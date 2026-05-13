Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 βρίσκεται προ των πυλών. Σε κάτι λιγότερο από έναν μήνα, γιγαντοοθόνες σ’ όλο τον κόσμο θ’ απεικονίζουν τα φρεσκοκουρεμένα γήπεδα των Η.Π.Α., του Καναδά και του Μεξικού, τα οποία θα κοσμούν οι μεγάλοι αστέρες του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Το φίλαθλο κοινό θα τους υποδεχτεί με τον πλέον συνηθισμένο του τρόπο. Παγωμένες μπύρες σε αυλές σπιτιών και σε τραπέζια υπαίθριων μαγαζιών θα κάνουν για άλλη μια φορά την εμφάνισή τους.

Μέχρι τότε, όμως, πώς οι φίλαθλοι της υφηλίου θα «σκοτώσουν» την πλήξη τους; Μην αγχώνεστε, το Netflix αναλαμβάνει δράση. Το πλούσιο πρόγραμμα της συνδρομητικής πλατφόρμας, με πολλά ντοκιμαντέρ ποδοσφαιρικού περιεχομένου, θα συντροφεύσει τους… πιστούς της στρογγυλής «θεάς», εν αναμονή του επερχόμενου Μουντιάλ.

Η παγκοσμίου φήμης ψηφιακή πλατφόρμα ταινιών και σειρών αναδεικνύει τις ζωές μεγάλων αστέρων και όχι μόνο. Πορείες ομάδων Εθνικών και μη, που χάθηκαν στον χρόνο αναβιώνουν και προκαλούν ρίγη συγκίνησης στο φιλοθεάμον κοινό.

Θρύλοι του αθλήματος, παίκτες και προπονητές, εκ των οποίων αρκετές ιδιάζουσες προσωπικότητες, παρουσιάζουν όλες τις πτυχές του εαυτού τους στην κάμερα. Τέλος, από ένα τέτοιο φεστιβάλ ποδοσφαιρικών ιστοριών δεν θα μπορούσε να λείπει, βέβαια, και το γυναικείο στοιχείο, το οποίο δίνει μία μοναδική πινελιά.

Ronaldinho: The One And Only

Το πρώτο χρονικά ντοκιμαντέρ (16/04) του Netflix βασίστηκε στη ζωή του μεγάλου μάγου της «ασπρόμαυρης» μπάλας, Ροναλντίνιο. Η σειρά τριών επεισοδίων, με πρωταγωνιστή τον Βραζιλιάνο θρύλο, εστιάζει στην πορεία του στους αγωνιστικούς χώρους. Από την Γκρέμιο έως τις διακρίσεις με την Εθνική Βραζιλίας και την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας.

Παρ’ όλα αυτά, δεν παρουσιάζει μόνο τις λαμπερές στιγμές του Λατινοαμερικανού άσου. Αναφέρεται και στο σκοτεινότερο σημείο της ζωής του, τη φυλάκισή του στην Παραγουάη. Στην παραγωγή συμμετέχουν εμβληματικές μορφές του ποδοσφαίρου, όπως οι Λιονέλ Μέσι, Ρονάλντο Ναζάριο, Νεϊμάρ και Ρομπέρτο Κάρλος.

USA ’94: Brazil’s Return To Glory

Το Netflix, θέλοντας να βάλει το κοινό σε ρυθμούς Μουντιάλ, κυκλοφόρησε στις 7 Μαΐου την παραγωγή που καταγράφει την πορεία της «Σελεσάο» προς την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου των ΗΠΑ το 1994. Σ’ αυτή περιλαμβάνονται συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών εκείνης της ομάδας, όπως οι Μπεμπέτο, Ντούνγκα, Ρομάριο, Μπράνκο, Ράι, Ζίνιο, Βιόλα και Μαζίνιο.

