Η Aργεντινή βιώνει μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές μεταμορφώσεις της σύγχρονης ιστορίας της, με την κυβέρνηση του Χαβιέρ Μιλεϊ να πανηγυρίζει ιστορικά ρεκόρ παραγωγής πετρελαίου και ένα νέο κύμα ξένων επενδύσεων που αλλάζει τα δεδομένα στη λατινοαμερικανική οικονομία.

Για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 25 χρόνια, η ημερήσια παραγωγή αργού ξεπέρασε τα 870.000 βαρέλια, αφήνοντας πίσω το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του 2001. Το επίκεντρο αυτής της ενεργειακής επανάστασης είναι το κοίτασμα Vaca Muerta, μία από τις μεγαλύτερες και ποιοτικότερες «shale formations» στον κόσμο, η οποία πλέον παράγει περισσότερο πετρέλαιο από ολόκληρη την Αργεντινή την περίοδο της κρίσης του Covid.

Η εικόνα απέχει έτη φωτός από εκείνη πριν από πέντε χρόνια, όταν η πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση, με την παραγωγή να έχει υποχωρήσει κάτω από τα 450.000 βαρέλια ημερησίως.

Σήμερα, σύμφωνα με την International Energy Agency, η Αργεντινή έχει ήδη εξελιχθεί στον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου της Νότιας Αμερικής μετά τη Βραζιλία, ενώ κυβέρνηση και διεθνείς οργανισμοί θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι η παραγωγή θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως πριν το τέλος του 2026.

Το μεγάλο «όπλο» του Μιλέι είναι το πρόγραμμα κινήτρων RIGI, ένα πλαίσιο που παρέχει έως και 30 χρόνια φορολογικής και ρυθμιστικής σταθερότητας για μεγάλες επενδύσεις άνω των 200 εκατ. δολαρίων. Για projects άνω του 1 δισ. δολαρίων προβλέπονται ακόμη μεγαλύτερες φορολογικές απαλλαγές, ελευθερία πρόσβασης σε συνάλλαγμα και εξαγωγικά προνόμια.

Το αποτέλεσμα είναι μία πραγματική έκρηξη επενδύσεων. Σύμφωνα με τη JPMorgan Chase, τα projects που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα ξεπερνούν τα 100 δισ. δολάρια και αντιστοιχούν σχεδόν στο 20% του ΑΕΠ της χώρας.

Μεγάλες εταιρείες όπως η TotalEnergies, η Pampa Energía και η Tecpetrol προχωρούν σε projects πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο τη ραγδαία αύξηση της παραγωγής μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Η κυβέρνηση μάλιστα εμφανίζεται ακόμη πιο φιλόδοξη. Η υπουργός Ενέργειας της χώρας, Μαρία Τεταμάντι, δήλωσε πως η Αργεντινή μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, μετατρέποντας τη χώρα σε παγκόσμια ενεργειακή δύναμη.

Πέρα όμως από το πετρέλαιο, η ενεργειακή άνθηση θεωρείται κομβικής σημασίας για ολόκληρη την οικονομία της χώρας. Η Αργεντινή, μετά από σχεδόν 15 χρόνια στασιμότητας και κρίσεων, ελπίζει ότι τα έσοδα από υδρογονάνθρακες θα αποτελέσουν τη βάση για σταθερή ανάπτυξη, ενίσχυση των συναλλαγματικών αποθεμάτων και επιστροφή διεθνών κεφαλαίων.

Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, το Μπουένος Άιρες δεν μιλά απλώς για επιβίωση, αλλά για ενεργειακή γεωπολιτική ισχύ.