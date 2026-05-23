Ο Μιχάλης Ζαμπίδης επιστρέφει στα ρινγκ στα 45 του χρόνια, με τον θρύλο του ελληνικού kickboxing να ετοιμάζεται για ακόμη μία μεγάλη παράσταση μπροστά στους χιλιάδες φίλους του.

Ο Iron Mike θα αντιμετωπίσει τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ στις 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, σε έναν αγώνα με παγκόσμια τηλεοπτική κάλυψη, όπως ανέφερε ο ίδιος στα social media.

Μιλώντας στο tanea.gr και τη Σοφία Αλατζά, ο Ζαμπίδης έδωσε το σύνθημα για τη μεγάλη επιστροφή, χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στο kickboxing.