Το νέο τεύχος του περιοδικού Int., που κυκλοφορεί αυτό το Σάββατο 18 Απριλίου με ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο, στρέφει το βλέμμα του σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες και πολυσήμαντες έννοιες της εποχής μας: την αντίσταση. Αντλώντας έμπνευση από την κινηματογραφική ματιά του Πολ Τόμας Άντερσον και την ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη», το δωδέκατο τεύχος επιχειρεί να χαρτογραφήσει τις διαφορετικές εκφάνσεις ενός φαινομένου που διαπερνά την πολιτική, την κοινωνία αλλά και την καθημερινότητα.

Σε έναν κόσμο όπου οι βεβαιότητες δοκιμάζονται και οι δημοκρατικοί θεσμοί συχνά αμφισβητούνται, η αντίσταση δεν εμφανίζεται ως μονοσήμαντη πράξη. Αντίθετα, αποκτά πολλαπλές μορφές: από τη δυναμική παρουσία των διαδηλωτών στους δρόμους ενάντια στον σύγχρονο φασισμό, μέχρι τη σιωπηλή αλλά επίμονη στάση όσων επιλέγουν να υπερασπιστούν τις αξίες τους απέναντι στον αυταρχισμό.

Το Int. φωτίζει επίσης την «αθέατη» αντίσταση της καθημερινότητας. Γιατροί και δάσκαλοι, επαγγελματίες της πρώτης γραμμής, συνεχίζουν να επιτελούν το έργο τους μέσα σε συνθήκες πίεσης και υποβάθμισης, αντιστεκόμενοι στη γενικευμένη παρακμή. Παράλληλα, η πολιτική πράξη επανέρχεται ως κρίσιμο πεδίο: η ψήφος παρουσιάζεται όχι απλώς ως δικαίωμα, αλλά ως εργαλείο αντίστασης απέναντι στον λαϊκισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον ρόλο της δημοσιογραφίας, η οποία καλείται να σταθεί απέναντι σε οργανωμένα συμφέροντα και μηχανισμούς επιρροής, υπερασπιζόμενη την αλήθεια σε ένα ολοένα πιο σύνθετο περιβάλλον πληροφόρησης. Την ίδια στιγμή, το τεύχος δεν αποφεύγει να εξετάσει και τις πιο αμφιλεγόμενες εκδοχές της αντίστασης: εκείνες που εκφράζονται μέσα από κινήματα αντιεμβολιαστών ή ομάδες που αντιδρούν στις σύγχρονες κοινωνικές αλλαγές, εγείροντας ερωτήματα για τα όρια ανάμεσα στην αμφισβήτηση και την άρνηση της επιστημονικής γνώσης.