Brazil ’70: The Third Star

Ακόμη ένας θρίαμβος της «Σελεσάο» μετατρέπεται σε ντοκιμαντέρ από τη δημοφιλή πλατφόρμα. Το αφιέρωμα στο σπουδαίο σύνολο της Εθνικής Βραζιλίας πραγματεύεται τόσο την πορεία της ομάδας προς την κορυφή, όσο και την πολιτική κατάσταση της εποχής.

Η Βραζιλία των Πελέ, Ζαϊρζίνιο και Ριβελίνο κατόρθωσε να κατακτήσει το Μουντιάλ του Μεξικού το 1970, την ώρα που η χώρα βρισκόταν υπό το βάρος του στρατιωτικού δικτατορικού καθεστώτος και έντονων εσωτερικών συγκρούσεων. Η παραγωγή θα είναι διαθέσιμη προς θέαση στις 29 Μαΐου.

Neymar

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Νεϊμάρ ετοιμάζει το Netflix, το οποίο θα επικεντρώνεται στην επιστροφή του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ στη Σάντος. Η παραγωγή αναμένεται να παρουσιάσει την ποδοσφαιρική, αλλά και την ανθρώπινη πλευρά του ποδοσφαιριστή. Η ονομασία και η ημερομηνία κυκλοφορίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

The Root Of The Game

Ο «χορός» των ντοκιμαντέρ με βραζιλιάνικη ταυτότητα ολοκληρώνεται με το αφιέρωμα στο μεγαλύτερο ερασιτεχνικό τουρνουά της χώρας, το Super Copa Pioneer του Σάο Πάολο. Η διοργάνωση αποτέλεσε σημαντικό σκαλοπάτι για την ανέλιξη ποδοσφαιριστών όπως οι Ραφίνια και Καφού.

Η σειρά προσφέρει πρόσβαση στα παρασκήνια της διοργάνωσης, ακολουθώντας τους παίκτες στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν έναν τίτλο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους. Η σειρά θα κυκλοφορήσει στις 8 Ιουνίου.

Mexico ’86

Η παραγωγή με τη λιγότερη ποδοσφαιρική δράση, αλλά με τη μεγαλύτερη δόση χιούμορ, είναι εκείνη του «Mexico ’86». Το ντοκιμαντέρ αφηγείται όσα διαδραματίστηκαν προκειμένου το Μεξικό να αναλάβει τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986.

Με την Κολομβία ν’ αποποιείται τα καθήκοντά της ως διοργανώτρια χώρα λόγω οικονομικής αστάθειας, οι Η.Π.Α. και ο Καναδάς διεκδικούσαν τη θέση. Παρ’ όλα αυτά, το Μεξικό μέσω ορισμένων καθοριστικών ελιγμών κατόρθωσε να γίνει το πρώτο έθνος που φιλοξένησε το τουρνουά δύο φορές. Η παραγωγή θα είναι διαθέσιμη στις 5 Ιουνίου.

James

Η ζωή ενός παλιού γνώριμού μας γίνεται ντοκιμαντέρ. Το Netflix επικεντρώνεται στην καριέρα του πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Χάμες Ροντρίγκες. Το είδωλο της Κολομβίας εξιστορεί την επαγγελματική του πορεία, ενώ παράλληλα εμβαθύνει και στην προσωπική του ιστορία.

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν επίσης οι Σέρχιο Ράμος, Μαρσέλο, Φαλκάο, Λουίς Ντίας και Χοσέ Πέκερμαν. Η παραγωγή θα κυκλοφορήσει στις 21 Μαΐου.

Emi Martinez: The Kid Who Stops Time

Η μοναδική συμμετοχή Αργεντινού ποδοσφαιριστή στη συγκεκριμένη σειρά ντοκιμαντέρ ανήκει στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Στο αφιέρωμα της διάσημης πλατφόρμας, ο τερματοφύλακας της Άστον Βίλα παρουσιάζεται σε μορφή κινούμενου σχεδίου υπό το πέπλο αφήγησης.

