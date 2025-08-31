Σε ολονύχτιους βομβαρδισμούς στα προάστια της Λωρίδας της Γάζας ποχώρησαν οι ισραηλινές δυνάμεις καταστρέφοντας σπίτια και αναγκάζοντας ακόμη περισσότερες οικογένειες να εγκαταλείψουν την περιοχή. Ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου όπως έγινε γνωστό συγκάλεσε το κυβερνητικό συμβούλιο να συνεδριάσει το βράδυ της Κυριακής με αντικείμενο την κατάληψης της πόλης.

Σε μία σημαντική εξέλιξη η Χαμάς επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ, κορυφαίου στελέχους της οργάνωσης. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται τρεις μήνες μετά την αρχική δήλωση του ισραηλινού στρατού ότι ο Σινουάρ σκοτώθηκε σε πλήγμα στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές υγείας, οι πρόσφατες επιθέσεις στη Γάζα οδήγησαν στον θάνατο τουλάχιστον 18 ανθρώπων, με τους 13 εξ αυτών να τραυματίζονται θανάσιμα ενώ προσπαθούσαν να λάβουν τρόφιμα κοντά σε σημείο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως εξετάζει τις σχετικές αναφορές.

Η Μιριάνα Σπόλιαριτς, επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού, προειδοποίησε το Σάββατο ότι η εκκένωση της πόλης της Γάζας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζική μετακίνηση πληθυσμού. Όπως τόνισε, καμία άλλη περιοχή της Γάζας δεν έχει πια τις δυνατότητες να αντεπεξέλθει στις τεράστιες ελλείψεις σε τρόφιμα, στέγη και ιατρικά εφόδια.

Αυτή τη στιγμή, περίπου 1 εκατομμύριο κάτοικοι — από το σύνολο των 2 εκατομμυρίων στη Γάζα — παραμένουν εγκλωβισμένοι στην πόλη. Εκτιμάται ότι αρκετές χιλιάδες έχουν ήδη μετακινηθεί προς τα κεντρικά και νότια της Λωρίδας, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Οι κάτοικοι της συνοικίας Σέιχ Ραντβάν, μιας από τις μεγαλύτερες της Γάζας, ανέφεραν συνεχόμενους βομβαρδισμούς από άρματα μάχης και αεροπορία, γεγονός που ανάγκασε πολλές οικογένειες να μετακινηθούν δυτικότερα για λόγους ασφάλειας.

Το βράδυ του Σαββάτου, πλήθος πολιτών διαδήλωσε στο Τελ Αβίβ, εκφράζοντας την οργή τους για τις εξελίξεις, ενώ το πρωί της Κυριακής οι οικογένειες των ομήρων πραγματοποίησαν διαμαρτυρίες έξω από τα σπίτια υπουργών.

Η έναρξη ολοκληρωμένης ισραηλινής επίθεσης στην πόλη δεν αναμένεται άμεσα, καθώς — σύμφωνα με το Ισραήλ — στόχος είναι να εκκενωθούν πρώτα όσο το δυνατόν περισσότεροι άμαχοι. Παρ’ όλα αυτά, η δυνατότητα υποδοχής των εκτοπισμένων περιορίζεται δραματικά λόγω υπερπληθυσμού και σοβαρών ελλείψεων σε τροφή και ιατρική περίθαλψη.

Η πολεμική σύγκρουση έχει τις ρίζες της στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, μια ενέργεια που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους και είχε ως αποτέλεσμα τη λήψη 251 ομήρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών της Γάζας, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ έχουν κοστίσει ήδη πάνω από 63.000 ζωές, με τα περισσότερα θύματα να είναι άμαχοι, βυθίζοντας την περιοχή σε βαθιά ανθρωπιστική κρίση.

Η επιβεβαίωση του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ

Η επίσημη επιβεβαίωση από τη Χαμάς για τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ δόθηκε σήμερα, με τρεις μήνες καθυστέρηση σε σχέση με την πρώτη ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού αναφορικά με το θάνατό του στη Χαν Γιούνις, κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Νότια Γάζα.

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ υπήρξε επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα και αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, πρώην ανώτατου ηγέτη της οργάνωσης, ο οποίος θεωρείται ο “αρχιτέκτονας” της μεγάλης επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, από την οποία ξεκίνησε ο τρέχων πόλεμος.

Ο Γιαχία Σινουάρ, όπως αναφέρουν παλαιστινιακές πηγές, σκοτώθηκε τον Οκτώβριο του 2024 έπειτα από πυρά ισραηλινών δυνάμεων στη νότια Γάζα.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο Μοχάμεντ Σινουάρ “εξοντώθηκε” στις 13 Μαΐου 2025, “ενώ κρυβόταν σε υπόγειο κέντρο διοίκησης και ελέγχου”.

Η φωτογραφία του Σινουάρ, μαζί με άλλων υψηλόβαθμων πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων της Χαμάς που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ, δημοσιεύτηκε το βράδυ του Σαββάτου από το παλαιστινιακό κίνημα.

Ανάμεσα στις εμφανιζόμενες μορφές ήταν εκείνες του Γιαχία Σινουάρ, του πολιτικού ηγέτη Ισμαήλ Χανίγια, του Μοχάμεντ Ντέιφ (διοικητή των ένοπλων δυνάμεων Ταξιαρχίες αλ-Κάσαμ) και μελών του στρατιωτικού συμβουλίου Μπάσεμ Ίσα και Ραέντ Ταμπέτ. Όλοι παρουσιάζονται ως “μάρτυρες μέλη του στρατιωτικού συμβουλίου”.

Σύμφωνα με δύο πηγές της Χαμάς, ο Μοχάμεντ Σινουάρ ανέλαβε επικεφαλής του στρατιωτικού συμβουλίου των Ταξιαρχιών αλ-Κάσαμ έπειτα από τη δολοφονία του Μοχάμεντ Ντέιφ.

Στις 8 Ιουνίου, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ταυτοποίησε το πτώμα του Μοχάμεντ Σινουάρ “που βρέθηκε κοντά σε υπόγεια σήραγγα κάτω από το ευρωπαϊκό νοσοκομείο της Χαν Γιούνις”.