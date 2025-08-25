Μόνιμες μειώσεις άμεσων φόρων για εκατομμύρια μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, ιδιοκτήτες ακινήτων, εργαζομένους που αμείβονται με μπλοκάκι καθώς και οικογένειες με παιδιά περιλαμβάνει το κυβερνητικό πακέτο το οποίο θα ξεδιπλώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι φορολογούμενοι της μεσαίας τάξης, με όλα τα μέτρα να «κλειδώνουν» μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι βασικότερες παρεμβάσεις για τα εισοδήματα του 2026 αφορούν:

Νέα κλίμακα φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οπως έγραψαν τα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» το βασικό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι κάθε εισοδηματικό κλιμάκιο να αυξηθεί κατά 5.000 ευρώ. Για παράδειγμα, το κλιμάκιο που αφορά τα πρώτα 10.000 ευρώ του εισοδήματος στο οποίο εφαρμόζεται συντελεστής 9%, να πάει στα 15.000 ευρώ ενώ το ανώτατο κλιμάκιο που τώρα είναι πάνω από 40.000 ευρώ και φορολογείται με συντελεστή 44%, να ξεκινάει από τα 45.000 ευρώ και άνω. Στο βασικό σχέδιο που εξετάζεται υπάρχει σκέψη να προστεθεί κι ένας ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής της τάξης του 15% για τα μεσαία εισοδήματα.

Αλλαγές στη φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα από ενοίκια. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει την καθιέρωση ενός νέου ενδιάμεσου συντελεστή 25% στα εισοδήματα πάνω από 12.000 και έως 35.000 ευρώ, ο οποίος θα μειώνει αισθητά την επιβάρυνση των φορολογούμενων με μεσαία εισοδήματα από ενοίκια. Σήμερα, όσοι αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 15%, ο οποίος αυξάνεται απότομα στο 35% για το τμήμα του εισοδήματος από 12.001 έως 35.000 ευρώ για να ανέβει στο 45% για ενοίκια από 35.001 ευρώ και πάνω.

Στο κυβερνητικό τραπέζι έχει πέσει η πρόταση να υπάρξει ένα ενδιάμεσο κλιμάκιο, με συντελεστή 25% στο τμήμα του εισοδήματος από 12.000 έως 35.000 ευρώ έτσι ώστε τα φορολογικά βάρη να κατανέμονται αναλογικότερα. Στόχος των ελαφρύνσεων είναι να δοθούν κίνητρα σε ιδιοκτήτες προκειμένου να ανοίξουν και να ρίξουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης κλειστές κατοικίες, αλλά και να περιοριστεί το φαινόμενο της απόκρυψης από την Εφορία των πραγματικά αποκτούμενων εισοδημάτων από ενοίκια.

Αύξηση της έκπτωσης φόρου για φορολογουμένους με παιδιά.

Η κυβέρνηση δρομολογεί την αύξηση της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, παρέχοντας σημαντικό κομμάτι του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου ώστε να ενισχύσει το εισόδημά τους από την 1η Ιανουαρίου 2026. Με το ισχύον φορολογικό πλαίσιο, η έκπτωση φόρου ανέρχεται σε:

777 ευρώ για φορολογούμενο χωρίς παιδιά (αφορολόγητο 8.636 ευρώ)

900 ευρώ για φορολογούμενο με ένα παιδί (αφορολόγητο 10.000 ευρώ)

1.120 ευρώ για φορολογούμενο με 2 παιδιά (αφορολόγητο 11.000 ευρώ)

1.340 ευρώ για φορολογούμενο με 3 παιδιά (αφορολόγητο 12.000 ευρώ)

1.560 ευρώ για φορολογούμενο με 4 παιδιά (αφορολόγητο 13.000 ευρώ).

1.780 ευρώ για φορολογούμενο με 5 παιδιά (αφορολόγητο 14.000 ευρώ).

Η έκπτωση φόρου εφαρμόζεται για τους μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες. Το αφορολόγητο όριο δικαιούνται και οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μπλοκάκι οι οποίοι εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών.

Μαρία Βουργάνα