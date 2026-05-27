Το DOLPHIN G DM-i φέρει τεχνολογία Super Hybrid DM της BYD, που προσφέρει την οδηγική αίσθηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, με άμεση και ομαλή επιτάχυνση χάρη στον ηλεκτροκινητήρα, που είναι τοποθετημένος εμπρός.

Στις μεγαλύτερες διαδρομές, το DOLPHIN G DM-i διαχειρίζεται έξυπνα τη λειτουργία του υβριδικού συστήματος, προσφέροντας ευελιξία και αυτονομία που ξεπερνούν τα δεδομένα των συμβατικών supermini με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Με πλήρως φορτισμένη μπαταρία και γεμάτο ρεζερβουάρ, η συνολική αυτονομία του αυτοκινήτου ξεπερνά τα 1.000 χλμ.

Το DOLPHIN G DM-i είναι το πρώτο μοντέλο που εξελίχθηκε από την BYD ειδικά για τις αγορές εκτός Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την ευρύτερη πρόσβαση στη βιώσιμη κινητικότητα νέας ενέργειας. Οι διαστάσεις του (μήκος 4,16 μ. και πλάτος 1,825 μ.) το τοποθετούν ξεκάθαρα στην καρδιά της ευρωπαϊκής κατηγορίας Β, των supermini.

Η διάθεση του DOLPHIN G DM-i στις ευρωπαϊκές αγορές θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες, ενώ οι πρώτες παραδόσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Ο πλήρης εξοπλισμός και οι τεχνικές προδιαγραφές θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.