Παράλληλα περιλαμβάνονται πλάνα από το προσωπικό του αρχείο, ενώ συμμετέχουν ως συνεντευξιαζόμενοι μέλη της οικογένειάς του, αλλά και εμβληματικές μορφές του αργεντίνικου ποδοσφαίρου όπως οι Λιονέλ Μέσι, Λιονέλ Σκαλόνι και Μιγκέλ Άνχελ Σαντόρο. Το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο στις 28 Μαΐου.

Liverpool’s Miracle Of Istanbul

Η παραγωγή για την κατάκτηση του Champions League από τη Λίβερπουλ το 2005 αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά γεγονότα στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν οι Στίβεν Τζέραρντ, Τζέιμι Κάραχερ, Μάικλ Όουεν, Τσάμπι Αλόνσο και ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ. Η παραγωγή θα είναι διαθέσιμη στις 19 Μαΐου.

Jaime Vardy

Η παραμυθένια ιστορία του Τζέιμι Βάρντι γίνεται ντοκιμαντέρ. Το Netflix αποφασίζει να μεταφέρει στις οθόνες του κόσμου τη γεμάτη ανατροπές ζωή του Άγγλου σταρ, ο οποίος από εργάτης σε εργοστάσιο κατόρθωσε να εξελιχθεί σε θρύλο των γηπέδων.

Εκτός από τον πρωταγωνιστή, στο αφιέρωμα συμμετέχουν η σύζυγός του Ρεμπέκα Βάρντι, αλλά και αρκετοί πρώην συμπαίκτες του όπως οι Γουές Μόργκαν, Μαρκ Αλμπράιτον και Άντι Κινγκ. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 12 Μαΐου.

Vinnie Jones

Σε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή προσώπου προχώρησε το Netflix. Ο Βίνι Τζόουνς, ο ποδοσφαιριστής που μετατράπηκε σε ηθοποιό, παρουσιάζεται σε ντοκιμαντέρ που περιγράφει τη διαδρομή του από τα εργοτάξια του Γουίλστοουν μέχρι το Γουέμπλεϊ και τη μετέπειτα πορεία του στο Χόλιγουντ.

Η παραγωγή θα είναι διαθέσιμη στις 26 Μαΐου.

Mourinho

Η καριέρα του «Special One» αποκτά πλέον ψηφιακή μορφή. Ο Ζοσέ Μουρίνιο παρουσιάζεται στη νέα παραγωγή του Netflix, όπου μιλά για την πολυετή παρουσία του στους πάγκους κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων και για τους τίτλους που κατέκτησε.

Παράλληλα, αρκετοί πρώην ποδοσφαιριστές του αναφέρονται στη σχέση τους με τον Πορτογάλο τεχνικό. Η ημερομηνία κυκλοφορίας του ντοκιμαντέρ παραμένει άγνωστη.

The Rest Is Football

Με τον Γκάρι Λίνεκερ στον ρόλο του παρουσιαστή, η πλατφόρμα θα παρουσιάζει καθημερινά podcasts με ανάλυση και σχολιασμό των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε κάθε εκπομπή θα συμμετέχουν ειδικοί και καλεσμένοι. Η πρεμιέρα αναμένεται στις 11 Ιουνίου.

The Bus: A French Football Mutiny

Η απεργία της Εθνικής Γαλλίας στο Μουντιάλ του 2010 μετατρέπεται σε ντοκιμαντέρ. Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας είχαν αντιδράσει στην αποβολή του Νικολά Ανελκά από την αποστολή.

Στο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνονται συνεντεύξεις παικτών όπως ο Γουίλιαμ Γκαλάς. Η παραγωγή θα είναι διαθέσιμη στις 13 Μαΐου.

The 99’ers

Το «The 99’ers» αποτελεί αθλητικό δράμα βασισμένο στο βιβλίο του Τζεφ Λόνγκμαν και σε πραγματικά γεγονότα από το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 1999 και την Εθνική ομάδα γυναικών των ΗΠΑ. Η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Νικόλας Παναγόπουλος