ΑΕΚ και Άρης διασταυρώνουν τα ξίφη τους για το game 3 της προημιτελικής φάσης της Stoiximan GBl (25/5).
Η «Ένωση» προηγήθηκε στη σειρά με ένα 1-0 χάρη στο 87-81 του πρώτου αγώνα, ενώ οι Θεσσαλονικείς ισοφάρισαν και έστειλαν το ζευγάρι στο τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι.
Η τρίτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη «Sunel Arena». Μοναδικός αμφίβολος είναι ο Κώστας Αντετοκούνμπο, που ακολούθησε την αποστολή, αλλά η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή.
Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης (25/5):
19:00 ΑΕΚ – Άρης ΕΡΤ2ΣΠΟΡ
