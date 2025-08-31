Μόνιμες μειώσεις φόρων που οδηγούν σε έμμεση ενίσχυση των εισοδημάτων θα φέρει η νέα φορολογική κλίμακα. Στόχος είναι να διασφαλιστεί, ότι οι αυξήσεις που θα δοθούν στον ονομαστικό μισθό ή στην ονομαστική σύνταξη δεν θα οδηγήσουν σε μεγάλη αύξηση του φόρου εισοδήματος, αλλά αντίθετα το όφελος να αποτυπωθεί στην τσέπη των φορολογουμένου.

Οι μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων που θα προκύψουν από την αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακα θα καλύπτουν εκατομμύρια μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες, και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν, ότι αμετάβλητος θα μείνει ο εισαγωγικός συντελεστής 9% που εφαρμόζεται σήμερα για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, ενώ από εκεί και πέρα θα υπάρξουν αλλαγές με νέους ενδιάμεσους συντελεστές φορολόγησης. Ο ανώτατος συντελεστής 44% που σήμερα ισχύει για εισοδήματα πάνω από 40.001 ευρώ θα επιβάλλεται σε εισοδήματα από 50.000 ή 55.000 ευρώ και άνω.

Ψαλίδι στα τεκμήρια

Ελαφρύνσεις αναμένεται να φέρει και το ψαλίδι στα τεκμήρια διαβίωσης, αγγίζοντας περισσότερους από 1,2 εκατ. μισθωτούς, συνταξιούχους και αυτοαπασχολούμενους με χαμηλά ετήσια εισοδήματα, οι οποίοι πέφτουν κάθε χρόνο στις παγίδες υπερφορολόγησης που προκαλούν τα τεκμήρια της Εφορίας.