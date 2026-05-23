h Volvo Cars και η Google παρουσίασαν την ενσωμάτωση του Google Gemini στην κάμερα αυτοκινήτου του EX60. Αυτή η λειτουργία ανοίγει τον δρόμο για ένα μέλλον όπου, με την άδεια του οδηγού, το Gemini θα μπορεί να βλέπει και να αντιλαμβάνεται τον χώρο που το περιβάλλει, από τη θέση του αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο.

Αυτό θα αναβαθμίσει την οδηγική εμπειρία σε περιπτώσεις όπως η υπενθύμιση μιας πινακίδας, η κατανόηση διαγραμμίσεων ή η αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών για ένα τοπόσημο ή ένα εστιατόριο.

Ας δούμε για παράδειγμα τη στάθμευση. Διαβάζοντας και ερμηνεύοντας τις πινακίδες στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο, το σύστημα βοηθά τους οδηγούς να αντιλαμβάνονται γρήγορα τους περιορισμούς, τα χρονικά όρια, τις απαραίτητες άδειες ή τους κανονισμούς χρέωσης. Αντί να μαντεύουν εάν η στάθμευση σε ένα σημείο είναι νόμιμη, οι οδηγοί λαμβάνουν ξεκάθαρη καθοδήγηση ακριβώς όταν και όπου τη χρειάζονται.

«Το EX60 αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα για την εξερεύνηση του μέλλοντος όσον αφορά τις οδηγικές εμπειρίες με επίγνωση του περιβάλλοντος», λέει ο Alwin Bakkenes, (Άλβιν Μπάκενες), Επικεφαλής Παγκόσμιας Εξέλιξης Λογισμικού της Volvo Cars. «Συνεργαζόμαστε στενά με την Google από θέση κύριου συνεργάτη για την ανάπτυξη της λειτουργίας και συνεπώς έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε τις τελευταίες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη στο περιβάλλον του αυτοκινήτου, πιο γρήγορα και πιο συνεργατικά από ποτέ.»