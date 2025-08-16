Ανοχύρωτοι απέναντι στον πύρινο όλεθρο βρέθηκαν για ακόμη μία φορά οι κάτοικοι της χώρας. Οι φωτιές που εκδηλώθηκαν αυτή την εβδομάδα ήταν καταστροφικές: Περισσότερα από 100.000 στρέμματα είχαν γίνει στάχτη σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης – με τον τελικό απολογισμό να αναμένεται ακόμη βαρύτερος –ενώ η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, η Πάτρα, είδε τις φλόγες να φτάνουν μέσα στον αστικό της ιστό και γειτονιές της να εκκενώνονται «προς το κέντρο» εξαιτίας μιας φωτιάς που είχε ξεσπάσει ημέρες νωρίτερα. Οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν ήταν δραματικές καθώς η φωτιά έφτασε στη Βιομηχανική Περιοχή αλλά και στην περιοχή της Ξηρόλακκας όπου βρίσκεται ο ΧΥΤΑ της Πάτρας. Ακόμη και χθες, υπήρχαν αναζωπυρώσεις ενώ πολλές συνοικίες παρέμεναν για τέταρτο 24ωρο χωρίς ρεύμα και νερό. Κάτοικοι έκαναν ουρές με μπουκάλια και δοχεία για να προμηθευτούν νερό από βυτιοφόρα του Δήμου ενώ νερό μοίραζε και η Ιερά Μητρόπολη Πατρών σε συνεργασία με την Περιφέρεια.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να απολογηθούν δύο άτομα, ηλικίας 19 και 25 ετών, που συνελήφθησαν ως ύποπτοι για την πυρκαγιά στην Πάτρα. Οι νεαροί συνελήφθησαν ύστερα από φωτογραφίες που τράβηξαν περίοικοι ενώ ο 19χονος έχει ήδη ομολογήσει.

Ζητούν έλεγχο και στο νερό

Στην Αχαΐα επικρατεί μεγάλη ανησυχία καθώς, εκτός των άλλων, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένη Σαρηγιάννη οι καρκινογόνες ενώσεις στα αιρούμενα σωματίδια πάνω από την Πάτρα είναι τριπλάσια από το επιτρεπτό όριο ενώ κάποιοι ζητούν έλεγχο και στο νερό λόγω βλαβερών υλικών που έχουν καεί.

Τεράστια καταστροφή έχει συντελεστεί και στη Χίο, όπου φέτος το καλοκαίρι κάηκε το 11% του νησιού. Η πυρκαγιά που μαινόταν ανεξέλεγκτη μέχρι και χθες έκανε στάχτη περισσότερα από 42.400 στρέμματα συμπληρώνοντας την τραγική εικόνα που άφησε πίσω της η φωτιά του περασμένου Ιουνίου η οποία κατέκαψε περισσότερα από 47.000 στρέμματα. Χωριά έχουν γίνει κρανίου τόπος, με σπίτια, αποθήκες, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα, ξωκλήσια καμένα ενώ δεκάδες οικισμοί παραμένουν χωρίς ρεύμα, καθώς καταστράφηκαν 150 στύλοι της ΔΕΗ και εκτιμάται ότι θα χρειαστούν 7 με 10 μέρες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Μαρτυρίες και φωτογραφίες που παραπέμπουν σε εμπρησμό έχουν κατατεθεί στις Αρχές και για τις πυρκαγιές στην Πρέβεζα και στη Ζάκυνθο, όπου δόθηκε επί μέρες μεγάλη μάχη με τη φωτιά. Παρ’ όλα αυτά, κάηκαν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, σπίτια, επιχειρήσεις και καλλιέργειες.

Στο μεταξύ, αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του υπουργού Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, και του δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, όταν ο τελευταίος δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως όσοι αγνόησαν το 112 κατάφεραν να σώσουν τα σπίτια τους. Ο υπουργός χαρακτήρισε τις δηλώσεις «εγκληματικές και επικίνδυνες για τη δημόσια ασφάλεια» και χαρακτήρισε τον Δήμο Πατρέων κατώτερο των περιστάσεων.