Σοβαρός τραυματισμός υπέστη πυροσβέστης στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης αναζωπύρωσης στην περιοχή του Μπάλα, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε σε χαράδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματίας έχει σπάσει το δεξί γόνατό του – το οποίο μάλιστα χειρουργήθηκε άμεσα –, ενώ φέρει και κάταγμα στη φτέρνα καθώς και κάταγμα σε έναν σπόνδυλο. Η περίοδος της αποκατάστασής του εκτιμάται πως θα είναι πολύμηνη, δεδομένης της σοβαρότητας των τραυμάτων του.

Η επιχείρηση διάσωσης και η αντιμετώπιση του τραυματισμού

Ο άτυχος πυροσβέστης κατέπεσε στη χαράδρα το μεσημέρι της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Σημαντικό ρόλο στην έγκαιρη διάσωσή του έπαιξαν οι άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας, οι οποίοι κατάφεραν να τον ανασύρουν από το δύσβατο σημείο, στο βουνό, μετά από συντονισμένη επέμβαση.