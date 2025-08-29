Θερμαίνεται σιγά σιγά η περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου ενόψει και της πιθανής επανεκκίνησης της πόντισης του καλωδίου. Η Τουρκία, εμμένοντας στην πάγια αναθεωρητική της στάση για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, αντέδρασε στη δέσμευση περιοχής νοτιοανατολικά της Καρπάθου για χθεσινή αεροναυτική άσκηση από την Ελλάδα, ισχυριζόμενη πως η περιοχή είναι δικής της δικαιοδοσίας για δέσμευση.

Προσπαθώντας δε να δείξει στη διεθνή κοινότητα ότι μπορεί να κινείται όπως αυτή επιθυμεί στη συγκεκριμένη περιοχή, δέσμευσε για σήμερα περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου, επίσης για αεροναυτική άσκηση, αντίστοιχη με εκείνη της Ελλάδας. Έχει τη σημασία του ότι στην ίδια περιοχή Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος, χώρες που εμπλέκονται με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, θα συμμετάσχουν στις 15-16 Σεπτεμβρίου στη μεγάλη αεροναυτική άσκηση «Ευνομία».

Ολα δείχνουν πως μετά τη σχετικά ήσυχη καλοκαιρινή περίοδο, κατά την οποία ωστόσο δεν έλειψαν προκλήσεις και κινήσεις της Τουρκίας μέσω Λιβύης που ενόχλησαν την Ελλάδα, ο Σεπτέμβριος όσο και οι επόμενοι μήνες θα είναι γεμάτοι εξελίξεις που μπορούν να ανεβάσουν το θερμόμετρο στις σχέσεις της Αθήνας με την Άγκυρα, διαμορφώνοντας ένα νέο σκηνικό έντασης μετά την περίοδο των «ήρεμων νερών». Κρίσιμη για τις εξελίξεις αυτές προεξοφλείται ότι θα είναι η νέα συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Καθημερινές τουρκικές παραβιάσεις

Δεν είναι τυχαίο επίσης πως στο πλαίσιο της αναθεώρησης του status quo στην περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κύπρου που επιδιώκει η Τουρκία, σχεδόν καθημερινά ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και συλλογής πληροφοριών πετάει διαγράφοντας ένα τετράγωνο που ξεκινά από την περιοχή του Καστελλόριζου, σημειώνοντας παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας πηγαίνει ανατολικά μπαίνοντας στο FIR Λευκωσίας, κατεβαίνει νότια μέχρι την περιοχή όπου η Κύπρος κάνει έρευνες και γεωτρήσεις σε κοιτάσματά της και μετά στρέφει δυτικά μέχρι τον 28ο μεσημβρινό, όπου ανεβαίνει βόρεια και επιστρέφει στο τουρκικό FIR.

Είναι χαρακτηριστικό πως από την αρχή του 2025 μέχρι και σήμερα η Τουρκία έχει εστιάσει ακριβώς σε αυτή την περιοχή και, με εξαίρεση δύο ημέρες τον Ιούνιο και τον Μάιο που σημειώθηκαν 15 παραβάσεις και 4 παραβιάσεις μοιρασμένες και στο Κεντρικό Αιγαίο, όλες οι υπόλοιπες 408 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και οι 140 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου έχουν γίνει στην περιοχή του συμπλέγματος της Μεγίστης και της Ρόδου κατά τη διάρκεια των τουρκικών αυτών πτήσεων στην περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κύπρου.

Σε όλες τις περιπτώσεις υπήρξε αναγνώριση και κανονική διαδικασία αναγνώρισης από μαχητικό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στρατιωτικές πηγές που ρωτήθηκαν σχετικά από «ΤΑ ΝΕΑ» τόνισαν πως η Τουρκία δεν δείχνει καμία πρόθεση για συνεννόηση ειδικά σε αυτή την περιοχή που στην Άγκυρα φαίνεται να τη θεωρούν ως την «καρδιά» του αναθεωρητικού δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» και γι’ αυτό όποτε είτε η Ελλάδα είτε η Κύπρος επιχειρούν κάτι, τις περισσότερες φορές βρίσκουν απέναντι τους ισχυρή τουρκική ναυτική δύναμη. Εξάλλου, τονίζουν οι ίδιες πηγές, ακόμα και σε θέματα περιβαλλοντικών πάρκων, η Τουρκία επέλεξε, όχι τυχαία, η μία από τις δύο περιοχές να είναι στην περιοχή του Καστελλόριζου.

Ακριβώς για όλη αυτή την κατάσταση η Ελλάδα φροντίζει να έχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο για το τι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή, είτε μέσω φρεγατών της που περιπολούν εκεί, είτε μέσω πτήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, είτε μέσω άλλων πηγών, και σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζει όσα προβλέπουν τα κυριαρχικά δικαιώματα και οι διεθνείς συνθήκες και νομοθεσία, προκειμένου να μην αφεθεί χώρος στην Τουρκία να αλλάξει το νόμιμο καθεστώς της περιοχής.