής δράσης.

Σύμφωνα με το Channel 13, ο ανώτατος αξιωματούχος εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι μια τέτοια απαίτηση διατυπώνεται μετά από 22 μήνες πολέμου. «Καλημέρα», φέρεται να είπε σαρκαστικά. «Είστε το υπουργικό συμβούλιο της 7ης Οκτωβρίου. Τώρα θυμηθήκατε να μιλήσετε για την ήττα της Χαμάς. Πού ήσασταν στις 7; Στις 8; Στις 9; Τώρα θυμηθήκατε, μετά από δύο χρόνια».

«Όταν ανέλαβα αυτή τη θέση, η Γάζα δεν είχε ηττηθεί», συνέχισε ο Ζαμίρ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. «Σήμερα, το 70% της Γάζας έχει ηττηθεί». Ο Ζαμίρ, μαζί με άλλους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας, φέρεται να διαφωνεί με την πρόθεση κατάληψης της πόλης της Γάζας, προτείνοντας εναλλακτικά μια σταδιακή συμφωνία για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Νετανιάχου απέρριψε την πίεση του Ζαμίρ για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας σχετικά με τη συμφωνία περί εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων. Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να επισημαίνει πως μια τέτοια συμφωνία δεν είχε τεθεί προς συζήτηση, ενώ πρόσθεσε ότι ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, του είχε ζητήσει να μην αποδεχτεί μια μερική συμφωνία.