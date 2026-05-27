Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) διανύει μια περίοδο αδιαμφισβήτητης άνθησης στη Wall Street. Στηριζόμενος σε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που αποδεικνύουν ότι τα έσοδα της νέας τεχνολογίας διαπερνούν ήδη το σύνολο της οικονομίας, ο δείκτης Nasdaq 100 καταγράφει άνοδο 17% από τις αρχές του έτους και ένα εντυπωσιακό 29% από τα χαμηλά του Απριλίου. Οι επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων (data centers) και υπολογιστικές υποδομές έχουν μετατραπεί στον κύριο κινητήριο μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ενώ οι μετοχές πανηγυρίζουν αυτόν τον επεκτατικό κύκλο, στα βάθη της αγοράς σταθερού εισοδήματος έχει αρχίσει να καλλιεργείται ένα κλίμα έντονης επιφυλακτικότητας. Οι επενδυτές ομολόγων παρακολουθούν με αυξανόμενη καχυποψία την άνευ προηγουμένου βροχή εταιρικού χρέους που εκδίδουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί, οι λεγόμενοι hyperscalers. Παρά την ιστορική φερεγγυότητα αυτών των εταιρειών, η αγορά πιστώσεων απαιτεί υψηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου.

Ως εκ τούτου, τα πιστωτικά περιθώρια (spreads) των ομολόγων τους έναντι άλλων εταιρειών υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης διευρύνονται, καταγράφοντας μια ιστορική απόκλιση από την εξαιρετική πορεία τους στο χρηματιστήριο. Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει εισέλθει σε μια φάση μαζικής μόχλευσης, και οι μετασεισμοί της απειλούν να μεταμορφώσουν την παγκόσμια χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική για πάντα.

Η διπολικότητα μεταξύ της χρηματιστηριακής ευφορίας και της ψυχρότητας των ομολογιούχων ανταποκρίνεται στην ίδια τη φύση των δύο αγορών. Όπως εξηγεί ο Lotfi Karoui, επικεφαλής στρατηγικής πιστώσεων της Pimco, της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης ομολόγων στον πλανήτη, ενώ το κλίμα για τον τεχνολογικό τομέα έχει βελτιωθεί αισθητά στην αγορά μετοχών, η αγορά πιστώσεων εμφανίζεται πολύ πιο προσεκτική, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις επιπτώσεις ενός πολυετούς κύκλου κεφαλαιουχικών δαπανών (capex) που χρηματοδοτείται με χρέος. Ο Karoui υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε μετοχές εστιάζουν στην αιχμαλωσία των προοπτικών ανόδου (upside), ενώ το σταθερό εισόδημα δίνει προτεραιότητα στον μετριασμό του κινδύνου πτώσης (downside). Για τους μετόχους η προοπτική κέρδους δικαιολογεί το ρίσκο, αλλά για τους ομολογιούχους ο κίνδυνος απωλειών είναι πραγματικός, ενώ τα μεγάλα κέρδη ανήκουν σε άλλους.

Η αιτία αυτής της επιφυλακτικότητας κρύβεται στο γεωμετρικό μέγεθος των κεφαλαιουχικών δαπανών. Οι προβλέψεις προκαλούν ίλιγγο, καθώς οι δαπάνες των πέντε μεγαλύτερων παρόχων υπηρεσιών cloud (Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta και Oracle) θα ανέλθουν στα 690 δισεκατομμύρια δολάρια στο κλείσιμο του 2026, εκ των οποίων έχουν ήδη εκτελεστεί 478 δισεκατομμύρια, αφήνοντας κατά πολύ πίσω τα 408 δισεκατομμύρια του 2025 και τα 152 δισεκατομμύρια του 2023. Για το 2027, η συναίνεση των αναλυτών της S&P προβλέπει ότι το νούμερο θα εκτοξευθεί εκθετικά στα 870 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε λογιστικό επίπεδο, αυτή η επενδυτική έξαρση έχει επιφέρει μια δραματική ανατροπή, αφού ο δείκτης capex προς λειτουργικές ταμειακές ροές θα αγγίξει το 94% φέτος, έναντι του άνετου 40% που καταγράφηκε το 2023. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της απότομης καμπής παρατηρήθηκε στα αποτελέσματα της Meta, όπου παρά την εκπλήρωση των προβλέψεων για τα έσοδα, η εταιρεία κατέγραψε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές (Free Cash Flow) ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ένα πρωτοφανές γεγονός για έναν κολοσσό που το 2025 εμφάνιζε θετικό πλεόνασμα 46,1 δισεκατομμυρίων.

