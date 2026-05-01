Στον απόηχο της ιστορικής επιτυχίας του ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου οι Κρητικοί κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλάδας μετά από 39 χρόνια, ο Χρήστος Κόντης θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα αναγνώρισης προς τους άμεσους συνεργάτες του.

Ο Έλληνας τεχνικός, που ανέλαβε την ομάδα τον Οκτώβριο του 2025 και συνέβαλε καθοριστικά στην αγωνιστική μεταμόρφωση της ομάδας των Κρητικών, στάθηκε ιδιαίτερα στο τεχνικό του επιτελείο, το οποίο τον ακολούθησε από την πρώτη στιγμή στο Ηράκλειο.

Μέσω ανάρτησης στα social media, ο Κόντης ευχαρίστησε δημόσια τον άμεσο συνεργάτη του Αλέξανδρο Τζιόλη, τον προπονητή φυσικής κατάστασης Ευθύμη Κυπριανού και τον προπονητή τερματοφυλάκων Διονύση Χιώτη, κάνοντας ειδική αναφορά στη συμβολή τους.

Η ανάρτηση του Χρήστου Κόντη

«Χρόνια συνεργασίας. Διαφωνίες, αμφισβήτηση, διαφορετικές απόψεις — πάντα με ένα στόχο: να βρούμε την καλύτερη λύση.

Δεν συμφωνούμε πάντα, αλλά πάντα κινούμαστε ως ένα.

Οι ίδιοι άνθρωποι, κάθε φορά. Σε κάθε ομάδα. Γιατί εμπιστοσύνη σαν αυτή δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη.

Ευχαριστώ για όλα όσα φέρνετε — τη δουλειά, την ειλικρίνεια, τα πρότυπα και τον τρόπο που στέκεστε δίπλα ο ένας στον άλλον σε όλα αυτά.

Τα καταφέραμε ΜΑΖΙ».