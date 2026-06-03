Μία μεταγραφή επιπέδου Champions League ολοκλήρωσε η ΑΕΚ, ανακοινώνοντας επίσημα την απόκτηση του Ολεξάντρ Ζουμπκόφ. Ο 29χρονος διεθνής Ουκρανός εξτρέμ αποτελεί το νέο μεγάλο απόκτημα της Ένωσης, σε μία κίνηση που ανεβάζει αισθητά τον πήχη ενόψει της νέας σεζόν.

Ο ποδοσφαιριστής έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Δευτέρας και, αφού ξεκουράστηκε, την Τρίτη υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, πριν υπογράψει το νέο του συμβόλαιο διάρκειας έως το 2030. Η μεταγραφή του ανακοινώθηκε επίσημα την Τετάρτη.

Η διοίκηση της ΑΕΚ δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της για ενίσχυση υψηλού επιπέδου, με στόχο την είσοδο στη League Phase του Champions League. Το συνολικό κόστος της συμφωνίας ξεπερνά τα πέντε εκατομμύρια ευρώ και ενδέχεται να αγγίξει τα 5,5 εκατομμύρια, καθιστώντας τον Ζουμπκόφ την πιο δαπανηρή μεταγραφή της εποχής Ηλιόπουλου στον σύλλογο.