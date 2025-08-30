Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εξίσωση φαίνεται πως εξελίσσεται η υπόθεση της πόντισης του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Κρήτης, Κύπρου και Ισραήλ.

Ειδικά από τη στιγμή που υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν την επανεκκίνηση του έργου σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στα τεμάχια της Ελλάδας νοτίως της Κρήτης και πολύ περισσότερο με το τι θα κάνει η Λιβύη και ειδικά ο Χαφτάρ, του οποίου η πρόσφατη εγγύτητα με την Αγκυρα έχει θορυβήσει την Αθήνα, μιας και ανάμεσα στα άλλα υπάρχουν βάσιμες αναφορές σε επικείμενη κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων που ελέγχει ο λίβυος στρατάρχης.

Αν και αναλυτές στην Ελλάδα εκτιμούν πως τελικά δεν θα προχωρήσει η πόντιση του καλωδίου λόγω ζητημάτων που προκύπτουν από τη στάση της Κύπρου, στρατιωτικές πηγές που μίλησαν στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» παρέπεμψαν στις πρόσφατες δηλώσεις τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Γιώργου Γεραπετρίτη για την υλοποίηση του έργου, τονίζοντας παράλληλα πως επιβάλλεται για την Αθήνα να προχωρήσει γιατί σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται ο διεθνής παράγοντας να θεωρήσει πως η Ελλάδα υποχωρεί σε κυριαρχικά της δικαιώματα μπροστά στις επιθετικές κινήσεις της Τουρκίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα φάση ερευνών για την πόντιση του καλωδίου θα κινηθεί σε απόσταση πέραν των 7 ναυτικών μιλίων, νοτίως της Κάσου και της Καρπάθου, εν ολίγοις εκτός των εθνικών χωρικών υδάτων.

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Η Αθήνα περιμένει προς τα τέλη Σεπτεμβρίου πέρα από τα αποτελέσματα της συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν στο περιθώριο της Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και τα αποτελέσματα της έλευσης σε ελληνικό έδαφος και αντιπροσώπων από Τρίπολη και Βεγγάζη σε μια προσπάθεια εκκίνησης διαπραγματεύσεων για οριοθέτηση της ΑΟΖ Ελλάδας – Λιβύης.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν πως αν η Βεγγάζη κυρώσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, η Αθήνα δεν θα έχει και πολλές επιλογές παρά, προκειμένου να επιβεβαιώσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα σε αυτή την περιοχή, να προχωρήσει άμεσα στην πόντιση του καλωδίου με στρατιωτική αν χρειαστεί κάλυψη.

Οχι βιαστικές κινήσεις

Διπλωματικές πηγές ωστόσο επισημαίνουν πως δεν θα πρέπει να περιμένουμε βιαστικές κινήσεις από την Αθήνα ακόμα και στην περίπτωση κύρωσης του τουρκολιβυκού, καθώς, πρώτον, για την ελληνική πλευρά είναι ούτως ή άλλως ένα παράνομο και ανυπόστατο μνημόνιο και, δεύτερον, η Αθήνα θεωρεί ως ψήφο εμπιστοσύνης που θα στείλει και τα απαραίτητα μηνύματα στην Αγκυρα την υπόθεση της Chevron νοτίως της Κρήτης, αλλά και της έλευσης του αμερικανού υπουργού Ενέργειας στην Ελλάδα στις αρχές Νοεμβρίου.

Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ

Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα υπενθυμίζει τόσο προς τη διεθνή κοινότητα όσο και πολύ περισσότερο προς την Αγκυρα πως ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου, όσο και αν δεν το θέλει η Τουρκία, υπάρχει η ελληνική υφαλοκρηπίδα και τόσο η ΑΟΖ με την Αίγυπτο όσο και η υπόλοιπη δυνητική ελληνική ΑΟΖ. Σε αυτό το πλαίσιο, η χώρα μας φροντίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να δεσμεύει περιοχές για ασκήσεις, όπως αυτή που έγινε στις 28 Αυγούστου.

Μια δέσμευση περιοχής στην οποία τελικά δεν έγινε αποστολή πλοίου ή αεροσκάφους, αλλά έγινε ξεκάθαρα για υπενθύμιση αρμοδιοτήτων.

Η Αγκυρα έσπευσε να αμφισβητήσει και αυτή τη δέσμευση και την επομένη να προχωρήσει σε δική της με παράνομη Navtex, προετοιμάζοντας το σκηνικό ακόμη και για απότομη τρικυμία στα «ήρεμα νερά» στην περιοχή.

Η Αθήνα ωστόσο έχει στο πλευρό της και συμμάχους, όπως η Γαλλία που θα στείλει φρεγάτα και Rafale στην άσκηση «Ευνομία» που θα γίνει στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου νοτιοανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου, μαζί με Ιταλία και Κύπρο.

Η Ελλάδα, θέλοντας να έχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο από την ευρύτερη περιοχή έχει ανανεώσει τις δεσμεύσεις δύο περιοχών νοτίως Καστελλορίζου και νότια – νοτιοανατολικά της Κρήτης για πτήσεις δικών της Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών από τις 27 Αυγούστου και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε και εκτιμάται πως θα τις ανανεώσει.

Παραβιάσεις

Οπως έχουν ήδη αναφέρει «ΤΑ ΝΕΑ», δεν είναι τυχαίο πως στο πλαίσιο της αναθεώρησης του status quo στην περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κύπρου που επιδιώκει η Τουρκία, σχεδόν καθημερινά ένα Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος ή ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και συλλογής πληροφοριών πετάει διαγράφοντας ένα τετράγωνο που ξεκινά από την περιοχή του Καστελλορίζου σημειώνοντας παραβιάσεις του Ελληνικού Εναέριου Χώρου και παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, πηγαίνει ανατολικά μπαίνοντας στο FIR Λευκωσίας, κατεβαίνει νότια μέχρι την περιοχή όπου η Κύπρος έχει έρευνες και γεωτρήσεις σε κοιτάσματά της και μετά στρέφει δυτικά μέχρι τον 28ο μεσημβρινό όπου ανεβαίνει βόρεια και επιστρέφει στο τουρκικό FIR.

Η περιοχή που εστιάζει

Είναι χαρακτηριστικό πως από την αρχή του 2025 μέχρι και σήμερα η Τουρκία έχει εστιάσει ακριβώς σε αυτή την περιοχή και με εξαίρεση δύο ημέρες τον Ιούνιο και τον Μάιο που σημειώθηκαν 15 παραβάσεις και 4 παραβιάσεις μοιρασμένες και στο Κεντρικό Αιγαίο, όλες οι υπόλοιπες 408 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και οι 140 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου έχουν γίνει στην περιοχή του συμπλέγματος της Μεγίστης και της Ρόδου κατά τη διάρκεια των τουρκικών αυτών πτήσεων στην περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κύπρου.