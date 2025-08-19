Σε μια περίοδο που η Ελλάδα έχει ξεκινήσει την προσπάθεια για την έναρξη συζητήσεων με την κυβέρνηση στην Τρίπολη της Λιβύης για την οριοθέτηση της μεταξύ τους ΑΟΖ, η Αγκυρα ετοιμάζεται με γοργούς ρυθμούς να ερευνήσει για φυσικό αέριο και πετρέλαιο στα ανοιχτά των ακτών της βορειοαφρικανικής χώρας, στο πλαίσιο και του σχετικού μνημονίου συνεργασίας που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές.

Σε πρώτη φάση, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Τουρκία θα στείλει ένα ερευνητικό σκάφος. Πιθανότατα το «Ορούτς Ρέις», μιας και είναι διαθέσιμο έχοντας ολοκληρώσει την αποστολή του στη Σομαλία και περνάει αυτή την περίοδο από πρόγραμμα συντήρησης στο λιμάνι του Filyos στη Μαύρη Θάλασσα. Ο τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ προανήγγειλε πως σύντομα η Αγκυρα θα στείλει πλοίο στη Λιβύη.

Η Αθήνα παρακολουθεί τις κινήσεις της Αγκυρας σε αυτό το κομμάτι, καθώς μπορεί η Τρίπολη με τα τέσσερα θαλάσσια τεμάχια που έδωσε προς έρευνα να σέβεται τη μέση γραμμή, αλλά με τη ρηματική διακοίνωση που κατέθεσε στον ΟΗΕ καθιστά καθαρή τη στόχευση για ΑΟΖ, βασισμένη στην τουρκική θεώρηση των πραγμάτων που φτάνει σχεδόν μέχρι έξω από τα χωρικά ύδατα της Κρήτης.

Σύμφωνα δε με την επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, στις 2 Ιουνίου συστάθηκε τεχνική επιτροπή για να επανεξετάσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, συνεχίζει να εξετάζει τα σχετικά κείμενα. Στο ίδιο πλαίσιο, η Τουρκία αγόρασε δύο πλωτά γεωτρύπανα, το “West Draco” και το “West Dorado”, που ανήκαν στον στόλο της νορβηγικής Eldorado Drilling.

Το “West Draco”, έχοντας περιπλεύσει το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας στη Νότια Αφρική, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να φτάσει σε λιμάνι της Ναμίμπια για ανεφοδιασμό και ξεκούραση του πληρώματος, καθώς το ταξίδι ξεκίνησε από το μακρινό Μπρουνέι, και στη συνέχεια, περί τα μέσα με τέλη Σεπτεμβρίου, αναμένεται να φτάσει στην Τουρκία, όπου θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, προκειμένου να ενταχθεί στον στόλο των πλωτών γεωτρυπάνων της γειτονικής χώρας και να είναι έτοιμο προς το τέλος φθινοπώρου με αρχές χειμώνα να αναλάβει αποστολή.

Το δεύτερο σκάφος, το «West Dorado», πλησιάζει τα στενά της Σιγκαπούρης. Τα υπόλοιπα πλωτά γεωτρύπανα της Τουρκίας είναι σε αποστολές στη Μαύρη Θάλασσα, όπως και το δεύτερο ερευνητικό, το «Μπαρμπαρός».

Εκπαιδευτικές βολές

Την ίδια στιγμή η Τουρκία «διαφημίζει» τη στρατιωτική της παρουσία στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. Το τουρκικό υπουργείο Αμυνας δημοσίευσε στις 15 Αυγούστου φωτογραφίες από εκπαιδευτικές βολές του πληρώματος της φρεγάτας “TCG Gaziantep”, μιας από τις δύο τουρκικές φρεγάτες που περιπολούν μόνιμα στα ανοιχτά της βορειοαφρικανικής χώρας, στο πλαίσιο και της στρατιωτικής συνεργασίας που έχει πλέον υπογραφεί ανάμεσα σε Αγκυρα και Τρίπολη.

Παράλληλα, η κορβέτα “TCG Kınalıada” βρέθηκε το προηγούμενο διήμερο στο λιμάνι της Τρίπολης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον υπουργό Αμυνας της Λιβύης, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου και τον διοικητή των Ναυτικών Δυνάμεων της Λιβύης. Απέναντι σε αυτή τη σημαντική τουρκική ναυτική παρουσία και τη διαφαινόμενη αποστολή τουρκικών ερευνητικών και γεωτρυπάνων, δεν είναι διόλου τυχαία η αποστολή των δύο ελληνικών φρεγατών νοτίως της Κρήτης με βασική αιτιολογία τις μεταναστευτικές ροές, ενώ οι αρμόδιες πηγές τονίζουν στα «ΝΕΑ» πως δεν θα πρέπει να ξεχνά κανείς και τη φρεγάτα που διατηρεί η Ελλάδα στη ναυτική δύναμη της επιχείρησης «Ειρήνη» της ΕΕ, στα ανοιχτά της Λιβύης, στο πλαίσιο του εμπάργκο όπλων.