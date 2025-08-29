«Ήρθε η ώρα το οικονομικό επιτελείο να καταλήξει σε μια γενναιόδωρη και εμπροσθοβαρή λίστα μόνιμων μέτρων για την κοινωνία και φοροελαφρύνσεων για τους πολίτες». Αυτό υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης στο εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό «newsletter» του επιμελητηρίου.

Πιο αναλυτικά ο πρόεδρος αναφέρει:

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο ύψους 2,17 δισ. ευρώ, έναντι του στόχου για 1,96 δις ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2025 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Ως εκ τούτου, το πρωτογενές αποτέλεσμα σε ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 7,94 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,6 δισ. ευρώ.

Το επτάμηνο του 2025, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 42,85 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 817 εκατ. ευρώ ή 1,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στον Προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι στο ποσό αυτό εμπεριέχεται τόσο στα έσοδα στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών», όσο και στις επιστροφές φόρων από ΦΠΑ. Έτσι τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 2,17 δισ. ευρώ ή 5,3% έναντι του στόχου, εξαιτίας κυρίως των αυξημένων φορολογικών εσόδων.

Βασική πηγή των κρατικών εσόδων αποτελεί η κατηγορία «Φόροι», που ανήλθαν σε 40,43 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,15 δισ. ευρώ ή 5,6% έναντι στόχου. Πιο συγκεκριμένα οι κυριότεροι φόροι της κατηγορίας αυτής είναι τα έσοδα από ΦΠΑ που ανήλθαν σε 15,7 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 357 εκατ. ευρώ, τα έσοδα των ΕΦΚ που ανήλθαν σε 4,16 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 87 εκατ. ευρώ, τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας που ανήλθαν σε 1,87 δισ. ευρώ, κατά 90 εκατ. ευρώ και τα έσοδα των φόρων εισοδήματος που ανήλθαν σε 14,93 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,32 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 907 εκατ. ευρώ, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων αυξημένος κατά 59 εκατ. ευρώ.

Η παραπάνω υπεραπόδοση προέρχεται από την καλύτερη είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους, όσο και από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος του προηγούμενου έτους, που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2025. Επίσης σημειώνεται ότι αναφορικά με το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, μέρος των εισπράξεων εμφανίζεται εμπροσθοβαρώς, λόγω του ότι φέτος τέθηκε σε λειτουργία από τα μέσα Μαρτίου η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Σημαντικά ήταν και τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» που ανήλθαν σε 4,12 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 149 εκατ. ευρώ, ενώ και οι «Λοιποί Φόροι Εισοδήματος» ήταν αυξημένοι κατά 350 εκατ. ευρώ έναντι στόχου.

Στον αντίποδα, οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 ανήλθαν στα 40,68 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,31 δισ. ευρώ, έναντι του στόχου των 43,99 δισ. ευρώ. Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3,28 δισ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των μεταβιβαστικών πληρωμών προς τους ΟΚΑ και λοιπούς φορείς γενικής κυβέρνησης κατά 2,21 δισ. ευρώ και των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά 605 εκατ. ευρώ, αλλά δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους.

Υπό αυτές τις συνθήκες, αναμένεται να συμπεριληφθούν στη λίστα των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη φετινή ΔΕΘ, προσαρμογές στις φορολογικές επιβαρύνσεις. Η υπεραπόδοση των φόρων προσφέρει στη κυβέρνηση την ευκαιρία να επιστρέψει μέρος των πλεονασμάτων στους φορολογούμενους και να αυξήσει τις παροχές. Επειδή μάλιστα οι φοροελαφρύνσεις ανακοινώνονται το 2025 για να εφαρμοστούν το οικονομικό έτος 2026 και να συμπεριληφθούν στις φορολογικές δηλώσεις «το εκλογικό έτος 2027», ήρθε η ώρα το οικονομικό επιτελείο να καταλήξει σε μια γενναιόδωρη και εμπροσθοβαρή λίστα μόνιμων μέτρων για την κοινωνία και φοροελαφρύνσεων για τους πολίτες.