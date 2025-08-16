Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:
Εισοδήματα από ενοίκια: Κουρεύονται οι φόροι
• Δημιουργείται ενδιάμεσος συντελεστής φορολογίας για εισοδήματα μεταξύ 12.000 και 35.000 ευρώ τον χρόνο
• Διορθώνεται η «αδικία» της απότομης αύξησης στη φορολογική επιβάρυνση από το 15% στο 35%
• Ενίσχυση της μεσαίας τάξης και με μείωση της φορολογίας εισοδήματος
=============
ΗΠΑ – ΡΩΣΙΑ
Συνάντηση Τραμπ και Πούτιν
Οι συμβολισμοί της Αλάσκας
=============
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Η Παναγιά η Αθηνιώτισσα και η Σαλονικιά
• Η Θεοτόκος σε πεζά και ποιήματα κορυφαίων Ελλήνων
=============
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Σύγκρουση πάνω από τα αποκαΐδια
• Οι εμπρηστές της Πάτρας και η καταστροφή της Χίου
=============
ΚΑΡΠΟΥΖΙ
Το φρούτο που έγινε σύμβολο Ελευθερίας
=============
ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΑΛΛΙΩΣ
Η πολιτική οριζοντίως και καθέτως
=============
ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
Τι σημαίνει η επιστροφή των Ελλήνων
=============
ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «Int.»