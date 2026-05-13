Δικογραφία σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε βάρος δύο αδελφών από την Κρήτη, ενός 23χρονου και μίας 28χρονης, για υπόθεση διαδικτυακών απειλών και εξύβρισης σε βάρος πολιτικού προσώπου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, σύμφωνα με την οποία τον Σεπτέμβριο του 2025 έλαβε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο.

Το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε τέθηκε υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο, «από την επακόλουθη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, καθώς και από την αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία, αξιοποιήθηκαν ηλεκτρονικά ίχνη και λοιπά διαθέσιμα στοιχεία, με αποτέλεσμα τη διακρίβωση της εμπλοκής των κατηγορούμενων στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις, ως διαχειριστές της θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου».

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.