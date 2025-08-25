Με την Τουρκία και τα δύο μέρη της Λιβύης σε Τρίπολη και Βεγγάζη να συντονίζουν τα βήματά τους σε τέτοιο βαθμό που, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο επικαλείται πηγές στη Βουλή των Αντιπροσώπων που ελέγχει ο Χαφτάρ, να ετοιμάζεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, δίνοντας το πράσινο φως σε τουρκικά ερευνητικά και πλωτά γεωτρύπανα σε ενέργειες στην περιοχή μεταξύ Λιβύης και Κρήτης, ο Σεπτέμβριος αναμένεται να είναι τουλάχιστον γεμάτος γεγονότα, αν όχι θερμός…

Η Ελλάδα σε συνεννόηση με τις συμμαχικές και φιλικές προς αυτή χώρες ετοιμάζεται από την πλευρά της να στείλει ένα μήνυμα αποτροπής απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και την προκλητικότητα που προσπαθεί να αλλάξει το status quo στην περιοχή με συνεχή παρουσία φρεγατών στα ανοιχτά της Λιβύης και αποστολή πολεμικών πλοίων όποτε γίνονται αντιληπτές ενέργειες της Αθήνας πέρα από τα χωρικά της ύδατα, όπως στην περίπτωση του καλωδίου στην Κάσο. Επισημαίνεται πως στην περίπτωση του καλωδίου το πλοίο ήταν το υπό ιταλική σημαία Relume και η εταιρεία η γαλλική Nexans, ενώ το καλώδιο θα έφτανε μέχρι την Κύπρο και από εκεί στο Ισραήλ.

Με την αεροναυτική άσκηση «Ευνομία», στις 15-16 Σεπτεμβρίου, σε μια χρονική περίοδο στην οποία εκτιμάται πως η Βουλή των Αντιπροσώπων στη Βεγγάζη του Χαφτάρ θα κυρώνει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος θα στείλουν νοτιοανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου πολεμικά πλοία, αεροπλάνα και ειδικές δυνάμεις. Ειδικότερα, η Ελλάδα αναμένεται να στείλει τουλάχιστον μία φρεγάτα και ένα υποβρύχιο, μονάδα ειδικών δυνάμεων, ιπτάμενο ραντάρ και μαχητικά αεροσκάφη.

Η Γαλλία αναμένεται να στείλει και πολεμικό πλοίο, πιθανότατα φρεγάτα, και μαχητικά Rafale. Η Ιταλία και η Κύπρος θα συμμετάσχουν, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, με μια φρεγάτα και ένα περιπολικό ανοικτής θαλάσσης αντίστοιχα.

Οπως έχει επισημανθεί και στις κατά καιρούς συσκέψεις που έχουν γίνει στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας για τη συγκεκριμένη άσκηση, σκοπός των δραστηριοτήτων της τετραμερούς Πρωτοβουλίας QUAD είναι η διατήρηση και βελτίωση της διαλειτουργικότητας και συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων των τεσσάρων συμμαχικών χωρών, καθώς και η ενίσχυση της κοινής ναυτικής και αεροπορικής τους παρουσίας στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. H εν λόγω πρωτοβουλία καταδεικνύει επίσης τη συλλογική και πλήρη δέσμευση των τεσσάρων χωρών για την εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS), του Εθιμικού Διεθνούς Δικαίου και του σεβασμού στους Κανόνες Δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ανατολική Μεσόγειο και, τέλος, τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Οπως και τις προηγούμενες χρονιές, οι δυνάμεις που θα συμμετάσχουν αναμένεται να ασκηθούν πάνω στα εξής σενάρια:

Αντικείμενα αντιμετώπισης αεροπορικής προσβολής.

Βολές από πολεμικά πλοία κατά στόχου επιφάνειας.

Συνδυασμένη ανθυποβρυχιακή άσκηση.

Επιχειρήσεις ναυτικής αποτροπής.

Επιχειρήσεις εκκένωσης αμάχων.

Ερευνα και διάσωση.

Γυμνάσια ηλεκτρονικού πολέμου και επικοινωνιών.

Πέντε ημέρες νωρίτερα, και συγκεκριμένα στις 10 Σεπτεμβρίου, θα ολοκληρώνεται η άσκηση «Bright Star 2025», που ξεκινά στις 28 Αυγούστου. Πρόκειται για μια αμερικανοαιγυπτιακή άσκηση κατά κύριο λόγο, στην οποία συμμετέχουν 13 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η οποία προσκλήθηκε από την Αίγυπτο.

Κοινές ασκήσεις και με Αίγυπτο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κάιρο θέλει με αυτή την πρόσκληση να διαβεβαιώσει την Αθήνα ότι τα όσα ακούγονται περί προσέγγισης με την Άγκυρα, με «τυράκι» τη συμμετοχή της αφρικανικής χώρας στην ανάπτυξη του τουρκικού μαχητικού ΚΑΑΝ, δεν πρόκειται να επηρεάσουν σε καμία περίπτωση τη συμμαχία των δύο χωρών και παράλληλα να στείλει ένα μήνυμα πως θα βρεθεί και δίπλα στην Ελλάδα, ακόμα και στρατιωτικά, σε περίπτωση που η Λιβύη, παρά τη ρηματική διακοίνωση που κατέθεσε η ελληνική πλευρά στον ΟΗΕ στις αρχές Αυγούστου, αποτολμήσει να προχωρήσει και πέρα από τη μέση γραμμή, όπως αυτή ορίζεται από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, στις έρευνες για υδρογονάνθρακες που ετοιμάζει σε συνεργασία με την Αγκυρα.

Δεν πρέπει δε να ξεχνάμε πως προς τον Νοέμβριο υπάρχει και η μεγάλη κοινή άσκηση Ελλάδας και Αιγύπτου. Η «Μέδουσα», η οποία θα γίνει φέτος στην Αίγυπτο, με τον σχεδιασμό να προβλέπει τη συμμετοχή και Γαλλίας και Σαουδικής Αραβίας.

Στην περσινή «Μέδουσα», η οποία διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, συμμετείχαν με παρατηρητές τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα η Ινδία, η Ιορδανία, η Ιταλία, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο, η Μοζαμβίκη και η Ρουάντα.

Η αναφορά στην Ινδία δεν είναι τυχαία καθώς η νέα φρεγάτα που παρέλαβε τον περασμένο Ιούλιο το Ινδικό Πολεμικό Ναυτικό από τη Ρωσία, η «INS TAMAL», όχι απλά πλέοντας προς την Ινδία έδεσε στη Σούδα στις 19 Αυγούστου, αλλά θέλοντας να δώσει και μήνυμα παρουσίας στη Μεσόγειο απέναντι στον άξονα Τουρκίας – Πακιστάν πραγματοποίησε και άσκηση στις 22 του μήνα με την πυραυλάκατο «Ρίτσος» του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.