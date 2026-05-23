Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στα Ιωάννινα, με τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Μάριο Οικονόμου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σφοδρή σύγκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τοπικά μέσα, το δυστύχημα έγινε στη λεωφόρο Μακρυγιάννη, σε σημείο κοντά στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με Ι.Χ. αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο Οικονόμου μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου και διαπιστώθηκαν πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί δίνουν μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του, ενώ σύμφωνα με τοπικές αναφορές νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου. Παράλληλα, το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς ο δρόμος θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος, ενώ η κυκλοφορία για αρκετή ώρα διεκόπη για την απομάκρυνση των οχημάτων και την καταγραφή του συμβάντος.

