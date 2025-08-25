Στο δεκαήμερο 27 Αυγούστου – 5 Σεπτεμβρίου κλειδώνουν οι λεπτομέρειες για το καλάθι της 89ης Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία αντιμετωπίζεται ως η κρισιμότερη της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο από το νεοδημοκρατικό στρατόπεδο όσο και από το αντιπολιτευτικό. Ο προγραμματισμός του Μεγάρου Μαξίμου από τα μέσα αυτής της εβδομάδας έως το τέλος της επόμενης περιλαμβάνει παρασκηνιακές και δημόσιες επαφές σε τρία επίπεδα.

Πρώτον, Αθήνα και Βρυξέλλες οδεύουν προς την τελική διαβούλευση για το ύψος του πακέτου, κάτι που στη συνέχεια θα καθορίσει τις επιλογές της κυβέρνησης για την περίμετρο των δικαιούχων. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτή έχει προγραμματιστεί για την τρέχουσα εβδομάδα, κινητοποιώντας τα αρμόδια στελέχη από το Μαξίμου, την οδό Νίκης και το Μποδοσάκειο στην κατεύθυνση να επιτευχθεί ένα εμπροσθοβαρές πακέτο, που όπως προεξοφλούν οι περισσότεροι γαλάζιοι μπορεί να ξεπεράσει τον προαναγγελθέντα δημοσιονομικό χώρο του 1,5 δισ., πλησιάζοντας τα 2 δισ. Δεδομένων των κοινοτικών περιορισμών ως προς τις επιτρεπόμενες δαπάνες ενός προϋπολογισμού και με επιπλέον δεδομένο ότι η κυβέρνηση θα ήθελε και μέτρο-έκπληξη, έχουν αναλάβει τις συνομιλίες με κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεταξύ άλλων ο προϊστάμενος του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού (που είναι σε συνεχή επαφή και με τον Μητσοτάκη και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη) και ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Δεύτερον, εντατικοποιούνται οι μυστικές ενδοκυβερνητικές συνεννοήσεις για το μείγμα των μέτρων. Σχέδια επί χάρτου του οικονομικού επιτελείου βρίσκονται στο πρωθυπουργικό τραπέζι. Μαζί τους και οι γαλάζιες εισηγήσεις και τα πιεστικά αιτήματα εκπροσώπων επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων με τις οποίες η κυβέρνηση αγωνιά να επανασυνδεθεί.

Τρίτον, πλησιάζουν οι συσκέψεις του Πρωθυπουργού και υπουργών με παραγωγικούς, επιστημονικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς. Ειδικά στο διήμερο Τετάρτης – Πέμπτης (27-28 Αυγούστου) αναμένεται γαλάζια απόβαση στη Θεσσαλονίκη: για συζητήσεις του Χατζηδάκη και του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου με τους δημάρχους Κεντρικής Μακεδονίας, για μια ομιλία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μουσικής εστιασμένη στα τοπικά της Βόρειας Ελλάδας, για την παρουσίαση από τον υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη του σχεδίου ανάπτυξης της Μακεδονίας και για δύο πάνελ με άλλους δέκα υπουργούς και υφυπουργούς (Κυριάκος Πιερρακάκης, Σταύρος Παπασταύρου, Νίκη Κεραμέως, Τάκης Θεοδωρικάκος, Αδωνις Γεωργιάδης, Σοφία Ζαχαράκη, Χρίστος Δήμας, Λίνα Μενδώνη, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Κώστας Γκιουλέκας). Όσο για τους επιτελείς της Πειραιώς, ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας και ο διευθυντής του κόμματος Γιάννης Σμυρλής δρομολογούν ξεχωριστές ζυμώσεις ενόψει του μπαράζ επισκέψεων νεοδημοκρατικών σε Μακεδονία και Θράκη.

Τι έχει κλειδώσει

Υπάρχουν και πράγματα που έχουν κλειδώσει. Για παράδειγμα, το μήνυμα που σκοπεύει να εκπέμψει ο Μητσοτάκης στο διήμερο 6–7 Σεπτεμβρίου είναι ότι κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας. «Αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες (…) Μερικά ακόμη καλά οικονομικά νέα: Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι βελτιωμένο κατά το πρώτο εξάμηνο σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρυσι και μειωμένο συνολικά κατά 8,3% (…) Πολύ σημαντική είναι η καλή πορεία των άμεσων ξένων επενδύσεων, που στο πρώτο εξάμηνο είναι ανεβασμένες κατά 800 εκατ. ευρώ» έγραψε ο ίδιος επιστρέφοντας χθες στην εβδομαδιαία, διαδικτυακή ανασκόπηση έργου και προκαλώντας αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ («οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί είναι εκτός τόπου και χρόνου») και ΣΥΡΙΖΑ («Ζει σε άλλη χώρα, το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές»). Ο Μητσοτάκης ελπίζει σε ανατροπή του δύσκολου κλίματος (κοινωνικά και εσωκομματικά) με εξαγγελίες μέτρων σε δύο φάσεις – πρώτα στη ΔΕΘ, έπειτα τον Απρίλιο του 2026 –, έχοντας αποφασίσει τους τέσσερις βασικούς άξονες του σχεδιασμού: τον φορολογικό, τον συνταξιοδοτικό και εκείνους για το δημογραφικό και το στεγαστικό. Με τη ΝΔ να παλεύει με μια εικόνα υψηλής αποσυσπείρωσής της, ο Μητσοτάκης θα επιχειρήσει από το Βελλίδειο να κλείσει το μάτι σε σημαντικά ακροατήρια, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μισθωτοί δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι οικογενειάρχες, οι συνταξιούχοι. Εξάλλου, και οι βουλευτές της ΝΔ διαπιστώνουν την ανάγκη «φροντίδας» σε ομάδες που αποτελούν ραχοκοκαλιά του κόμματος. Στο επίκεντρο παραμένουν τα μεσοστρώματα, με προδιαγεγραμμένη την αναμόρφωση των φορολογικών κλιμάκων και με βασικό σενάριο τη μετακίνηση κάθε κλίμακας κατά 5.000 ευρώ: η χαμηλότερη να πάει στις 15.000 ευρώ εισοδήματος, από 10.000 σήμερα, και να φορολογείται με συντελεστή 9% και η υψηλότερη να φορολογείται με συντελεστή 44%, ξεκινώντας από 45.000, ενώ υπάρχει σκέψη για νέο ενδιάμεσο φορολογικό συντελεστή (15%) για τα μεσαία εισοδήματα.