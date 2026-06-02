Με μία σημαντική απουσία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό, που είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη (3/6).

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα τενοντίτιδας και όλα δείχνουν πως θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για την αναμέτρηση με τους «πράσινους».

Ο διεθνής γκαρντ δεν έχει συμμετάσχει στις ομαδικές προπονήσεις τις τελευταίες ημέρες, ενώ δεν υπολογίζεται ούτε για την τελευταία προπόνηση πριν από το ντέρμπι των «αιωνίων».

Ο τραυματισμός του προέκυψε στον πρώτο ημιτελικό απέναντι στην ΑΕΚ και η κατάστασή του δεν έχει βελτιωθεί στον βαθμό που θα του επέτρεπε να ενισχύσει τους Πειραιώτες στην έναρξη της σειράς των τελικών.

Έτσι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην περιφερειακή γραμμή της ομάδας του σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων.