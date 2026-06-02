Αταμάν: «Μοναδικός μας στόχος είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα»
Για τη μεγάλη πρόκληση των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό μίλησε ο Εργκίν Αταμάν, μία ημέρα πριν από το πρώτο τζάμπολ της σειράς στο ΣΕΦ (3/6, 21:00). Ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στη σημασία της συγκέντρωσης και της διαχείρισης των λεπτομερειών σε μια σειρά υψηλής έντασης, όπως αυτή που θα κρίνει τον […]
Παναθηναϊκός: Ξανά ατομικό για Σλούκα και Ρογκαβόπουλο – «Κλείνεται» στο ξενοδοχείο η αποστολή
Με εμπόδια ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την έναρξη της σειράς των τελικών. Ο Κώστας Σλούκας και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης την Τρίτη, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά αμφίβολη τη συμμετοχή τους στην πρώτη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Ο αρχηγός των «πρασίνων», ο οποίος είχε υποβληθεί σε χειρουργικό καθαρισμό (αρθροσκόπηση) […]
Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Πουαριέ: Υπέστη ρήξη αχιλλείου
Τα χειρότερα νέα για τον Βενσάν Πουαριέ δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Ο 32χρονος σέντερ της Αναντολού Εφές υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του απέναντι στην Φενέρμπαχτσε για τα playoffs της τουρκικής λίγκας, όταν σε προσπάθεια του να πιάσει μια μπάλα συγκρούστηκε με τον Κεμ Μπιρτς, ενώ χρειάστηκε βοήθεια για να αποχωρήσει από το γήπεδο. Ο Πουαριέ θα […]
Πρόεδρος γαλλικής λίγκας: «Η Βιλερμπάν θα έχει μπάτζετ 40 εκατομμυρίων – Εμπόδιο για τη Μονακό ο ιδιοκτήτης»
Δύο από τα πιο πολυσυζητημένα πρότζεκτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η Βιλερμπάν και η Μονακό, βρίσκονται μπροστά σε καθοριστικές εξελίξεις, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο πρόεδρος της LNB, Φιλίπ Οσέρ. Μιλώντας στην εκπομπή «NoA Basket», ο ισχυρός άνδρας του γαλλικού πρωταθλήματος αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη που αναμένεται να παρουσιάσει η Βιλερμπάν τα επόμενα χρόνια, εκτιμώντας […]
Παπανικολάου: «Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό για τη EuroLeague, αλλά το πρωτάθλημα είναι κάτι που θέλουμε κάθε χρόνο»
Στους τελικούς της Stoiximan GBL και στη νέα πρόκληση που έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός αναφέρθηκε ο Κώστας Παπανικολάου κατά τη διάρκεια της media day των «ερυθρόλευκων», μία ημέρα πριν από το πρώτο παιχνίδι της σειράς με τον Παναθηναϊκό. Ο αρχηγός των Πειραιωτών στάθηκε στο κλίμα που επικρατεί στην ομάδα μετά την ευρωπαϊκή επιτυχία, τονίζοντας […]