Αν και η Pimco αναγνωρίζει ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ξεκινούν από εξαιρετικά ισχυρούς ισολογισμούς, προειδοποιεί για τρεις δομικούς κινδύνους που θολώνουν τον ορίζοντα των ομολόγων. Ο πρώτος είναι η μη γραμμική και απρόβλεπτη υιοθέτηση της τεχνολογίας, καθώς αν η υπολογιστική ισχύς εξελιχθεί ταχύτερα από το αναμενόμενο, οι εταιρείες θα αναγκαστούν σε ακόμη μεγαλύτερο δανεισμό για να επεκτείνουν τη χωρητικότητά τους, ενώ αν καθυστερήσει, οι τρέχουσες επενδύσεις δισεκατομμυρίων θα καταστούν παρωχημένες σε ένα περιβάλλον υπερβάλλουσας χωρητικότητας. Ο δεύτερος κίνδυνος αφορά την αβεβαιότητα στην αλυσίδα αξίας, καθώς προς το παρόν παραμένει άγνωστο ποια επίπεδα της υποδομής AI θα απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος της αξίας και αν θα υπάρξει επαρκής οργανική ζήτηση. Ο τρίτος παράγοντας είναι η οφθαλμαπάτη της κυκλικής χρηματοδότησης, καθώς μεγάλο μέρος της τρέχουσας ζήτησης τροφοδοτείται από διασταυρούμενες συμφωνίες επενδύσεων μεταξύ των ίδιων των κολοσσών που εγγυώνται την αμοιβαία αγορά τσιπ ή υπηρεσιών cloud. Εάν αυτή η ανατροφοδότηση δεν μεταβεί σε οργανική ζήτηση από τον πραγματικό επιχειρηματικό ιστό, τα περιθώρια κερδοφορίας θα συμπιεστούν απότομα, θέτοντας σε κίνδυνο την εξυπηρέτηση του χρέους. Αυτή η διάβρωση της ρευστότητας οδηγεί τους αναλυτές στην εκτίμηση ότι η πραγματική μόχλευση ενδέχεται να υποτιμά τις μελλοντικές υποχρεώσεις, λόγω του όγκου των συμβατικών δεσμεύσεων που δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί επίσημα.

Ο αντίκτυπος αυτού του φαινομένου ξεπερνά την εταιρική ανάλυση και επηρεάζει ήδη την ίδια τη μακροοικονομική δομή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ελβετικής τράπεζας UBS, οι εκδόσεις ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade) των πέντε μεγάλων hyperscalers θα αυξηθούν από τα 121 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 στο αστρονομικό ποσό των 360 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026. Αυτός ο όγκος θα απορροφήσει ένα ουσιαστικό κομμάτι της αγοράς ομολόγων υψηλής ποιότητας, προκαλώντας ένα φαινόμενο εκτοπισμού (crowding out) άλλων παραδοσιακών εκδοτών. Ο Christian Hantel, Senior Portfolio Manager στη Vontobel, χαρακτηρίζει αυτή την κίνηση ως μια πραγματική επανάσταση στα ομόλογα, με πρώτη άμεση επίπτωση τη στρέβλωση των παγκόσμιων δεικτών χρέους. Ιστορικά, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, με επικεφαλής κολοσσούς όπως η JPMorgan Chase, η Bank of America, η Citigroup και η Goldman Sachs, κυριαρχούσε στους δείκτες εταιρικών ομολόγων. Με την τρέχουσα έξαρση της AI, οι βαρείς τίτλοι της τεχνολογίας βρίσκονται καθ’ οδόν για να ξεπεράσουν και να εκτοπίσουν τις τράπεζες.

Αυτή η μετάλλαξη έχει σημάνει συναγερμό στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), η οποία στην τελευταία της έκθεση προειδοποίησε ότι είναι πιθανό αυτή η μαζική έκδοση χρέους από τους hyperscalers να εκτοπίσει εν μέρει την προσφορά άλλων εκδοτών επενδυτικής βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Για την κεντρική τράπεζα, η απλή αντικατάσταση των τραπεζών από την τεχνολογία θα αυξήσει τη μέση διάρκεια των ομολόγων, λόγω της φύσης των εκδόσεων των δύο αυτών κλάδων.

Η αύξηση της μέσης διάρκειας της αγοράς ιδιωτικού χρέους εισάγει έναν πρόσθετο κίνδυνο διάρκειας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεδομένου ότι η αγορά εταιρικών ομολόγων αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό πλήθους επιτοκίων αναφοράς στην πραγματική οικονομία, η χιονοστιβάδα τεχνολογικών τίτλων μακροπρόθεσμου ορίζοντα απειλεί να ανατρέψει τις παραδοσιακές στατιστικές δυναμικές. Αν και τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ (Treasuries) παραμένουν η πυξίδα της μακροπρόθεσμης αγοράς, η Fed αναγνωρίζει ότι το γιγαντιαίο μέγεθος των εκδόσεων των Big Tech αποδυναμώνει τις ιστορικές σχέσεις τιμολόγησης και περιθωρίων κέρδους.

Η αγορά εταιρικού χρέους εισέρχεται με αυτόν τον τρόπο σε μια νέα, άγνωστη εποχή, όπου η μεταβλητότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν θα αποτυπώνεται πλέον μόνο στο ταμπλό του χρηματιστηρίου, αλλά θα καθορίζει άμεσα και το κόστος του χρήματος για τα επόμενα χρόνια.