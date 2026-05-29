Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Γιάννης, μαθητής ΓΕΛ της πόλης, εμφανίστηκε μάλιστα με μπλούζα του ΠΑΟΚ και δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστημένος από το πρώτο του γραπτό, στο οποίο διαγωνίστηκαν χιλιάδες υποψήφιοι σε όλη τη χώρα.

Όπως ανέφερε, αισθάνεται πως τα πήγε καλύτερα από τις αρχικές του προσδοκίες, σημειώνοντας πως περίμενε να κινηθεί σε πιο χαμηλά επίπεδα, όμως τελικά η επίδοσή του τον άφησε απόλυτα ικανοποιημένο. Μάλιστα, περιέγραψε τη στιγμή της ολοκλήρωσης της εξέτασης ως έντονα συναισθηματική, τονίζοντας πως ένιωσε μεγάλη ανακούφιση και ενθουσιασμό.

Για το επόμενο μάθημα, τα Μαθηματικά, εμφανίστηκε ακόμη πιο αισιόδοξος, λέγοντας πως τα θεωρεί δυνατό του σημείο και ότι στοχεύει σε υψηλή βαθμολογία, καθώς τα έχει αγαπήσει από μικρός. Όσον αφορά τις σπουδές, αποκάλυψε πως τον ενδιαφέρουν τα Ναυτιλιακά στον Πειραιά, σχολιάζοντας το με χαρακτηριστική ειλικρίνεια.